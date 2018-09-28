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Как засолить скумбрию быстро и вкусно

  • Категория:
    закуска
  • Время приготовления:
    1,5-2 часа

Ингредиенты

  • скумбрия
  • черный чай
  • луковая шелуха
  • сахар
  • соль
  • вода
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Люди настолько привыкли покупать все в магазине, что забыли о пользе домашних блюд. Но знания о том, как засолить скумбрию в рассоле в домашних условиях никому не навредят. К тому же все можно сделать довольно быстро и вкусно.

«Чайная» рыбка к праздничному столу

Для того чтобы повторить первый рецепт самостоятельно, необходимо иметь под рукой простые продукты.

Ингредиенты: 

  • 2 свежемороженые скумбрии;
  • 2 ст. л. «чистого» черного чая;
  • 2 ст. л. крупной соли (с горкой);
  • 2 горсти луковой шелуху;
  • 1 л холодной воды;
  • 1 ст. л. сахарного песка (с горкой).

Основные этапы приготовления:

  • В глубокой сухой кастрюле соединяем соль с сахаром. Хорошо их перемешиваем и добавляем черный чай.
  • Шелуху из-под лука хорошо промываем под проточной водой, чтобы не осталось пыли и грязи. Просушиваем ее и забрасываем к остальным ингредиентам.

  • Заливаем компоненты холодной водой и ставим на среднюю комфорку. Доводим до кипения, периодически помешивая, после чего накрываем рассол крышкой и снимаем с огня.

  • Пока состав остывает, подготавливаем скумбрию. Рекомендуется брать рыбу в проверенном месте. Разрезаем поочередно брюхо, вынимаем все внутренности и черную пленку, которая придает готовому блюду привкус горечи.

  • Тщательно промываем тушки изнутри. Отрезаем головы и хорошо просушиваем на бумажном полотенце.

  • Полностью остывший рассол процеживаем через марлю и переливаем в широкую тарелку, чтобы в нее поместились подготовленная рыба.

  • Скумбрию придавливаем чем-то тяжелым, чтобы она не могла всплыть на поверхность.
  • Маринуем тушки при комнатной температуре двое суток. Ставим емкость так, чтобы она не упала или ее не могли достать дети.

  • А вы любите соленую скумбрию?

По истечении указанного времени нарезаем красиво рыбу и подаем к столу, украшенную свежей зеленью. В холодильнике ее можно хранить не больше недели.

Скумбрия с кориандром 

Если хочется попробовать вкусное блюдо уже через несколько часов.

 Ингредиенты:

  • 700 мл холодной воды;
  • 6 горошин душистого перца;
  • 4 ст. л. каменной соли;
  • 3 лавровых листа;
  • 2 тушки рыбы (крупные);
  • 2 ст. л. сахарного песка;
  • 2 ст. л. 9 % уксуса;
  • 1 луковица;
  • 1 ч. л. семян кориандра.

Основные этапы приготовления:

  1. Скумбрию заранее достаем из морозильной камеры и размораживаем при комнатной температуре.
  2. Для приготовления рассола соль смешиваем с сахаром в большой кастрюле, добавляем перец, кориандр и лавровые листочки.
  3. Луковицу хорошо промываем под краном, разрезаем на 4 части (чистить не нужно) и кладем к остальным ингредиентам.
  4. Заливаем все водой и ставим на средний огонь. Доводим до кипения и выключаем через 5 минут. Быстро закрываем рассол крышкой и даем время самостоятельно остыть.
  5. Отрезаем рыбам головы, вспариваем брюхо и достаем все внутренности. Тщательно вычищаем черную пленочку, которая дает привкус горечи.
  6. Режем скумбрию небольшими кусочками. Лучше всего, если они будут одинакового размера.
  7. Выкладываем филе в процеженный рассол, придавливаем его тарелкой и оставляем на столе, на 3 часа. По истечении указанного времени добавляем уксус и все аккуратно перемешиваем.

Ждем еще 3 часа, после чего сливаем всю лишнюю жидкость. Перекладываем рыбу на красивую тарелку и подаем к столу.

Вкусная рыбка с морской солью

Существует еще один вариант того, как засолить скумбрию в домашних условиях в рассоле. Чтобы сделать все вкусно и быстро, необходимо запастись продуктами.

