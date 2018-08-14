Лето – отличная возможность улучшить навыки готовки и попробовать что-то новое. Для этого необязательно использовать неизвестные продукты, особенно если знать, как приготовить кабачок быстро и вкусно на сковороде.

Овощи под пикантным соусом

Чтобы порадовать своих близких полезным блюдом, понадобится простой список ингредиентов:

1 кг кабачков;

3 зубчика чеснока;

5 ст. л. соевого соуса;

5 ст. л. фильтрованной воды;

1 луковица;

1 ст. л. картофельного крахмала;

поваренная соль;

смесь перцев;

пучок свежей зелени.

Основные этапы приготовления:

Очищаем луковицу от шелухи, промываем ее под краном и шинкуем на мелкие кусочки.

Крахмал пересыпаем в глубокую тарелку и разводим водой. Аккуратно перемешиваем до максимальной однородности. Вливаем соевый соус и добавляем лук. Снова все перемешиваем и отставляем на время в сторону.

Промываем кабачки и срезаем с них кожуру. Если овощи молодые, то этот пункт можно пропустить. Зубчики чеснока мелко нарезаем и слегка «давим» вилкой.

Сковородку с толстым дном ставим на маленькую комфорту, добавляем растительное масло и немного разогреваем. Обжариваем кабачки до легкой румяности, а затем вливаем соус.

Хорошо перемешиваем деревянной лопаткой и тушим овощи еще несколько минуты. В самом конце добавляем чеснок и посыпаем свежей зеленью.

Жареные кабачки – это быстрое и вкусное блюдо на сковороде. Многие гости и родственники захотят узнать, как приготовить его у себя дома.

Жареные кабачки с сырной начинкой

Если есть желание попробовать новую закуску, рекомендуется купить следующие продукты:

0,5 кг спелых кабачков;

150 г твердого сыра;

7 ст. л. нежирного майонеза;

2-3 зубчика чеснока;

свежая зелень;

салатные листья для украшения.

Основные этапы приготовления:

Промываем кабачки под проточной водой и снимаем острым ножом кожуру. Нарезаем тонкие (но не прозрачные) кружочки. Они должны быть примерно одинакового размера.

Разогреваем растительное масло на сковороде и прожариваем на нем овощи с двух сторон до появления золотистой корочки. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Твердый сыр натираем на мелкой терке. Очищенный чеснок пропускаем через пресс или шинкуем острым ножом.

Измельчаем петрушку. Она обязательно должна быть свежей – замороженная в данном случае не подойдет. Соединяем сыр, зелень и чеснок в глубокой тарелке. Заправляем все майонезом (густой сметаной, сливками) и тщательно перемешиваем ложкой.

Обжаренный кабачок красиво выкладывается на большую тарелку. Сверху каждый кружочек промазывается сырная масса.

Также можно использовать салатные листья и перед подачей посыпать блюдо небольшим количеством перца для яркости и аромата.

Тушеные кабачки на скорую руку

Быстро и вкусно приготовить кабачок на сковороде можно с использованием одних только специй. В том, как это сделать поможет разобраться следующий рецепт, для которого понадобится:

3 спелых кабачка;

поваренная соль;

смесь перцев;

пучок свежей зелени;

дольки чеснока.

Основные этапы приготовления:

Кабачки промываем под проточной водой, обтираем полотенцем и аккуратно срезаем кожуру.

Удаляем семена, так как они могут существенно изменить вкус готового блюда не в самую лучшую сторону. Нарезаем овощи небольшими квадратиками. Желательно сделать их одинакового размера, но не будет ничего страшного, если этого добиться не получится.

Сковороду с растительным маслом ставим на среднюю комфорку. Разогреваем в течение минуты и закидываем подготовленные кусочки.

Ставим огонь на максимум и ждем, когда появится характерный запах кабачков. Не забываем помешивать блюдо, чтобы ничего не подгорело.

Добавляем рубленую зелень и измельченный чеснок. Все снова хорошо перемешиваем и накрываем сковородку крышкой.

Тушим овощи до готовности. После этого заправляем их специями и подаем к столу в теплом виде.

