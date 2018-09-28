Как засолить скумбрию быстро и вкусно
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Категория:
закуска
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Время приготовления:
1,5-2 часа
Ингредиенты
- скумбрия
- черный чай
- луковая шелуха
- сахар
- соль
- вода
Люди настолько привыкли покупать все в магазине, что забыли о пользе домашних блюд. Но знания о том, как засолить скумбрию в рассоле в домашних условиях никому не навредят. К тому же все можно сделать довольно быстро и вкусно.
«Чайная» рыбка к праздничному столу
Для того чтобы повторить первый рецепт самостоятельно, необходимо иметь под рукой простые продукты.
Ингредиенты:
- 2 свежемороженые скумбрии;
- 2 ст. л. «чистого» черного чая;
- 2 ст. л. крупной соли (с горкой);
- 2 горсти луковой шелуху;
- 1 л холодной воды;
- 1 ст. л. сахарного песка (с горкой).
Основные этапы приготовления:
- В глубокой сухой кастрюле соединяем соль с сахаром. Хорошо их перемешиваем и добавляем черный чай.
- Шелуху из-под лука хорошо промываем под проточной водой, чтобы не осталось пыли и грязи. Просушиваем ее и забрасываем к остальным ингредиентам.
- Заливаем компоненты холодной водой и ставим на среднюю комфорку. Доводим до кипения, периодически помешивая, после чего накрываем рассол крышкой и снимаем с огня.
- Пока состав остывает, подготавливаем скумбрию. Рекомендуется брать рыбу в проверенном месте. Разрезаем поочередно брюхо, вынимаем все внутренности и черную пленку, которая придает готовому блюду привкус горечи.
- Тщательно промываем тушки изнутри. Отрезаем головы и хорошо просушиваем на бумажном полотенце.
- Полностью остывший рассол процеживаем через марлю и переливаем в широкую тарелку, чтобы в нее поместились подготовленная рыба.
- Скумбрию придавливаем чем-то тяжелым, чтобы она не могла всплыть на поверхность.
- Маринуем тушки при комнатной температуре двое суток. Ставим емкость так, чтобы она не упала или ее не могли достать дети.
По истечении указанного времени нарезаем красиво рыбу и подаем к столу, украшенную свежей зеленью. В холодильнике ее можно хранить не больше недели.
Скумбрия с кориандром
Если хочется попробовать вкусное блюдо уже через несколько часов.
Ингредиенты:
- 700 мл холодной воды;
- 6 горошин душистого перца;
- 4 ст. л. каменной соли;
- 3 лавровых листа;
- 2 тушки рыбы (крупные);
- 2 ст. л. сахарного песка;
- 2 ст. л. 9 % уксуса;
- 1 луковица;
- 1 ч. л. семян кориандра.
Основные этапы приготовления:
- Скумбрию заранее достаем из морозильной камеры и размораживаем при комнатной температуре.
- Для приготовления рассола соль смешиваем с сахаром в большой кастрюле, добавляем перец, кориандр и лавровые листочки.
- Луковицу хорошо промываем под краном, разрезаем на 4 части (чистить не нужно) и кладем к остальным ингредиентам.
- Заливаем все водой и ставим на средний огонь. Доводим до кипения и выключаем через 5 минут. Быстро закрываем рассол крышкой и даем время самостоятельно остыть.
- Отрезаем рыбам головы, вспариваем брюхо и достаем все внутренности. Тщательно вычищаем черную пленочку, которая дает привкус горечи.
- Режем скумбрию небольшими кусочками. Лучше всего, если они будут одинакового размера.
- Выкладываем филе в процеженный рассол, придавливаем его тарелкой и оставляем на столе, на 3 часа. По истечении указанного времени добавляем уксус и все аккуратно перемешиваем.
Ждем еще 3 часа, после чего сливаем всю лишнюю жидкость. Перекладываем рыбу на красивую тарелку и подаем к столу.
