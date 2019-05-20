Готовим ароматный хлебный квас на 3 литровую банку

Хлебный напиток был всегда популярен на Руси, им утоляли жажду, готовили на его основе окрошку, пили во время Великого поста, для поддержания здоровья. Его состав вполне способен пополнить силы во время ограничения в пище. Приготовить хлебный квас в домашних условиях совершенно не сложно, ниже описаны несколько пошаговых рецептов из расчета на 3 литровую банку с фото.

Быстрый квас с дрожжами

Квас очень быстро готовится, получается вкусным и ядреным. Полученный хлебный квас, приготовленный в домашних условиях, по рецепту с дрожжами будет незаменимым напитком в знойный день. Ингредиенты рассчитаны на 3 литровую банку.

Важно! Квас, приготовленный в домашних условиях, прошел период брожения и содержит алкоголь! Поэтому перед тем как сесть за руль, не следует его употреблять!

Ингредиенты:

горячая вода – 3 л.;

сухари их бородинского хлеба – 150 гр.;

сахар – 150 гр.;

растворимый кофе – 1 ст. л.;

сухие дрожжи – 7 гр.;

лимонная кислота – 5-6 гр.;

изюм – 20 шт.

Приготовление:

В трех литровую банку налить кипяток. Чтобы банка не лопнула, ее нужно предварительно прогреть кипятком, достаточно будет просто облить.

Всыпать туда сухари, сахар и растворимый кофе. Кофе растворимый можно использовать любой, который предпочитаете, лишь бы он был хорошего качества.

Хорошо перемешиваем и даем настояться 2-3 часа.

После того как, жидкость остынет, добавляем лимонную кислоту и дрожжи, перемешиваем.

В завершении следует положить 20 штук изюмин, мыть, которые не следует.

Банку накрываем полотенцем или негерметичной крышкой, заматываем в полотенце, чтобы сохранить тепло и брожение как можно раньше началось. Если солнечная погода, можно оставить на подоконнике солнечной стороны.

Процесс брожения начинается через 15-20 минут. По прошествии 2-3 часов квас можно будет попробовать, если недостаточно будет вкуса, необходимо оставить его еще на 1 час.

Как квас созреет, его необходимо будет процедить, разлить в бутылки и поставить в холодильник остывать.

Самый вкусный хлебный квас без дрожжей

Приготовленный в домашних условиях по данному рецепту без дрожжей хлебный квас можно будет использовать в качестве закваски в дальнейшем для ядреного напитка. Ингредиенты рассчитаны на 3 литровую банку напитка.

Совет! Если ваш квас предназначен для приготовления окрошки, то не желательно в него класть много сахара. Если для употребления в качестве напитка, то сахар ложится по вкусу.

Ингредиенты:

ржаной хлеб – 0,2 булки;

сахар – 2 ст. л.;

сухой квас – 2 ст. л.;

изюм – 10 шт.;

холодная вода – 2,5 л.

Приготовление:

Ржаной хлеб нарезать мелкими кусочками, выложит на противень в один пласт, ставим в духовой шкаф. Немного поджариваем при температуре 1800 С.

В банку помещаем сахар, сухой квас, приготовленные сухари и немытый изюм.

Заливаем холодной водой, так чтобы банка была не полной. Квас будет играть и место необходимо для этого.

Поверх горлышка ложем марлю или перевернутую капроновую крышку.

Ставим на 3-4 дня на солнце.

Когда квас перестает играть, он готов.

На основе этого напитка получается замечательная окрошка.

Суточный квас по бабушкиному рецепту из белого хлеба

Хлебный квас в домашних условиях можно приготовить из белого хлеба. Данный рецепт, рассчитанный на 3 литровую банку, поможет в этом.

Совет! Обычно квас выдерживают 2-3 суток, если хотите вкус получить по ядренее, то увеличьте время на один день, но не более, так как он может перекиснуть.

Ингредиенты:

белый хлеб – 3 кусочка;

сахар – 1 ст.;

дрожжи – 1 ч. л.;

теплая вода – 2,5 л.

Приготовление:

Всыпать дрожжи. Порезать белый хлеб на брусочки и обжарить на сухой сковороде. Высыпать сухари в банку. На чистой сковороде топим сахар до коричневого цвета, но не дает ему гореть. Пока сахар не застыл, аккуратно ложкой перекладываем его в банку с водой. Прикрываем содержимое банки марлей и оставляем на сутки. На следующий день квас нужно процедить, разлить в бутылки и поставить остывать.

Совет! Чтобы сделать квас газированным и ядреным, в бутылку нужно добавить изюм из расчета на 1 литр 5-6 ягодок.

Классический рецепт без дрожжевого кваса

В домашних условиях очень просто приготовить классический бездрожжевой хлебный квас - рецепт, изложенный ниже, рассчитан на 3 литровую банку.

Ингредиенты:

ржаной хлеб – 200-250 гр.;

сахарного песка – 10 ст. л.;

изюм – 10-12 шт.;

по желанию, можно добавить закваску хлебную.

