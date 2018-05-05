Сабельник болотный: полезные свойства и противопоказания
Очень ценятся полезные свойства сабельника болотного в нетрадиционной медицине — это обусловлено его уникальным составом и небольшим списком противопоказаний.
Сабельник в природе
Сабельник относится к семейству розоцветных. Многолетний полукустарник высотой до 1 метра произрастает преимущественно в болотистых местностях, а также во влажных лесах, лесостепях и на берегах водоемов. У растения разветвленная корневая система, уходящая в глубину до трех метров. Красноватый стебель растения ветвистый, деревянистый. Перистые зазубренные листья состоят из 5-7 удлиненных частей.
Цветет сабельник в июле — августе темно-красными цветками, похожими на звездочки. После цветения образуются многочисленные плоды-семянки.
Химический состав сабельника
Сабельник также именуемый в народе «русским женьшенем», особо почитается в среде травников и гомеопатов. Сей факт обусловлен удивительным составом и широким спектром действия его лечебных свойств.
В отличие от многих лекарственных трав, сабельник содержит огромное количество полезных веществ, рассредоточенных во всех частях растения. Из корней, стеблей, листьев и цветков готовят чаи, отвары, спиртовые настойки, мази и масла-растирки.
Корневища сабельника содержат:
- эфирные масла;
- дубильные вещества;
- галловую кислоту;
- сапонины;
- катехины;
- госсипитрин (флавоноид).
В стеблях содержатся:
- органические кислоты (изовалериановая, изомасляная);
- аскорбиновая кислота;
- флавоноид госсипитрин;
- дубильные вещества;
- эфирное масло;
- камеди и смолы.
В листьях растения присутствуют:
- фенолкарбоновые кислоты и их производные;
- флавоноиды кемпферол и кверцетин;
- аскорбиновая кислота;
- дубильные вещества;
- каротин.
В цветках обнаружены:
- дубильные вещества;
- антоцианы.
Декоп — настоящая кладовая минеральных веществ. Среди макроэлементов выделяются: железо, кальций, магний и калий. В состав микроэлементов входят: медь, селен, цинк, хром, марганец, фосфор, алюминий, никель, ванадий, стронций, литий, свинец, барий, бор, кобальт и йод.
Заготовкой растения занимаются с начала лета и до поздней осени. Листья и стебли сабельника заготавливают с июня до середины июля, а коренья и стволы — поздней осенью. Сушат собранное сырье в полутёмном, продуваемом ветром месте.
Правильно собранные и высушенные корешки имеют черный цвет, листья и стебли — темно-коричневый. Хранят заготовки в хлопчатобумажных или холщовых мешках в течение двух лет.
Полезные свойства растения
Благодаря такому богатому внутреннему составу болотник имеет огромную сферу влияния на человеческий организм.
- Дубильные вещества в составе придают декопу вяжущий вкус и наделяют заживляющими свойствами. Они же способны подавлять рост, и развитие вредных бактерий и предотвращать образование солей в организме.
- Флавоноиды оказывают благоприятное воздействие на сосуды, снижая их ломкость.
- За счет фенолкарбоновых кислот укрепляется иммунитет и возрастает адаптогенность организма.
- Антиоксиданты выполняют бактерицидную роль, а еще делают более эластичными стенки сосудов. Также они обладают свойством скапливаться в тканях сетчатки глаз, укрепляя ее капилляры.
- Каротины повышают защитные функции организма, препятствуя разрушению клеточной структуры.
- Терпеноиды способны оказывать антибактериальный эффект, они снимают спазмы, стимулируют работу пищеварительной системы.
- Катехины замедляют процесс старения клеток, помогают делать стенки сосудов более упругими.
- Галловая кислота обладает кровоостанавливающими, ранозаживляющими и противоопухолевыми свойствами. Используется в лечении сахарного диабета.
- Слизи лапчатки болотной оказывают регенерирующее влияние на желудочные ткани, восстанавливая их целостность.
- Горечи улучшают аппетит, активизируя процесс пищеварения. Сапонины укрепляют иммунитет и предотвращают развитие болезней, увеличивая физическую выносливость.
- Калий отвечает за правильный обмен веществ, регулируя водный баланс и работу сердечно-сосудистой системы в организме.
- Магний повышает стрессоустойчивость, удаляет токсины и замедляет рост и развитие опухолей.
- Фосфор необходим костям и мышцам также этот элемент важен для умственной работы.
- Медь нормализует работу щитовидной железы.
- Селен оказывает антиоксидантное действие, замедляя старение. Способствует предупреждению роста аномальных клеток, укрепляет иммунную систему.
- Цинк играет важную роль в процессах образования костей, быстрой регенерации ран и язв. Цинк необходим для развития мозга, участвует в процессах кроветворения, а также жировом, белковом и витаминном обмене.
