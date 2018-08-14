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Как приготовить кабачок быстро и вкусно на сковороде

  • Категория:
    Вторые блюда

Ингредиенты

  • кабачки
  • чеснок
  • соевый соус
  • фильтрованная вода
  • лук
  • картофельный крахмал
  • соль
  • смесь перцев
  • свежая зелень
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Лето – отличная возможность улучшить навыки готовки и попробовать что-то новое. Для этого необязательно использовать неизвестные продукты, особенно если знать, как приготовить кабачок быстро и вкусно на сковороде.

Овощи под пикантным соусом

Чтобы порадовать своих близких полезным блюдом, понадобится простой список ингредиентов:

  • 1 кг кабачков;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 5 ст. л. соевого соуса;
  • 5 ст. л. фильтрованной воды;
  • 1 луковица;
  • 1 ст. л. картофельного крахмала;
  • поваренная соль;
  • смесь перцев;
  • пучок свежей зелени.

Основные этапы приготовления:

  • Очищаем луковицу от шелухи, промываем ее под краном и шинкуем на мелкие кусочки.

  • Крахмал пересыпаем в глубокую тарелку и разводим водой. Аккуратно перемешиваем до максимальной однородности. Вливаем соевый соус и добавляем лук. Снова все перемешиваем и отставляем на время в сторону.

  • Промываем кабачки и срезаем с них кожуру. Если овощи молодые, то этот пункт можно пропустить. Зубчики чеснока мелко нарезаем и слегка «давим» вилкой.

  • Сковородку с толстым дном ставим на маленькую комфорту, добавляем растительное масло и немного разогреваем. Обжариваем кабачки до легкой румяности, а затем вливаем соус.

  • Хорошо перемешиваем деревянной лопаткой и тушим овощи еще несколько минуты. В самом конце добавляем чеснок и посыпаем свежей зеленью.
  • Жареные кабачки – это быстрое и вкусное блюдо на сковороде. Многие гости и родственники захотят узнать, как приготовить его у себя дома.

Жареные кабачки с сырной начинкой

Если есть желание попробовать новую закуску, рекомендуется купить следующие продукты:

  • 0,5 кг спелых кабачков;
  • 150 г твердого сыра;
  • 7 ст. л. нежирного майонеза;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • свежая зелень;
  • салатные листья для украшения.

Основные этапы приготовления:

  • Промываем кабачки под проточной водой и снимаем острым ножом кожуру. Нарезаем тонкие (но не прозрачные) кружочки. Они должны быть примерно одинакового размера.

  • Разогреваем растительное масло на сковороде и прожариваем на нем овощи с двух сторон до появления золотистой корочки. Перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

  • Твердый сыр натираем на мелкой терке. Очищенный чеснок пропускаем через пресс или шинкуем острым ножом.

  • Измельчаем петрушку. Она обязательно должна быть свежей – замороженная в данном случае не подойдет. Соединяем сыр, зелень и чеснок в глубокой тарелке. Заправляем все майонезом (густой сметаной, сливками) и тщательно перемешиваем ложкой.

  • Обжаренный кабачок красиво выкладывается на большую тарелку. Сверху каждый кружочек промазывается сырная масса.

  • Также можно использовать салатные листья и перед подачей посыпать блюдо небольшим количеством перца для яркости и аромата.

Тушеные кабачки на скорую руку

Быстро и вкусно приготовить кабачок на сковороде можно с использованием одних только специй. В том, как это сделать поможет разобраться следующий рецепт, для которого понадобится:

  • 3 спелых кабачка;
  • поваренная соль;
  • смесь перцев;
  • пучок свежей зелени;
  • дольки чеснока.

Основные этапы приготовления:

  • Кабачки промываем под проточной водой, обтираем полотенцем и аккуратно срезаем кожуру.

  • Удаляем семена, так как они могут существенно изменить вкус готового блюда не в самую лучшую сторону. Нарезаем овощи небольшими квадратиками. Желательно сделать их одинакового размера, но не будет ничего страшного, если этого добиться не получится.

  • Сковороду с растительным маслом ставим на среднюю комфорку. Разогреваем в течение минуты и закидываем подготовленные кусочки.

  • Ставим огонь на максимум и ждем, когда появится характерный запах кабачков. Не забываем помешивать блюдо, чтобы ничего не подгорело.

  • Добавляем рубленую зелень и измельченный чеснок. Все снова хорошо перемешиваем и накрываем сковородку крышкой.

  • Тушим овощи до готовности. После этого заправляем их специями и подаем к столу в теплом виде.

  • Такое блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру или заменит «сухой паек» во время обеденного перерыва на работе.

