Вкусная икра из кабачков на зиму через мясорубку

Икра из кабачков – любимая закуска с детства, которую готовят многие хозяйки еще с советских времен. Простой рецепт кабачковой икры на зиму предусматривает использование самых доступных овощей, которые можно просто перекрутить через мясорубку. Самое главное, соблюдать рецептуру, чтобы в итоге получился настоящий домашний кулинарный шедевр.

Икра из кабачков - рецепт “Пальчики оближешь”

Приготовленная икра из кабачков с томатной пастой через мясорубку по предложенному рецепту получается нежной, красивой и просто воздушной. Данный вариант предусматривает добавление уксуса, чтобы улучшить сохранность готовой закуски на зиму, но такой ингредиент добавляется по желанию и по вкусу.

Ингредиенты:

3 кг кабачков;

1,5 кг моркови;

750 г лука;

3 ст. л. томатной пасты;

300 мл растительного масла;

7 ст. л. сахарного песка;

3 ст. л. соли;

1 ч. л. перца;

¾ стакана воды;

70 мл уксуса (9%).

Приготовление:

Кабачки очищаем от кожицы и семян, также подготавливаем лук и морковь.

Измельчить овощи можно просто, пропустив их через мясорубку, но некоторые хозяйки нарезают кабачки и лук кубиками, а морковь натирают на терке.

Все измельченные овощи складываем в казан, но можно взять кастрюлю с толстым дном, вливаем к ним воду и отправляем тушиться.

После закипания томим овощи 40 минут, в течение всего тушения содержимое казана перемешиваем.

В процессе томления овощи дадут много сока, его нужно слить, но не выливать, иначе икра получится слишком жидкой.

Если овощи измельчались ножом, то перемалываем их с помощью погружного блендера, если через мясорубку, то продолжаем готовить и вливаем масло, добавляем томатную пасту. А также подсыпаем перец и соль с сахаром, перемешиваем и снова включаем нагрев.

Тушим икру в течение 30-35 минут, не забываем периодически перемешивать.

Затем вливаем уксус, размешиваем, выдерживаем икру еще 5 минут и снимаем с огня. Когда закуска горячая она может показаться кисловатой на вкус, но не нужно ничего подслащивать, так как после остывания кислого вкуса не будет.

Теперь раскладываем икру по простерилизованным баночкам, обязательно избавляемся от пузырьков, которые будут образовываться, так как они могут вызвать процесс брожения.

Затем прикрываем крышками и стерилизуем в течение 30 минут, вкус от этого никак не измениться, а сама закуска дольше сохранится.

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Можно баночки с овощной закуской и не стерилизовать, тогда икру нужно будет сделать жидкой, добавив слитого сока.

После остывания под одеялом относим икру на хранение.

В процессе тушения икра должна хорошо прокипеть, что закуска получилась густой и пропариться, чтобы после закатывания в банках не начался процесс брожения.

Кабачковая икра без томатной пасты

Казалось бы, что есть только один простой рецепт приготовления икры из кабачков, на самом деле вариантов вкусной закуски на зиму несколько. Так вкусную, яркую и сочную кабачковую икру можно приготовить через мясорубку без томатной пасты с чесноком.

Ингредиенты:

750 г кабачков;

200 г лука;

150 г моркови;

200 г помидор;

150 г сладкого перца;

2 зубчика чеснока;

1/3 стакана растительного масла;

2 стакана воды;

специи по вкусу;

зелень по вкусу.

Приготовление:

Очищаем кабачок, нарезаем его кубиками, как и сладкий перец и лук, морковь можно порезать кружочками.

В большой таз или кастрюлю засыпаем все овощи, вливаем воду, кладем лавровый лист и ставим на огонь на 45-50 минут.

Затем тушеные овощи выкладываем на сито, а после вместе с очищенными дольками пряного овоща, а также с томатами, с которых счищаем кожицу, пропускаем через мясорубку.

