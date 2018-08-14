Как приготовить кабачок быстро и вкусно на сковороде
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Категория:
Вторые блюда
Ингредиенты
- кабачки
- чеснок
- соевый соус
- фильтрованная вода
- лук
- картофельный крахмал
- соль
- смесь перцев
- свежая зелень
Лето – отличная возможность улучшить навыки готовки и попробовать что-то новое. Для этого необязательно использовать неизвестные продукты, особенно если знать, как приготовить кабачок быстро и вкусно на сковороде.
Овощи под пикантным соусом
Чтобы порадовать своих близких полезным блюдом, понадобится простой список ингредиентов:
- 1 кг кабачков;
- 3 зубчика чеснока;
- 5 ст. л. соевого соуса;
- 5 ст. л. фильтрованной воды;
- 1 луковица;
- 1 ст. л. картофельного крахмала;
- поваренная соль;
- смесь перцев;
- пучок свежей зелени.
Основные этапы приготовления:
- Очищаем луковицу от шелухи, промываем ее под краном и шинкуем на мелкие кусочки.
- Крахмал пересыпаем в глубокую тарелку и разводим водой. Аккуратно перемешиваем до максимальной однородности. Вливаем соевый соус и добавляем лук. Снова все перемешиваем и отставляем на время в сторону.
- Промываем кабачки и срезаем с них кожуру. Если овощи молодые, то этот пункт можно пропустить. Зубчики чеснока мелко нарезаем и слегка «давим» вилкой.
- Сковородку с толстым дном ставим на маленькую комфорту, добавляем растительное масло и немного разогреваем. Обжариваем кабачки до легкой румяности, а затем вливаем соус.
- Хорошо перемешиваем деревянной лопаткой и тушим овощи еще несколько минуты. В самом конце добавляем чеснок и посыпаем свежей зеленью.
- Жареные кабачки – это быстрое и вкусное блюдо на сковороде. Многие гости и родственники захотят узнать, как приготовить его у себя дома.
Жареные кабачки с сырной начинкой
Если есть желание попробовать новую закуску, рекомендуется купить следующие продукты:
- 0,5 кг спелых кабачков;
- 150 г твердого сыра;
- 7 ст. л. нежирного майонеза;
- 2-3 зубчика чеснока;
- свежая зелень;
- салатные листья для украшения.
Основные этапы приготовления:
- Промываем кабачки под проточной водой и снимаем острым ножом кожуру. Нарезаем тонкие (но не прозрачные) кружочки. Они должны быть примерно одинакового размера.
- Разогреваем растительное масло на сковороде и прожариваем на нем овощи с двух сторон до появления золотистой корочки. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Твердый сыр натираем на мелкой терке. Очищенный чеснок пропускаем через пресс или шинкуем острым ножом.
- Измельчаем петрушку. Она обязательно должна быть свежей – замороженная в данном случае не подойдет. Соединяем сыр, зелень и чеснок в глубокой тарелке. Заправляем все майонезом (густой сметаной, сливками) и тщательно перемешиваем ложкой.
- Обжаренный кабачок красиво выкладывается на большую тарелку. Сверху каждый кружочек промазывается сырная масса.
- Также можно использовать салатные листья и перед подачей посыпать блюдо небольшим количеством перца для яркости и аромата.
Тушеные кабачки на скорую руку
Быстро и вкусно приготовить кабачок на сковороде можно с использованием одних только специй. В том, как это сделать поможет разобраться следующий рецепт, для которого понадобится:
- 3 спелых кабачка;
- поваренная соль;
- смесь перцев;
- пучок свежей зелени;
- дольки чеснока.
Основные этапы приготовления:
- Кабачки промываем под проточной водой, обтираем полотенцем и аккуратно срезаем кожуру.
- Удаляем семена, так как они могут существенно изменить вкус готового блюда не в самую лучшую сторону. Нарезаем овощи небольшими квадратиками. Желательно сделать их одинакового размера, но не будет ничего страшного, если этого добиться не получится.
- Сковороду с растительным маслом ставим на среднюю комфорку. Разогреваем в течение минуты и закидываем подготовленные кусочки.
- Ставим огонь на максимум и ждем, когда появится характерный запах кабачков. Не забываем помешивать блюдо, чтобы ничего не подгорело.
- Добавляем рубленую зелень и измельченный чеснок. Все снова хорошо перемешиваем и накрываем сковородку крышкой.
- Тушим овощи до готовности. После этого заправляем их специями и подаем к столу в теплом виде.