  • А как вы готовите кабачки?

Чесночные кабачки в кляре

Для приготовления необычной и вкусной закуски понадобится следующий набор продуктов:

  • 0,5 кг кабачков;
  • 150 мл кефира;
  • 100 г твердого сыра;
  • 5 ст. л. просеянной муки;
  • 2 зубчика чеснока;
  • специи по вкусу.

Основные этапы приготовления:

  • Переливаем кефир в глубокую миску. Постепенно добавляем муку и тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Заправляем все перцем и солью по вкусу.
  • Кусочек сыра нарезаем небольшими квадратиками. С чеснока снимаем шелуху и пропускаем его через пресс.
  • Закидываем ингредиенты в емкость с кефиром, перемешиваем несколько раз и отставляем в сторону на 10-15 минут.
  • Кабачки тщательно промываем под проточной водой. Аккуратно срезаем кожуру.
  • Нарезаем овощ кружочками (1 см в ширину) и выкладываем на деревянную доску.
  • Сковороду с растительным маслом ставим на средний огонь и разогреваем. Подготовленные кружочки поочередно накалываем на вилку и обмакиваем в кляре.
  • Обжариваем их с каждой стороны по 3-4 минуты до появления золотистой корочки. При необходимости добавляем еще немного подсолнечного масла.
  • Для украшения нередко используется свежая зелень или листья салата.

Ароматные кабачки со сметаной

Еще один вариант того, как быстро и вкусно приготовить кабачок на сковороде. Для этого понадобится купить:

  • 200 г сметаны (любой жирности);
  • 50 г просеянной муки;
  • 10 г свежей зелени;
  • 4 спелых кабачка;
  • 4 томата;
  • 3 зубчика чеснока.

Основные этапы приготовления:

  • Кабачки промываем под проточной водой, просушиваем на полотенце. Если овощи молодые, то кожуру можно оставить, в противном случае – срезаем ее ножом.
  • Нарезаем тонкие кружочки и обваливаем их в муке с двух сторон.
  • Ставим сковороду на средний огонь, вливаем в нее растительное масло и немного разогреваем. Обжариваем кабачки до появления золотистой корочки.
  • Затем выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  • Мелко нарезаем зелень и шинкуем чеснок. Добавляем их в сметану и заправляем соус солью. При желании можно добавить немного молотого перца. Аккуратно все перемешиваем.
  • Помидоры моем, обтираем полотенцем и нарезаем небольшими кружочками.
  • Кусочек кабачка промазываем тонким слоем сметанного соуса, сверху выкладываем томат. Его также смазываем сметаной с чесноком и накрываем жареным кабачком.
  • Верхушку украшаем соусом и измельченной зеленью. Закуска подается к столу в холодном виде на красивой тарелке.

Кабачки с овощами

Чтобы приготовить вкусное и ароматное блюдо в домашних условиях, понадобится следующий набор ингредиентов:

  • 3 репчатые луковицы;
  • 3 спелых томата;
  • 2-3 сладких перца;
  • 2 средних кабачка;
  • специи по вкусу.

Основные этапы приготовления:

  • Лук нарезаем полукольцами и отправляем жариться на разогретую сковороду. Периодически помешиваем, чтобы ничего не подгорело.
  • Болгарский перец промываем под проточной водой, удаляем корнеплод и аккуратно измельчаем острым ножом. Убирать семена в данном случае необязательно.
  • Выкладываем соломку к луку и снова перемешиваем.
  • Промываем кабачки, снимаем кожуру. Нарезаем небольшими, желательно одинаковыми, кубиками. Также обжариваем их с другими овощами.
  • Мытые томаты нарезаем квадратиками и, не снимая кожуру, выкладываем на сковороду. Заправляем блюдо специями и при желании добавляем немного зелени.
  • Все аккуратно перемешиваем деревянной лопаткой. Томим на медленном огне еще 7-10 минут. Кабачок за это время должен стать мягким и прозрачным.
  • Вкусные овощи подаются к столу в теплом виде со свежим хлебом и любимым гарниром.

Диетические кабачки за несколько минут

Перед тем как приготовить кабачок быстро и вкусно на сковороде, необходимо запастись следующими продуктами:

  • 2 ст. л. просеянной муки;
  • 1 кабачок;
  • 1 куриное яйцо;
  • соль и молотый перец добавляются по вкусу.