Перекрученные овощи возвращаем в тазик (кастрюлю), подсыпаем к ним соль с сахаром, перцем и другими приправами по вкусу. Также вливаем масло и добавляем зелень, перемешиваем и тушим в течение 30 минут.

В подготовленные стерилизованные баночки закладываем готовую икру, закатываем, стерилизуем на зиму или просто ставим в прохладное место.

Вот и все, вкусная икра из кабачков на зиму с помидорами через мясорубку готова. А все подробности простого рецепта можно посмотреть на видео.​

Для приготовления икры не подходит эмалированная посуда, икра должна томиться и не пригорать, поэтому только жаровня из чугуна или кастрюля из нержавейки.

Вкусная икра из кабачков с майонезом

Икру из кабачков на зиму можно приготовить с майонезом, такой ингредиент придает закуске особый вкус и нежность. Рецепт простой, кабачки также перекручиваются через мясорубку, а потом тушатся с приправами до готовности.

Ингредиенты:

3 кг очищенных кабачков;

250 мл майонеза;

100 г сахара;

100 мл растительного масла;

250 мл томатной пасты;

1 ст. л. соли;

5 зубчиков чеснока;

2 ст. л. уксуса.

Приготовление:

Очищенные кабачки пропускаем через мясорубку и в перекрученную массу добавляем прессованные зубчики чеснока, майонез, томат-пасту. А также вливаем масло и засыпаем соль с сахаром, перемешиваем.

Ставим овощную массу на огонь и томим в течение часа на малом огне, за 3 минут до готовности вливаем уксус и размешиваем.

Готовую икру раскладываем по стерилизованным баночкам, закатываем и оставляем пол одеялом до остывания, после относим на хранение.

Кабачки можно измельчить не только на мясорубке, но и с помощью кухонного комбайна, тогда икра получится с кусочками. Или с помощью блендера, на выходе получится икра, как пюре.

Рецепт в мультиварке

Если на кухне нет подходящей емкости, чтобы приготовить икру из кабачков на зиму, то можно взять простой рецепт в мультиварке. Для кабачковой икры вместе с основным ингредиентом через мясорубку будут прокручиваться и другие овощи, которые придадут готовой закуске более богатый вкус и аромат.

Ингредиенты:

5 кабачков;

1 репчатый лук;

4-5 моркови;

4 сладких перца;

5 томатов;

4 ст. л. растительного масла;

2 лавровых листика;

3 ст. л. уксуса;

4 горошины перца;

2 ст. л. соли;

немного укропа (при желании).

Приготовление:

Небольшими кусочками крошим лук, брусочками нарезаем морковь и отправляем в чашу мультиварки, вливаем масло, включаем режим “Жарка” и устанавливаем время 15 минут.

Пока морковь с луком обжариваются, очищаем кабачок, нарезаем кубиками и после отправляем к остальным овощам, вливаем стакан воды, меняем режим на “Тушение” и устанавливаем время – 1 час.

За полчаса до готовности закладываем сладкий перец, который нарезаем соломкой, а также подсыпаем соль.

По такому простому рецепту икра из кабачков на зиму готовится с помидорами, которые пропускаем через мясорубку.

После сигнала отправляем томатное пюре, выбираем режим “Варка” и время 15-20 минут, за несколько минут до сигнала вливаем уксус, засыпаем горошины перца, кладем лавровый листик и при желании измельченный укроп.

После сигнала горячую икру закатываем в стерилизованных баночках, ставим под одеяло, после переносим на хранение.

Чтобы кабачки хорошо и при этом быстро разварились, их нужно измельчить, присыпать солью и оставить на 20 минут. Затем отжимаем от сока, но и дальше следуем рецепту.

