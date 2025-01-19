Фуд-хак: как правильно хранить продукты, чтобы они не портились раньше времени

Вы когда-нибудь находили завядший пучок зелени или засохший лимон в холодильнике и ловили себя на мысли: "Ну почему так быстро?" Хранение продуктов – это настоящее искусство, и его вполне можно освоить. Чтобы фрукты, овощи и зелень доживали до момента, когда вы их съедите, нужно соблюдать пару правил. Никакой магии, только грамотная организация пространства и пара стильных контейнеров.

Свежесть овощей и фруктов

Не все из корзины с фруктами нужно отправлять в холодильник. Бананы, манго и авокадо чувствуют себя отлично при комнатной температуре. А вот яблоки и цитрусовые, наоборот, лучше убрать на полку в холодильнике, но не в одно место – яблоки выделяют этилен, из-за которого все вокруг портится быстрее.

Для овощей есть базовое правило: не мойте их до момента использования. Уберите грязь сухой салфеткой, сложите в бумажный пакет и отправьте в холодильник. Так морковь и свекла сохранят свою хрусткость намного дольше.

Зелень



Зелень требует особого подхода. Свежий укроп, петрушку или кинзу лучше держать в банке с водой, накрыв сверху пакетом. В таком виде ваш мини-букет простоит до двух недель. Для листового салата есть другой вариант: промойте, обсушите и сложите в контейнер с бумажным полотенцем – оно впитает лишнюю влагу, и листья останутся свежими.



Контейнеры

Контейнеры – это мастхэв, если хотите упорядочить все раз и навсегда. Выбирайте стеклянные или пластиковые с герметичными крышками. Они не только продлевают жизнь продуктам, но и помогают поддерживать порядок. Для хранения нарезанных овощей или остатков готовых блюд это просто находка.

Организация холодильника



Научитесь использовать все его зоны. Верхние полки – для готовой еды и напитков, средние – для молочных продуктов, а ящики внизу идеальны для овощей и фруктов. Не кладите продукты слишком плотно: воздух должен циркулировать, иначе рискуете ускорить порчу.



А если вы хотите быть совсем на гребне тренда, задумайтесь о вакуумных упаковщиках. Да, это инвестиция, но она окупается за счет экономии продуктов.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился рецептами обедов, которые удобно взять на работу.