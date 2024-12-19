Что испечь на Новый год? Рецепты рождественских кексов - штоллена и панеттоне

 78

С рождественскими кексами ваш Новый год станет еще ароматнее и теплее.

Представить новогодний стол без оливье – задача почти невозможная, ведь этот салат давно стал символом праздника. А вот без ароматного кекса многие обходятся, и зря! Штоллен и панеттоне – два главных рождественских десерта, которые наполнят ваш дом уютным запахом специй, цукатов и ванили, создавая неповторимую атмосферу праздника. В этой статье мы расскажем, как приготовить эти лакомства своими руками, чтобы они стали достойной заменой магазинным сладостям.

Штоллен: сладкий символ Рождества из Германии

Штоллен – это рождественский кекс с богатой историей. Он появился в Дрездене еще в XV веке. Этот плотный кекс, обсыпанный сахарной пудрой, символизирует младенца Иисуса в пеленах. Традиционно его готовят за несколько недель до праздника, чтобы он «созрел» – все ароматы успели пропитать тесто. Штоллен – это не просто десерт, а часть культуры. В Дрездене даже проводят ежегодный фестиваль в честь этой выпечки!

Панеттоне: итальянская сладость с историей

Панеттоне родом из Милана, и его история восходит к XV веку. Согласно легенде, этот воздушный кекс придумал придворный повар, пытаясь спасти рождественский пир. Он смешал оставшиеся ингредиенты и создал то, что мы знаем как панеттоне. Это высокий, легкий кекс с изюмом и цукатами, который готовят в специальных формах очень похож на наш пасхальный кулич. Итальянцы считают его символом удачи и изобилия.

Рецепт классического штоллена

Фото: unsplash.com
Ингредиенты:

  • Мука – 500 г
  • Молоко – 200 мл
  • Дрожжи – 7 г (сухие)
  • Сахар – 100 г
  • Сливочное масло – 200 г
  • Изюм – 150 г
  • Цукаты – 100 г
  • Миндаль – 100 г
  • Ром – 50 мл
  • Цедра одного лимона
  • Сахарная пудра для обсыпки

Приготовление:

  1. Замочите изюм и цукаты в роме минимум на час. Это сделает их мягкими и ароматными, а в процессе выпекания они «поделятся» этими вкусами с тестом.
  2. Подогрейте молоко до комнатной температуры и смешайте с дрожжами и ложкой сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи заработали.
  3. Растопите масло и дайте ему слегка остыть. В отдельной миске смешайте муку, сахар, цедру лимона и дрожжевую смесь. Постепенно добавляйте масло, замешивая мягкое, но плотное тесто.
  4. Вмешайте изюм, цукаты и измельченный миндаль в тесто. Накройте полотенцем и оставьте на час, чтобы оно поднялось.
  5. Раскатайте тесто в овал, сложите пополам и выложите на противень.
  6. Запекайте при 180°C около 50 минут. Готовый штоллен смажьте растопленным сливочным маслом и обсыпьте сахарной пудрой.

Рецепт классического панеттоне

Фото: freepik.com
Ингредиенты:

  • Мука – 500 г
  • Сахар – 150 г
  • Молоко – 150 мл
  • Дрожжи – 10 г (сухие)
  • Яйца – 3 шт.
  • Сливочное масло – 150 г
  • Изюм – 100 г
  • Цукаты – 100 г
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Смешайте теплое молоко, дрожжи и ложку сахара. Оставьте на 15 минут, чтобы смесь начала пузыриться.
  2. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар и растопленное масло. Постепенно всыпайте муку и дрожжевую смесь.
  3. Замесите тесто до гладкости, оно должно быть слегка липким. Вмешайте изюм и цукаты.
  4. Оставьте тесто на 2–3 часа подниматься в теплом месте.
  5. Переложите тесто в специальную форму для панеттоне (или высокий бумажный стакан). Выпекайте при 180°C около 40 минут.
  6. Готовый панеттоне можно украсить сахарной пудрой или глазурью.

Ранее мы рассказывали, что из алкоголя лучше пить на Новый год.

Елизавета Федорова

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.