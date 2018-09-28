Как засолить скумбрию быстро и вкусно

Люди настолько привыкли покупать все в магазине, что забыли о пользе домашних блюд. Но знания о том, как засолить скумбрию в рассоле в домашних условиях никому не навредят. К тому же все можно сделать довольно быстро и вкусно.

«Чайная» рыбка к праздничному столу

Для того чтобы повторить первый рецепт самостоятельно, необходимо иметь под рукой простые продукты.

Ингредиенты:

2 свежемороженые скумбрии;

2 ст. л. «чистого» черного чая;

2 ст. л. крупной соли (с горкой);

2 горсти луковой шелуху;

1 л холодной воды;

1 ст. л. сахарного песка (с горкой).

Основные этапы приготовления:

В глубокой сухой кастрюле соединяем соль с сахаром. Хорошо их перемешиваем и добавляем черный чай.

Шелуху из-под лука хорошо промываем под проточной водой, чтобы не осталось пыли и грязи. Просушиваем ее и забрасываем к остальным ингредиентам.

Заливаем компоненты холодной водой и ставим на среднюю комфорку. Доводим до кипения, периодически помешивая, после чего накрываем рассол крышкой и снимаем с огня.

Пока состав остывает, подготавливаем скумбрию. Рекомендуется брать рыбу в проверенном месте. Разрезаем поочередно брюхо, вынимаем все внутренности и черную пленку, которая придает готовому блюду привкус горечи.

Тщательно промываем тушки изнутри. Отрезаем головы и хорошо просушиваем на бумажном полотенце.

Полностью остывший рассол процеживаем через марлю и переливаем в широкую тарелку, чтобы в нее поместились подготовленная рыба.

Скумбрию придавливаем чем-то тяжелым, чтобы она не могла всплыть на поверхность.

Маринуем тушки при комнатной температуре двое суток. Ставим емкость так, чтобы она не упала или ее не могли достать дети.

По истечении указанного времени нарезаем красиво рыбу и подаем к столу, украшенную свежей зеленью. В холодильнике ее можно хранить не больше недели.

Скумбрия с кориандром

Если хочется попробовать вкусное блюдо уже через несколько часов.

Ингредиенты:

700 мл холодной воды;

6 горошин душистого перца;

4 ст. л. каменной соли;

3 лавровых листа;

2 тушки рыбы (крупные);

2 ст. л. сахарного песка;

2 ст. л. 9 % уксуса;

1 луковица;

1 ч. л. семян кориандра.

Основные этапы приготовления:

Скумбрию заранее достаем из морозильной камеры и размораживаем при комнатной температуре. Для приготовления рассола соль смешиваем с сахаром в большой кастрюле, добавляем перец, кориандр и лавровые листочки. Луковицу хорошо промываем под краном, разрезаем на 4 части (чистить не нужно) и кладем к остальным ингредиентам. Заливаем все водой и ставим на средний огонь. Доводим до кипения и выключаем через 5 минут. Быстро закрываем рассол крышкой и даем время самостоятельно остыть. Отрезаем рыбам головы, вспариваем брюхо и достаем все внутренности. Тщательно вычищаем черную пленочку, которая дает привкус горечи. Режем скумбрию небольшими кусочками. Лучше всего, если они будут одинакового размера. Выкладываем филе в процеженный рассол, придавливаем его тарелкой и оставляем на столе, на 3 часа. По истечении указанного времени добавляем уксус и все аккуратно перемешиваем.

Ждем еще 3 часа, после чего сливаем всю лишнюю жидкость. Перекладываем рыбу на красивую тарелку и подаем к столу.

Вкусная рыбка с морской солью

Существует еще один вариант того, как засолить скумбрию в домашних условиях в рассоле. Чтобы сделать все вкусно и быстро, необходимо запастись продуктами.

Ингредиенты:

2 цельные скумбрии (жирные);

3 ч. л. морской соли;

3-4 ягоды можжевельника;

2 гвоздики;

1 ст. л. специи для рыбы (можно больше и несколько видов);

кориандр на кончике ножа;

молотый перец добавляется по вкусу.

Основные этапы приготовления:

Рыбу хорошо промываем и очищаем от возможной грязи. Отрезаем голову и вынимаем внутренности. Снова моем под сильной струей воды.

Ягоды можжевельника и гвоздику по возможности измельчаем в блендере или при помощи кофемолки. Смешиваем их со специями для рыбы, перцем и кориандром. В конце добавляем морскую соль и все хорошо перемешиваем.

Скумбрию перекладываем в широкую миску и присыпаем ее подготовленным составом. Вниз наливаем немного воды, а сверху ставим что-то тяжелое (например, тарелку).

Даем рыбе сутки, чтобы настоятся. Все это время должна сохраняться комнатная температура.

Затем аккуратно сливаем всю жидкость и прячем филе на 3 часа в холодильник. После этого его можно подавать к столу с кусочками лимона или свежей зеленью.

Скумбрия в рассоле из горчицы

Довольно вкусное блюдо можно получить, если в холодильнике найдется следующий набор продуктов.

Ингредиенты:

20 мл подсолнечного масла;

4,5 ч. л. поваренной соли (можно немного меньше);

3-4 лавровых листочка;

3 ч. л. сахарного песка;

1 тушка размороженной скумбрии;

1 л холодной (желательно фильтрованной) воды;

1 ч. л. горчичного порошка (с горкой);

перец горошком добавляется по вкусу.

Основные этапы приготовления:

Скумбрию тщательно промываем под проточной водой и обсушиваем на бумажном полотенце. Разрезаем брюхо тонким лезвием ножа, извлекаем внутренности, хорошо очищаем филейную часть. Снова промываем холодной водой и режем небольшими кусочками. В глубокую кастрюлю засыпаем сначала сахар, затем соль с горчичным порошком. Все хорошо перемешиваем, после чего добавляем перец горошком и лавровые листья. Заливаем специи водой и включаем среднюю комфорку. После того как рассол закипит, томим состав на плите 7 минут и сразу же снимаем с огня. Плотно накрываем кастрюлю крышкой. Ждем, когда маринад полностью остынет. При желании его можно перед использованием аккуратно процедить через марлю. Опускаем в него подготовленные кусочки рыбы и несколько раз все перемешиваем. Ставим емкость на 48 часов в прохладное место без прямого попадания солнечного света.

Как можно видеть, засолить скумбрию в домашних условиях в рассоле не так уж и сложно. Если все делать правильно, то очень быстро на столе появится вкусное и ароматное блюдо.