Такое блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру или заменит «сухой паек» во время обеденного перерыва на работе.

Чесночные кабачки в кляре

Для приготовления необычной и вкусной закуски понадобится следующий набор продуктов:

0,5 кг кабачков;

150 мл кефира;

100 г твердого сыра;

5 ст. л. просеянной муки;

2 зубчика чеснока;

специи по вкусу.

Основные этапы приготовления:

Переливаем кефир в глубокую миску. Постепенно добавляем муку и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Заправляем все перцем и солью по вкусу.

Кусочек сыра нарезаем небольшими квадратиками. С чеснока снимаем шелуху и пропускаем его через пресс.

Закидываем ингредиенты в емкость с кефиром, перемешиваем несколько раз и отставляем в сторону на 10-15 минут.

Кабачки тщательно промываем под проточной водой. Аккуратно срезаем кожуру.

Нарезаем овощ кружочками (1 см в ширину) и выкладываем на деревянную доску.

Сковороду с растительным маслом ставим на средний огонь и разогреваем. Подготовленные кружочки поочередно накалываем на вилку и обмакиваем в кляре.

Обжариваем их с каждой стороны по 3-4 минуты до появления золотистой корочки. При необходимости добавляем еще немного подсолнечного масла.

Для украшения нередко используется свежая зелень или листья салата.

Ароматные кабачки со сметаной

Еще один вариант того, как быстро и вкусно приготовить кабачок на сковороде. Для этого понадобится купить:

200 г сметаны (любой жирности);

50 г просеянной муки;

10 г свежей зелени;

4 спелых кабачка;

4 томата;

3 зубчика чеснока.

Основные этапы приготовления:

Кабачки промываем под проточной водой, просушиваем на полотенце. Если овощи молодые, то кожуру можно оставить, в противном случае – срезаем ее ножом.

Нарезаем тонкие кружочки и обваливаем их в муке с двух сторон.

Ставим сковороду на средний огонь, вливаем в нее растительное масло и немного разогреваем. Обжариваем кабачки до появления золотистой корочки.

Затем выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Мелко нарезаем зелень и шинкуем чеснок. Добавляем их в сметану и заправляем соус солью. При желании можно добавить немного молотого перца. Аккуратно все перемешиваем.

Помидоры моем, обтираем полотенцем и нарезаем небольшими кружочками.

Кусочек кабачка промазываем тонким слоем сметанного соуса, сверху выкладываем томат. Его также смазываем сметаной с чесноком и накрываем жареным кабачком.

Верхушку украшаем соусом и измельченной зеленью. Закуска подается к столу в холодном виде на красивой тарелке.

Кабачки с овощами

Чтобы приготовить вкусное и ароматное блюдо в домашних условиях, понадобится следующий набор ингредиентов:

3 репчатые луковицы;

3 спелых томата;

2-3 сладких перца;

2 средних кабачка;

специи по вкусу.

Основные этапы приготовления:

Лук нарезаем полукольцами и отправляем жариться на разогретую сковороду. Периодически помешиваем, чтобы ничего не подгорело.

Болгарский перец промываем под проточной водой, удаляем корнеплод и аккуратно измельчаем острым ножом. Убирать семена в данном случае необязательно.

Выкладываем соломку к луку и снова перемешиваем.

Промываем кабачки, снимаем кожуру. Нарезаем небольшими, желательно одинаковыми, кубиками. Также обжариваем их с другими овощами.

Мытые томаты нарезаем квадратиками и, не снимая кожуру, выкладываем на сковороду. Заправляем блюдо специями и при желании добавляем немного зелени.

Все аккуратно перемешиваем деревянной лопаткой. Томим на медленном огне еще 7-10 минут. Кабачок за это время должен стать мягким и прозрачным.

Вкусные овощи подаются к столу в теплом виде со свежим хлебом и любимым гарниром.

Диетические кабачки за несколько минут

Перед тем как приготовить кабачок быстро и вкусно на сковороде, необходимо запастись следующими продуктами:

2 ст. л. просеянной муки;

1 кабачок;

1 куриное яйцо;

соль и молотый перец добавляются по вкусу.