Вкусная рыбка с морской солью
Существует еще один вариант того, как засолить скумбрию в домашних условиях в рассоле. Чтобы сделать все вкусно и быстро, необходимо запастись продуктами.
Ингредиенты:
- 2 цельные скумбрии (жирные);
- 3 ч. л. морской соли;
- 3-4 ягоды можжевельника;
- 2 гвоздики;
- 1 ст. л. специи для рыбы (можно больше и несколько видов);
- кориандр на кончике ножа;
- молотый перец добавляется по вкусу.
Основные этапы приготовления:
- Рыбу хорошо промываем и очищаем от возможной грязи. Отрезаем голову и вынимаем внутренности. Снова моем под сильной струей воды.
- Ягоды можжевельника и гвоздику по возможности измельчаем в блендере или при помощи кофемолки. Смешиваем их со специями для рыбы, перцем и кориандром. В конце добавляем морскую соль и все хорошо перемешиваем.
- Скумбрию перекладываем в широкую миску и присыпаем ее подготовленным составом. Вниз наливаем немного воды, а сверху ставим что-то тяжелое (например, тарелку).
- Даем рыбе сутки, чтобы настоятся. Все это время должна сохраняться комнатная температура.
- Затем аккуратно сливаем всю жидкость и прячем филе на 3 часа в холодильник. После этого его можно подавать к столу с кусочками лимона или свежей зеленью.
Скумбрия в рассоле из горчицы
Довольно вкусное блюдо можно получить, если в холодильнике найдется следующий набор продуктов.
Ингредиенты:
- 20 мл подсолнечного масла;
- 4,5 ч. л. поваренной соли (можно немного меньше);
- 3-4 лавровых листочка;
- 3 ч. л. сахарного песка;
- 1 тушка размороженной скумбрии;
- 1 л холодной (желательно фильтрованной) воды;
- 1 ч. л. горчичного порошка (с горкой);
- перец горошком добавляется по вкусу.
Основные этапы приготовления:
- Скумбрию тщательно промываем под проточной водой и обсушиваем на бумажном полотенце.
- Разрезаем брюхо тонким лезвием ножа, извлекаем внутренности, хорошо очищаем филейную часть. Снова промываем холодной водой и режем небольшими кусочками.
- В глубокую кастрюлю засыпаем сначала сахар, затем соль с горчичным порошком. Все хорошо перемешиваем, после чего добавляем перец горошком и лавровые листья.
- Заливаем специи водой и включаем среднюю комфорку. После того как рассол закипит, томим состав на плите 7 минут и сразу же снимаем с огня. Плотно накрываем кастрюлю крышкой.
- Ждем, когда маринад полностью остынет. При желании его можно перед использованием аккуратно процедить через марлю.
- Опускаем в него подготовленные кусочки рыбы и несколько раз все перемешиваем. Ставим емкость на 48 часов в прохладное место без прямого попадания солнечного света.
Как можно видеть, засолить скумбрию в домашних условиях в рассоле не так уж и сложно. Если все делать правильно, то очень быстро на столе появится вкусное и ароматное блюдо.
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А вы часто солите скумбрию? 3
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Светлана / 28.09.18 20:31Больше всего понравилась скумбрия с морской солью. Хотя добавлять воду и делать маринад в данном случае не обязательно. Можно просто натереть рыбку специями и дать настояться 3 часа при комнатной температуре, а затем 3 часа – в холодильнике. Но обязательно накрыть ее тарелкой или фольгой.
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Яна / 28.09.18 20:31Никогда не готовила, а тем более не мариновала рыбу. Но в семье мужа скумбрия – чуть ли не любимая еда на все времена. Ради него приготовила ее в маринаде, теперь очень переживаю, что он скажет по этому поводу. Пожелайте удачи.
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Тамара / 28.09.18 20:30Очень люблю скумбрию и даже закрываю ее в банках на зиму. Но маринованная рыбка в рассоле все равно остается моей любимой. Всем рекомендую хоть раз приготовить такой деликатес – не пожалеете.