Приготовление:

Хлеб режем на брусочки и выкладываем их на противень, поджариваем в духовом шкафу. сухари можно подсушить и на сковороде на медленном огне. В рецепт кваса можно для ядрености добавить солод или закваску. Подсушенные сухарики засыпаем в 3 литровую банку. Добавляем сахар. Высыпаем изюм Заливаем теплой водой, до плечиков. Накрываем марлей и оставляем в теплом месте на 2 суток. Квас готов, теперь необходимо его процедить и разлить по бутылкам.

Простой рецепт хлебного кваса на закваске

Квас, сделанный на домашней закваске, получится необычайно вкусным и непременно станет любимым семейным напитком. Если вы еще не знаете, как приготовить хлебный квас в домашних условиях, воспользуйтесь рецептом на 3 литровую банку, расположенным ниже.

Ингредиенты:

ржаной хлеб – 5,5 булки;

сахар – не менее 2 ч. л.;

кипяченая остуженная вода.

Приготовление:

Ржаной хлеб режем небольшими брусочками, раскладываем на противень и подсушиваем в духовом шкафу, до румяного цвета. Главное чтобы сухари не подгорели, иначе квас будет давать неприятный вкус. Вначале необходимо приготовить закваску. Берем литровую банку и ложем в нее немного сухарей и 2 чайные ложки сахара. Заливаем все кипяченной остуженной водой, накрываем марлей или перевернутой капроновой крышкой и даем время для брожения. Ставим банку в теплое место, примерно на 3-4 дня, закваска должна хорошо скиснуть. После того как приготовится основа делаем квас. Вливаем содержимое литровой банки в 3-х литровую, насыпаем сухарей на 1/3 банки. Заливаем чистой кипяченой остуженной водой до плечиков. Если вы любите сладкий напиток, то можно добавить сахар по вкусу. Отправляем квас на повторное брожение. Через 2-3 дня квас будет готов, его останется процедить и разлить по бутылкам, отправить в холодильник для остановки процесса брожения.

Домашний хлебный квас с мелиссой, тмином и кориандром

Не совсем обычный рецепт, но хлебный квас, в домашних условиях сделанный по нему, получается очень вкусным. Сухари можно заменить хлебными корками. Ингредиенты рассчитаны на 3 литровую банку.

Совет! Заливая ингредиенты в банке водой, оставляйте место для процесса брожения иначе ваш квас убежит!

Ингредие​нты:

хлеб ржаной - 0,5 кг.;

вода – 5,5 л.;

дрожжи – 20 г. прессованные;

сахар – 200 г.;

мелисса – 1 ст. л.;

тмин – 0,5 ч. л.;

кориандр – 2 ч. л.

Приготовление:

Из ржаного хлеба делаем сухари, привычным все способом:

нарезаем кубиками;

раскладываем на противень и подрумяниваем в духовом шкафу.

Готовим квасное сусло:

Сухари перекладываем в емкость и заливаем 5 литрами воды. Ставим на огонь, доводим до кипения и делаем медленным огонь и держим еще 20-30 минут. Полученное, настаиваем в теплом месте 2 дня. Полученное сусло необходимо процедить. Делаем на квас на основе полученной закваски Завариваем указанные травы крутым кипятком, даем настояться 15 минут. Дрожжи разводим в теплой воде, добавив ложку сахара. В сусло кладем дрожжи и вливаем настойку. Закрываем неплотной крышкой и оставляем настаиваться 15 часов. В завершение выливаем все в пластиковый или стеклянный бутыль, заливаем оставшейся водой, закрываем плотно крышкой и оставляем на 5-6 часов.

Далее необходимо баклашку с квасом охладить! Из данных ингредиентов получится 5 литров замечательного напитка!

Простой рецепт хлебного первокваса

Рецепт для приготовления хлебного кваса в домашних условиях, так же содержит рецепт простейшей закваски, которая получится после фильтрации первокваса. На основе ее, вы сможете поставить следующую 3 литровую банку с закваской.

Ингредиенты:

Закваска

хлеб черный — 200 гр.;

вода — 2 л.;

сахар — 50 гр.;

сухие дрожжи — 2 гр.

Для кваса:

сахара – 3 ст. л.;

квас сухой – 3ст. л.;

изюм – 10 шт.;

вода – 2,7.

Приготовление:

Первоквас

Режем хлеб небольшими ломтиками и даем подсохнуть в на сковороде или в духовке и слегка поджарится. На 100 грамм сухарей необходимо вскипятить 2 литра воды. После того, как вода закипит, снимаем ее с огня и высыпаем сухари в нее. Оставляем замачиваться на 4-5 часов. Сдабриваем сахаром, изюмом, для лучшего брожения сыпем дрожжи. Оставляем для брожения в теплом месте на 2 суток. Шумовкой удаляем хлебный мякиш, жидкость процеживаем через марлю или ситечко мелкое. Первоквас готов! Оставшаяся хлебная мякоть будет служить закваской для следующей партии замечательного напитка.

Квас

В трех литровую банку ложем три ложки сахара, три ложки сухого кваса. Полученную от первокваса закваску также помещаем в банку. Заливаем водой и даем настояться 2-3 дня в теплом месте. Через 2-3 дня напиток фильтруем и переливаем и остужаем.

Прочитав статью до конца, вы теперь понимаете, как делать хлебный квас в домашних условиях. Предложенная подборка рецептов поможет вам приготовить 3 литровую банку вкуснейшего напитка.