- Хром участвует в процессах кроветворения, выработке инсулина, затрагивая углеводный обмен и энергетические процессы.
- Кобальт является жизненно важным микроэлементом — участвует в кроветворении, функциях нервной системы и печени, ферментативных реакциях.
Применение целебного растения
Сабельник болотный, за свою универсальность получил в народе звание «травы от ста недуг».
Корни, стебли, травянистую часть, листья применяется в лечении широкого спектра заболеваний, таких как:
- заболевания суставов в форме артрита и артроза;
- состояния, возникающие при остеохондрозе;
- подагра, ревматизм и радикулит;
- рассеянный склероз;
- невралгии;
- заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
- болевой синдром со стороны органов пищеварительного тракта;
- печеночная патология (гепатоз, желтуха);
- конкременты и воспалительные процессы в желчном пузыре;
- холецистит;
- геморрой;
- состояния, вызванные тромбофлебитом;
- простудные заболевания, ангина, грипп;
- туберкулезная инфекция;
- воспалительные процессы в полости рта, кровоточивость десен;
- кровотечения;
- гнойные раны;
- женские заболевания (эндометриоз, мастопатия, маточные кровотечения);
- онкологические заболевания (рак молочной и щитовидной железы, крови, костной системы, желудка, прямой кишки).
Спиртовой настой сабельника болотного
Спиртовой настой на основе сабельника считается наиболее эффективным лечебным средством. Его используют в лечении раковых заболеваний, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваниях и гриппе. Настойка ускоряет процессы метаболизма, помогает выводить шлаки и токсины.
Не следует применять такие настойки в лечении болезней, несовместимых с приемом алкоголя (заболеваниях поджелудочной железы и печеночной недостаточности). Их можно заменить водными отварами или чаями.
Настойку с сабельником готовят следующим образом: 2 столовые ложки измельченных корневищ заливают ½ литра водки и настаивают не менее трех недель в темном прохладном месте. Настойку процеживают и хранят в холодильнике.
Столовую ложку настойки разводят в ½ стакана воды, принимают 3 раза в день перед едой в течение трех недель. После этого делают недельный перерыв и курс можно повторить.
Наружное применение спиртовой настойки рассматривается как прикладывание компрессов к больным суставам или втирание в пораженные области.
Отвар сабельника болотного
Отвар используют при болях в желудке, болезнях суставов, инфекционных заболеваниях респираторной системы (ОРЗ, ОРВИ), болезнях ЖКТ и многих других.
Отвар готовят следующим образом:
- 1 столовую ложку измельченных корневищ заливают стаканом кипятка.
- Подогревают на водяной бане около 30 минут, дают настояться в течение 2 часов.
Процеженный отвар принимают внутрь до еды 3 раза в сутки по 2 столовые ложки.
Масляный настой
Масляный настой лапчатки болотной применяется как растирка в лечении воспаленных суставов.
Масляный настой готовят следующим образом:
- 1 стакан измельченных корневищ сабельника заливают ½ литра любого растительного масла.
- Настаивают в течение 3–4 недель, периодически перемешивая смесь.
- Процеженное масло хранят в холодильнике.
Масляный настой втирают в болезненные места в области суставов.
Чай из декопа
Травяной чай из сабельника помогает в очищении организма от накопленных ядов и токсинов. Он способствует обновлению клеток, предупреждая преждевременное старение. Чай стимулирует работу иммунной системы, улучшает состояние кровеносных сосудов головного мозга, восстанавливает функции щитовидной железы и регулирует жировой обмен. Это напиток обладает выраженным дезинфицирующим и антибактериальным действием.
В состав готовой чайной смеси обычно входят следующие ингредиенты:
- зеленый чай;
- корневища сабельника.
Рекомендуется употреблять чай в качестве биологически активной добавки к пище один раз в день через час после завтрака.
Противопоказания к применению сабельника болотного
Любая целебная трава, как и любое лекарственное средство, имеет ряд противопоказаний. Перед началом применения необходимо проконсультироваться с лечащим врачом по вопросам совместимости медикаментов и лечебных средств из сабельника.
Следует учитывать возможности аллергических реакций и индивидуальной непереносимости отдельных компонентов растения.
Противопоказания применения сабельника:
- беременность и период грудного вскармливания у женщин;
- ряд неврологических заболеваний, таких как эпилепсия;
- гипотония;
- брадикардия;
- аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, заболевания щитовидной железы);
- онкологические заболевания в активной фазе (иммунная стимуляция при прогрессировании опухолей оказывает обратный эффект).
- с осторожностью пациенты младше 14 лет;
- индивидуальная непереносимость и аллергия.
Необходимо строго соблюдать дозировку и схему лечения, рекомендованную фитотерапевтом. Также стоит обратить внимание на совместимость декопа с другими травами, особенно это касается растений-стимуляторов.