Основные этапы приготовления:

Кабачки моем в холодной воде, слегка обсушиваем и аккуратно срезаем кожуру. Нарезаем небольшими кусочками произвольной формы и измельчаем их в блендере до образования кашицы.

В полученную массу добавляем яйцо, муку и любимые специи. Все тщательно вымешиваем, чтобы не было комочков.

Сковороду ставим на средний огонь и разогреваем растительное масло.

Ложкой формируем оладьи и обжариваем их с двух сторон до золотистой корочки. На это в целом уходит не более 6-8 минут.

Выкладываем кабачковые оладьи на красивую тарелку, украшаем зеленью и подаем к столу в горячем виде. В качестве заправки отлично подойдет свежая сметана или жирные домашние сливки.

Жареные кабачки в томатном соусе

Такое блюдо из овощей станет украшением любого стола. И для его приготовления понадобится следующий набор ингредиентов:

1 кг кабачков;

30 г свежей петрушки;

2 ст. л. томатной пасты;

1 большая репчатая луковица;

специи добавляются по вкусу.

Основные этапы приготовления:

Овощи промываем под проточной водой и снимаем кожуру. Кабачки нарезаем небольшими квадратиками. Их желательно сделать одинакового размера.

Наливаем растительное масло в сковороду с толстым дном и ставим на среднюю комфорту. Отправляем туда подготовленные дольки и обжариваем их четверть часа на медленном огне. Периодически пользуемся деревянной лопаткой.

Лук нарезаем полукольцами и добавляем к почти готовым кабачкам. Помешивая, томим их на плите еще 3-5 минут.

Заправляем овощи любимыми специями. Чаще всего это соль, молотый перец, сушеная петрушка и хмели-сунели.

Добавляем томатную пасту (ее можно заменить измельченными в блендере помидорами) и все снова тщательно перемешиваем. Пробуем на вкус.

Петрушку очищаем от грязи и пыли и хорошо обсушиваем на бумажном полотенце.

Затем очень мелко шинкуем ее острым ножом.

Добавляем зелень к остальным овощам, которые тушатся после этого под крышкой еще 5 минут.

Выключаем комфорту и даем рагу настояться еще несколько минут. Подаем к столу в теплом виде с белым хлебом и вкусным гарниром.

Еще один вариант того, как можно приготовить кабачок быстро и вкусно на сковороде – заменить томатную пасту жирной сметаной и добавить несколько долек прессованного чеснока.

Тушенные кабачки на растительном масле

Для приготовления следующего рецепта понадобится доступный набор полезных ингредиентов. А именно:

1 большой кабачок;

2 твердых помидора;

2 зубчика чеснока;

1 морковь;

1 репчатая луковица;

1 пучок петрушки;

специи добавляются по вкусу.

Основные этапы приготовления:

Кабачки промываем под холодной водой и срезаем толстую кожуру. Нарезаем их небольшими кубиками или дольками.

Делаем несколько надрезов у томатов, обдаем их кипятком и очень быстро снимаем кожуру. Режем их небольшими кусочками.

Очищенную луковицу шинкуем очень мелко острым ножом. Морковь чистим и натираем на большой терке.

Чеснок пропускаем через пресс или очень мелко и тонко нарезаем. Выкладываем его на разогретую с маслом сковороду. Обжариваем в течение минуты, периодически помешивая.

Добавляем лук, который жарится до мягкости и полупрозрачности. После этого в сковороду закидывается морковку. Овощи перемешиваются и томятся на маленьком огне 7 минут.

Закидываем помидоры, а через 2 минуты – кабачки. Накрываем все крышкой и тушим 15-20 минут. Периодически помешиваем овощи, чтобы ничего не подгорело.

В конце добавляем измельченную петрушку, а через 2-3 минуты снимаем сковороду с огня.

Как можно видеть, приготовить вкусный кабачок на сковороде возможно разными способами и при этом очень быстро. Главное – придерживаться всех рекомендаций и готовить с любовью для своих родных и близких.