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Икра из кабачков по ГОСТу СССР

В советские годы за кабачковой икрой выстраивались очереди, ведь вкус закуски был неповторимым. Многие хозяйки пытались приготовить икру на своей кухне, но мало у кого что получалось. Сегодня практически все простые рецепты ГОСТовских блюд раскрыты и можно приготовить советскую икру из кабачков на зиму через мясорубку с морковью и луком.

Ингредиенты:

3 кг кабачков;

1 кг репчатого лука;

1 кг моркови;

1 ст. л. сахара;

4 ст. л. томатной пасты;

1,5 ст. л. соли;

30 мл растительного масла;

9 зубчиков чеснока;

1 ст. л. корня петрушки (измельченного);

2 ст. л. уксуса (9%);

2 г черного перца (молотого).

Приготовление:

Очищенные кабачки нарезаем кубиками, засыпаем в сковороду с небольшим количеством масла и тушим до мягкости, следим, чтобы овощ не жарился, а именно тушился.

Крошим кубиками лук, нарезаем морковь и вместе с измельченным корнем петрушки пассируем на масле в течение 8-10 минут.

После все овощи соединяем, и пропускаем через мясорубку или блендер.

Получившуюся массу переливаем в казан или кастрюлю и томим в течение часа.

Добавляем томат-пасту, подсыпаем соль вместе с сахаром и перцем и продолжаем тушить еще в течение получаса. Затем засыпаем прессованные зубчики пряного овоща, выдерживаем на огне еще 5-8 минут.

Готовую, еще не остывшую икру, раскладываем по стерилизованным баночкам, закатываем, ставим вверх дном, накрываем одеялом и настаиваем до остывания.

Вкус кабачковой икры также во многом зависит от масла, поэтому если есть возможность, то лучше использовать оливковое масло, а не растительное.

Кабачковая икра из духовки на зиму

У каждой хозяйки есть свой простой и вкусный рецепт икры из кабачков на зиму. Данный вариант закуски предусматривает приготовление икры без обжарки. Овощи запекаются в духовке, а затем перекручиваются через мясорубку, в результате икра получается еще более сладкой и вкусной.

Ингредиенты:

2,5 кг кабачка;

3 луковицы;

4 моркови;

2 болгарских перца;

4 помидора;

3 ст. л. растительного масла;

4 ст. л. томатной пасты;

1 зубчик чеснока;

соль и перец по вкусу;

перец по вкусу;

зелень по вкусу и желанию.

Приготовление:

Берем форму для запекания и выкладываем в нее нарезанную кружочками морковь и произвольно порезанный лук. Сверху моркови с луком выкладываем кабачки, которые очищаем и режем кубиками, сбрызгиваем овощи маслом. Следом выкладываем очищенные от семян перцы, а также томаты, у которых вырезаем плодоножку. Отправляем овощи в духовку на 35-40 минут, температура 180°С. Затем овощи достаем, томаты с перцами отодвигаем в сторону, остальные перемешиваем. Потом снова раскладываем томаты с перцами и возвращаем форму с содержимым в печь еще на 35-40 минут. После оставляем овощи в выключенной духовке на 20 минут. Достаем, с томатов и перцев счищаем кожицу, и все овощи пропускаем через мясорубку или перекладываем в кастрюлю, вливаем стакан выделившегося в процессе запекания овощного сока, измельчаем погружным блендером. В овощное пюре засыпаем измельченную зелень с чесноком, томатной пастой, солью, перцем и сахаром. Томим икру в течение 10-15 минут, а затем раскладываем по стерилизованным баночкам, закатываем и отправляем под одеяло до остывания. Закрывать икру лучше в маленькие баночки, так как при хранении в холодильнике в открытом виде она быстро теряет свой вкус и аромат.

Вот такие простые рецепты позволят приготовить вкусную икру из кабачков через мясорубку на зиму. Овощную закуску можно готовить как с томатной пастой, так и без нее, заменив свежими помидорами. Для сладости вместо репчатого лука можно взять красный. Разнообразить вкус можно яблоком, грибами, зеленью и другими приправами.