Ингредиенты: 

  • 2 цельные скумбрии (жирные);
  • 3 ч. л. морской соли;
  • 3-4 ягоды можжевельника;
  • 2 гвоздики;
  • 1 ст. л. специи для рыбы (можно больше и несколько видов);
  • кориандр на кончике ножа;
  • молотый перец добавляется по вкусу.

Основные этапы приготовления:

  • Рыбу хорошо промываем и очищаем от возможной грязи. Отрезаем голову и вынимаем внутренности. Снова моем под сильной струей воды.

  • Ягоды можжевельника и гвоздику по возможности измельчаем в блендере или при помощи кофемолки. Смешиваем их со специями для рыбы, перцем и кориандром. В конце добавляем морскую соль и все хорошо перемешиваем.

  • Скумбрию перекладываем в широкую миску и присыпаем ее подготовленным составом. Вниз наливаем немного воды, а сверху ставим что-то тяжелое (например, тарелку).

  • Даем рыбе сутки, чтобы настоятся. Все это время должна сохраняться комнатная температура.
  • Затем аккуратно сливаем всю жидкость и прячем филе на 3 часа в холодильник. После этого его можно подавать к столу с кусочками лимона или свежей зеленью.

Скумбрия в рассоле из горчицы

Довольно вкусное блюдо можно получить, если в холодильнике найдется следующий набор продуктов. 

Ингредиенты: 

  • 20 мл подсолнечного масла;
  • 4,5 ч. л. поваренной соли (можно немного меньше);
  • 3-4 лавровых листочка;
  • 3 ч. л. сахарного песка;
  • 1 тушка размороженной скумбрии;
  • 1 л холодной (желательно фильтрованной) воды;
  • 1 ч. л. горчичного порошка (с горкой);
  • перец горошком добавляется по вкусу.

Основные этапы приготовления:

  1. Скумбрию тщательно промываем под проточной водой и обсушиваем на бумажном полотенце.
  2. Разрезаем брюхо тонким лезвием ножа, извлекаем внутренности, хорошо очищаем филейную часть. Снова промываем холодной водой и режем небольшими кусочками.
  3. В глубокую кастрюлю засыпаем сначала сахар, затем соль с горчичным порошком. Все хорошо перемешиваем, после чего добавляем перец горошком и лавровые листья.
  4. Заливаем специи водой и включаем среднюю комфорку. После того как рассол закипит, томим состав на плите 7 минут и сразу же снимаем с огня. Плотно накрываем кастрюлю крышкой.
  5. Ждем, когда маринад полностью остынет. При желании его можно перед использованием аккуратно процедить через марлю.
  6. Опускаем в него подготовленные кусочки рыбы и несколько раз все перемешиваем. Ставим емкость на 48 часов в прохладное место без прямого попадания солнечного света.

Как можно видеть, засолить скумбрию в домашних условиях в рассоле не так уж и сложно. Если все делать правильно, то очень быстро на столе появится вкусное и ароматное блюдо.

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28.09.2018
Теги: рецепты рыба в домашних условиях

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А вы часто солите скумбрию? 3  

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  • Светлана / 28.09.18 20:31
    -
    0
    +
    Больше всего понравилась скумбрия с морской солью. Хотя добавлять воду и делать маринад в данном случае не обязательно. Можно просто натереть рыбку специями и дать настояться 3 часа при комнатной температуре, а затем 3 часа – в холодильнике. Но обязательно накрыть ее тарелкой или фольгой.
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  • Яна / 28.09.18 20:31
    -
    0
    +
    Никогда не готовила, а тем более не мариновала рыбу. Но в семье мужа скумбрия – чуть ли не любимая еда на все времена. Ради него приготовила ее в маринаде, теперь очень переживаю, что он скажет по этому поводу. Пожелайте удачи.
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  • Тамара / 28.09.18 20:30
    -
    0
    +
    Очень люблю скумбрию и даже закрываю ее в банках на зиму. Но маринованная рыбка в рассоле все равно остается моей любимой. Всем рекомендую хоть раз приготовить такой деликатес – не пожалеете.
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