- Такое блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру или заменит «сухой паек» во время обеденного перерыва на работе.
Чесночные кабачки в кляре
Для приготовления необычной и вкусной закуски понадобится следующий набор продуктов:
- 0,5 кг кабачков;
- 150 мл кефира;
- 100 г твердого сыра;
- 5 ст. л. просеянной муки;
- 2 зубчика чеснока;
- специи по вкусу.
Основные этапы приготовления:
- Переливаем кефир в глубокую миску. Постепенно добавляем муку и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Заправляем все перцем и солью по вкусу.
- Кусочек сыра нарезаем небольшими квадратиками. С чеснока снимаем шелуху и пропускаем его через пресс.
- Закидываем ингредиенты в емкость с кефиром, перемешиваем несколько раз и отставляем в сторону на 10-15 минут.
- Кабачки тщательно промываем под проточной водой. Аккуратно срезаем кожуру.
- Нарезаем овощ кружочками (1 см в ширину) и выкладываем на деревянную доску.
- Сковороду с растительным маслом ставим на средний огонь и разогреваем. Подготовленные кружочки поочередно накалываем на вилку и обмакиваем в кляре.
- Обжариваем их с каждой стороны по 3-4 минуты до появления золотистой корочки. При необходимости добавляем еще немного подсолнечного масла.
- Для украшения нередко используется свежая зелень или листья салата.
Ароматные кабачки со сметаной
Еще один вариант того, как быстро и вкусно приготовить кабачок на сковороде. Для этого понадобится купить:
- 200 г сметаны (любой жирности);
- 50 г просеянной муки;
- 10 г свежей зелени;
- 4 спелых кабачка;
- 4 томата;
- 3 зубчика чеснока.
Основные этапы приготовления:
- Кабачки промываем под проточной водой, просушиваем на полотенце. Если овощи молодые, то кожуру можно оставить, в противном случае – срезаем ее ножом.
- Нарезаем тонкие кружочки и обваливаем их в муке с двух сторон.
- Ставим сковороду на средний огонь, вливаем в нее растительное масло и немного разогреваем. Обжариваем кабачки до появления золотистой корочки.
- Затем выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Мелко нарезаем зелень и шинкуем чеснок. Добавляем их в сметану и заправляем соус солью. При желании можно добавить немного молотого перца. Аккуратно все перемешиваем.
- Помидоры моем, обтираем полотенцем и нарезаем небольшими кружочками.
- Кусочек кабачка промазываем тонким слоем сметанного соуса, сверху выкладываем томат. Его также смазываем сметаной с чесноком и накрываем жареным кабачком.
- Верхушку украшаем соусом и измельченной зеленью. Закуска подается к столу в холодном виде на красивой тарелке.
Кабачки с овощами
Чтобы приготовить вкусное и ароматное блюдо в домашних условиях, понадобится следующий набор ингредиентов:
- 3 репчатые луковицы;
- 3 спелых томата;
- 2-3 сладких перца;
- 2 средних кабачка;
- специи по вкусу.
Основные этапы приготовления:
- Лук нарезаем полукольцами и отправляем жариться на разогретую сковороду. Периодически помешиваем, чтобы ничего не подгорело.
- Болгарский перец промываем под проточной водой, удаляем корнеплод и аккуратно измельчаем острым ножом. Убирать семена в данном случае необязательно.
- Выкладываем соломку к луку и снова перемешиваем.
- Промываем кабачки, снимаем кожуру. Нарезаем небольшими, желательно одинаковыми, кубиками. Также обжариваем их с другими овощами.
- Мытые томаты нарезаем квадратиками и, не снимая кожуру, выкладываем на сковороду. Заправляем блюдо специями и при желании добавляем немного зелени.
- Все аккуратно перемешиваем деревянной лопаткой. Томим на медленном огне еще 7-10 минут. Кабачок за это время должен стать мягким и прозрачным.
- Вкусные овощи подаются к столу в теплом виде со свежим хлебом и любимым гарниром.
Диетические кабачки за несколько минут
Перед тем как приготовить кабачок быстро и вкусно на сковороде, необходимо запастись следующими продуктами:
- 2 ст. л. просеянной муки;
- 1 кабачок;
- 1 куриное яйцо;
- соль и молотый перец добавляются по вкусу.
Основные этапы приготовления:
- Кабачки моем в холодной воде, слегка обсушиваем и аккуратно срезаем кожуру. Нарезаем небольшими кусочками произвольной формы и измельчаем их в блендере до образования кашицы.
