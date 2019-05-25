Вкусная черная смородина с сахаром на зиму без варки

Правильно заготовленная черная смородина с сахаром на зиму будет долго храниться. А чтобы она смогла сохранить большую часть своих полезных свойств, выбираем рецепт без варки, который многие хозяйки называют “сырым” или “живым” вареньем.

В чем суть варенья без варки?

Принято считать, что варенье не является полезным продуктом, ведь ингредиенты провариваются, а так же ни один рецепт не обходится без добавления большого количества сахара. Но на самом деле такое мнение не совсем верно.

Действительно в процессе варки некоторые витамины разрушаются, другие, как например, В1, В2 и РР частично, а витамины А, D, Е и К, а также клетчатка и минералы совершенно не страдают.

Но любое лакомство можно сделать более полезным, если полностью отказаться от термической обработки и выбрать рецепт на зиму без варки, когда черная смородина просто перетирается сахаром. Конечно, назвать такое лакомство вареньем трудно, но именно такой способ позволит получить десерт, от которого организм получит максимум пользы. Правда таким сырым вареньем не стоит увлекаться лицам с гастритом, язвой желудка и сахарным диабетом, дабы не нести себе вред.

Классические пропорции черной смородины, перетертой с сахаром

Ничего сложного в приготовлении такого полезного десерта на зиму без варки нет, ведь черная смородина просто перетирается с сахаром, но есть нюансы, которые стоит учесть, и касаются они пропорций используемых ингредиентов:

если варенье будет храниться в темном прохладном месте, то берем пропорции 1:2, то есть на 1 кг ягод нужно отмерить 2 кг сахарного песка;

если десерт будет храниться только в холодильнике, то количество сахара можно уменьшить до 1,5 кг;

если ягоды будут замораживаться, то от сахара можно вообще отказаться или взять на 2 кг ягод - 1 кг сахара.

Если перетертая черная смородина будет использоваться в качестве начинки для пирогов, то сахара много не добавляем, достаточно на 1 кг ягод – 0,5 кг сахарного песка.

Традиционный рецепт смородины с сахаром

Простой рецепт с фото без варки черной смородины с сахаром позволит приготовить на зиму вкусное и полезное лакомство для всей семьи. Измельчить ягодки можно обычной толкушкой, а также можно перетереть блендером, что ускорит процесс приготовления десерта.

Приготовление:

Для варенья подготовляем основные ингредиенты, то есть сами ягодки черной смородины и сахар (пропорции см. выше).

Ягодки вымываем в прохладной воде и тщательно обсушиваем, это важно, так как если вода попадет в десерт, в нем начнется процесс брожения.

Ягодки вместе сахаром перетираем в блендере до однородности, если блендера нет, то берем обычную толкушку. Можно перекрутить ягоды через мясорубку, а затем смешать с сахаром.

Получившуюся массу оставляем при комнатной температуре на несколько часов, точное время зависит от того, насколько быстро растворится сахар, каждые полчаса ягодное пюре желательно размешивать.

После того, как сахар растворится, и ягодная масса постоит, она станет густой, как желе.

Теперь готовое лакомство раскладываем по стерилизованным баночкам, сверху присыпаем сахаром, закручиваем крышками и относим на хранение.

Сырое варенье можно сделать еще более нежным на вкус, но для этого придется избавиться от косточек. Сделать это достаточно просто, вначале любым способ измельчаем ягоды, затем пюре пропускаем через сито и смешиваем с сахаром.

Вкусные и простые рецепты

Черную смородину можно просто перетереть с сахаром, а можно сделать варенье еще более полезным и разнообразным на вкус. Есть несколько пошаговых рецептов, которые позволят приготовить на зиму десерт с разными вкусами и способами приготовления.

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Рецепт с малиной

Говорить насколько бесценна такая ягодка как малина можно бесконечно, поэтому лучше сразу перейти к рецепту с фото и пошаговому приготовлению десерта.

Ингредиенты:

2,5 кг черной смородины;

1,5 кг малины;

4 кг сахара.

Приготовление:

Ягодки черной смородины и малины промываем под холодной водой и обязательно хорошо просушиваем. Так как черная смородина более плотная ягодка ее лучше перетереть в блендере или перекрутить на мясорубке. А вот малину лучше потолочь обычной толкушкой, так после блендера в готовом десерте кроме косточек больше ничего не чувствуется. Итак, ягоды малины разминаем толкушкой, черную смородину высыпаем в чашу блендера и измельчаем до пюре. Полученные две ягодные массы смешиваем, засыпаем сахарный песок и тщательно все размешиваем. Готовое лакомство раскладываем по баночкам, которые нужно обязательно простерилизовать, закручиваем крышками и относим на хранение.

Малину можно заменить и другими ягодками, например, черникой, получается также вкусно, а главное, полезно.

Интересный рецепт с апельсином и бананом

При желании получить не только полезное, но и интересное на вкус варенье, стоит взять н заметку вот такой необычный пошаговый рецепт с апельсином и бананом.

Ингредиенты:

3 стакана черной смородины;

4 стакана сахарного песка;

1 банан;

1 апельсин.

Приготовление:

Ягодки черной смородины перебираем, промываем и просушиваем.

Апельсин также ополаскиваем водой, ошпариваем кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь и нарезаем на кусочки прямо с кожурой. Банан просто чистим.

Теперь поочередно в мясорубку закладываем все ингредиенты, то есть вначале перетираем черные ягодки, затем кусочки цитруса и банан.

В получившуюся ягодно-фруктовую массу засыпаем сахар, хорошо размешиваем, чтобы его крупинки растворились.

Раскладываем варенье по простерилизованным баночкам, закручиваем крышками.

В варенье также можно добавить немного лимонного сока, который не только усилит его целебные свойства, но и продлит срок хранения, ведь цитрус является натуральным консервантом.

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Замороженная черная смородина

Чтобы сохранить на зиму все полезные свойства черной смородины, некоторые хозяйки не просто перетирают ее с сахаром и готовят без варки, а хранят в морозилке. И способов заморозки черной смородины несколько.

Самый простой рецепт с фото заключается в том, что промытые и хорошо просушенные ягоды раскладываются по контейнерам, можно использовать обычные пакетики, и замораживается. После ягодки можно смешать с сахаром и подать к чаю, можно использовать как начинку для выпечки или для приготовления компотов и морсов.

Другой вариант предусматривает измельчение ягод в пюре, которые смешиваем с сахарным песком. Так как перетертые ягоды будут замораживаться, сахар добавляем по вкусу. Для заморозки также можно использовать контейнеры. Некоторые хозяйки замораживают в формочках для маффин в течение 5-6 часов, потом извлекают и раскладывают по пакетам.

И еще один способ – это заморозка ягод в сиропе. Это практически то же варенье, но более полезное. Для этого нужно сварить сироп из 300 мл воды и 1 кг сахарного песка. Далее берем 1 кг уже подготовленных ягод и прямо цельным раскладываем их по контейнерам, заливаем сиропом, закрываем и отправляем в морозилку.

Сырое варенье из перетертой черной смородины с сахаром без варки имеет ограниченный срок годности, поэтому его съедать нужно в первую очередь. Некоторые хозяйки не доверяют такому способу заготовки на зиму и все же предпочитают подвергать ягоды термической обработки. В таком случае стоит выбрать рецепт "Пятиминутка", когда измельченные ягоды с сахаром провариваются всего 5 минут. За это время происходит минимальное разрушение витаминов, но, а само варенье хорошо стерилизуется.