Основные этапы приготовления:

  • Кабачки моем в холодной воде, слегка обсушиваем и аккуратно срезаем кожуру. Нарезаем небольшими кусочками произвольной формы и измельчаем их в блендере до образования кашицы.
  • В полученную массу добавляем яйцо, муку и любимые специи. Все тщательно вымешиваем, чтобы не было комочков.
  • Сковороду ставим на средний огонь и разогреваем растительное масло.
  • Ложкой формируем оладьи и обжариваем их с двух сторон до золотистой корочки. На это в целом уходит не более 6-8 минут.
  • Выкладываем кабачковые оладьи на красивую тарелку, украшаем зеленью и подаем к столу в горячем виде. В качестве заправки отлично подойдет свежая сметана или жирные домашние сливки.

Жареные кабачки в томатном соусе

Такое блюдо из овощей станет украшением любого стола. И для его приготовления понадобится следующий набор ингредиентов:

  • 1 кг кабачков;
  • 30 г свежей петрушки;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 1 большая репчатая луковица;
  • специи добавляются по вкусу.

Основные этапы приготовления:

  • Овощи промываем под проточной водой и снимаем кожуру. Кабачки нарезаем небольшими квадратиками. Их желательно сделать одинакового размера.
  • Наливаем растительное масло в сковороду с толстым дном и ставим на среднюю комфорту. Отправляем туда подготовленные дольки и обжариваем их четверть часа на медленном огне. Периодически пользуемся деревянной лопаткой.
  • Лук нарезаем полукольцами и добавляем к почти готовым кабачкам. Помешивая, томим их на плите еще 3-5 минут.
  • Заправляем овощи любимыми специями. Чаще всего это соль, молотый перец, сушеная петрушка и хмели-сунели.
  • Добавляем томатную пасту (ее можно заменить измельченными в блендере помидорами) и все снова тщательно перемешиваем. Пробуем на вкус.
  • Петрушку очищаем от грязи и пыли и хорошо обсушиваем на бумажном полотенце.
  • Затем очень мелко шинкуем ее острым ножом.
  • Добавляем зелень к остальным овощам, которые тушатся после этого под крышкой еще 5 минут.
  • Выключаем комфорту и даем рагу настояться еще несколько минут. Подаем к столу в теплом виде с белым хлебом и вкусным гарниром.
  • Еще один вариант того, как можно приготовить кабачок быстро и вкусно на сковороде – заменить томатную пасту жирной сметаной и добавить несколько долек прессованного чеснока.

Тушенные кабачки на растительном масле

Для приготовления следующего рецепта понадобится доступный набор полезных ингредиентов. А именно:

  • 1 большой кабачок;
  • 2 твердых помидора;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 морковь;
  • 1 репчатая луковица;
  • 1 пучок петрушки;
  • специи добавляются по вкусу.

Основные этапы приготовления:

  • Кабачки промываем под холодной водой и срезаем толстую кожуру. Нарезаем их небольшими кубиками или дольками.
  • Делаем несколько надрезов у томатов, обдаем их кипятком и очень быстро снимаем кожуру. Режем их небольшими кусочками.
  • Очищенную луковицу шинкуем очень мелко острым ножом. Морковь чистим и натираем на большой терке.
  • Чеснок пропускаем через пресс или очень мелко и тонко нарезаем. Выкладываем его на разогретую с маслом сковороду. Обжариваем в течение минуты, периодически помешивая.
  • Добавляем лук, который жарится до мягкости и полупрозрачности. После этого в сковороду закидывается морковку. Овощи перемешиваются и томятся на маленьком огне 7 минут.
  • Закидываем помидоры, а через 2 минуты – кабачки. Накрываем все крышкой и тушим 15-20 минут. Периодически помешиваем овощи, чтобы ничего не подгорело.
  • В конце добавляем измельченную петрушку, а через 2-3 минуты снимаем сковороду с огня.

Как можно видеть, приготовить вкусный кабачок на сковороде возможно разными способами и при этом очень быстро. Главное – придерживаться всех рекомендаций и готовить с любовью для своих родных и близких.

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14.08.2018
Теги: как приготовить кабачки рецепты

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  • Наталья / 14.08.18 16:56
    -
    0
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    Не нравится, что почти во всех рецептах присутствует чеснок. Пихают его куда только могут, а я его терпеть не могу. А так подборка хорошая, есть даже блюда, которые не смогут навредить фигуре. Благодарность автору!
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  • Олег / 14.08.18 16:55
    -
    0
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    Люблю кабачки в кляре. Когда-то готовил их на дрожжах, но предложенный здесь вариант нравится больше. Вкуснее, да и мороки намного меньше. Моя доченька была очень довольна.
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  • Валерия / 14.08.18 16:54
    -
    0
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    Не думала, что из кабачков можно столько всего приготовить. Раньше я его просто жарила или закрывала на зиму в виде икры. Но теперь все изменится, и буду готовить овощи очень часто. Спасибо!
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