- В полученную массу добавляем яйцо, муку и любимые специи. Все тщательно вымешиваем, чтобы не было комочков.
- Сковороду ставим на средний огонь и разогреваем растительное масло.
- Ложкой формируем оладьи и обжариваем их с двух сторон до золотистой корочки. На это в целом уходит не более 6-8 минут.
- Выкладываем кабачковые оладьи на красивую тарелку, украшаем зеленью и подаем к столу в горячем виде. В качестве заправки отлично подойдет свежая сметана или жирные домашние сливки.
Жареные кабачки в томатном соусе
Такое блюдо из овощей станет украшением любого стола. И для его приготовления понадобится следующий набор ингредиентов:
- 1 кг кабачков;
- 30 г свежей петрушки;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 1 большая репчатая луковица;
- специи добавляются по вкусу.
Основные этапы приготовления:
- Овощи промываем под проточной водой и снимаем кожуру. Кабачки нарезаем небольшими квадратиками. Их желательно сделать одинакового размера.
- Наливаем растительное масло в сковороду с толстым дном и ставим на среднюю комфорту. Отправляем туда подготовленные дольки и обжариваем их четверть часа на медленном огне. Периодически пользуемся деревянной лопаткой.
- Лук нарезаем полукольцами и добавляем к почти готовым кабачкам. Помешивая, томим их на плите еще 3-5 минут.
- Заправляем овощи любимыми специями. Чаще всего это соль, молотый перец, сушеная петрушка и хмели-сунели.
- Добавляем томатную пасту (ее можно заменить измельченными в блендере помидорами) и все снова тщательно перемешиваем. Пробуем на вкус.
- Петрушку очищаем от грязи и пыли и хорошо обсушиваем на бумажном полотенце.
- Затем очень мелко шинкуем ее острым ножом.
- Добавляем зелень к остальным овощам, которые тушатся после этого под крышкой еще 5 минут.
- Выключаем комфорту и даем рагу настояться еще несколько минут. Подаем к столу в теплом виде с белым хлебом и вкусным гарниром.
- Еще один вариант того, как можно приготовить кабачок быстро и вкусно на сковороде – заменить томатную пасту жирной сметаной и добавить несколько долек прессованного чеснока.
Тушенные кабачки на растительном масле
Для приготовления следующего рецепта понадобится доступный набор полезных ингредиентов. А именно:
- 1 большой кабачок;
- 2 твердых помидора;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 морковь;
- 1 репчатая луковица;
- 1 пучок петрушки;
- специи добавляются по вкусу.
Основные этапы приготовления:
- Кабачки промываем под холодной водой и срезаем толстую кожуру. Нарезаем их небольшими кубиками или дольками.
- Делаем несколько надрезов у томатов, обдаем их кипятком и очень быстро снимаем кожуру. Режем их небольшими кусочками.
- Очищенную луковицу шинкуем очень мелко острым ножом. Морковь чистим и натираем на большой терке.
- Чеснок пропускаем через пресс или очень мелко и тонко нарезаем. Выкладываем его на разогретую с маслом сковороду. Обжариваем в течение минуты, периодически помешивая.
- Добавляем лук, который жарится до мягкости и полупрозрачности. После этого в сковороду закидывается морковку. Овощи перемешиваются и томятся на маленьком огне 7 минут.
- Закидываем помидоры, а через 2 минуты – кабачки. Накрываем все крышкой и тушим 15-20 минут. Периодически помешиваем овощи, чтобы ничего не подгорело.
- В конце добавляем измельченную петрушку, а через 2-3 минуты снимаем сковороду с огня.
Как можно видеть, приготовить вкусный кабачок на сковороде возможно разными способами и при этом очень быстро. Главное – придерживаться всех рекомендаций и готовить с любовью для своих родных и близких.
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А вы любите есть кабачки? 3
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Наталья / 14.08.18 16:56Не нравится, что почти во всех рецептах присутствует чеснок. Пихают его куда только могут, а я его терпеть не могу. А так подборка хорошая, есть даже блюда, которые не смогут навредить фигуре. Благодарность автору!
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Олег / 14.08.18 16:55Люблю кабачки в кляре. Когда-то готовил их на дрожжах, но предложенный здесь вариант нравится больше. Вкуснее, да и мороки намного меньше. Моя доченька была очень довольна.
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Валерия / 14.08.18 16:54Не думала, что из кабачков можно столько всего приготовить. Раньше я его просто жарила или закрывала на зиму в виде икры. Но теперь все изменится, и буду готовить овощи очень часто. Спасибо!