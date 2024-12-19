Что испечь на Новый год? Рецепты рождественских кексов - штоллена и панеттоне

Представить новогодний стол без оливье – задача почти невозможная, ведь этот салат давно стал символом праздника. А вот без ароматного кекса многие обходятся, и зря! Штоллен и панеттоне – два главных рождественских десерта, которые наполнят ваш дом уютным запахом специй, цукатов и ванили, создавая неповторимую атмосферу праздника. В этой статье мы расскажем, как приготовить эти лакомства своими руками, чтобы они стали достойной заменой магазинным сладостям.

Штоллен: сладкий символ Рождества из Германии

Штоллен – это рождественский кекс с богатой историей. Он появился в Дрездене еще в XV веке. Этот плотный кекс, обсыпанный сахарной пудрой, символизирует младенца Иисуса в пеленах. Традиционно его готовят за несколько недель до праздника, чтобы он «созрел» – все ароматы успели пропитать тесто. Штоллен – это не просто десерт, а часть культуры. В Дрездене даже проводят ежегодный фестиваль в честь этой выпечки!

Панеттоне: итальянская сладость с историей

Панеттоне родом из Милана, и его история восходит к XV веку. Согласно легенде, этот воздушный кекс придумал придворный повар, пытаясь спасти рождественский пир. Он смешал оставшиеся ингредиенты и создал то, что мы знаем как панеттоне. Это высокий, легкий кекс с изюмом и цукатами, который готовят в специальных формах очень похож на наш пасхальный кулич. Итальянцы считают его символом удачи и изобилия.

Рецепт классического штоллена



Ингредиенты:



Мука – 500 г

Молоко – 200 мл

Дрожжи – 7 г (сухие)

Сахар – 100 г

Сливочное масло – 200 г

Изюм – 150 г

Цукаты – 100 г

Миндаль – 100 г

Ром – 50 мл

Цедра одного лимона

Сахарная пудра для обсыпки

Приготовление:

Замочите изюм и цукаты в роме минимум на час. Это сделает их мягкими и ароматными, а в процессе выпекания они «поделятся» этими вкусами с тестом. Подогрейте молоко до комнатной температуры и смешайте с дрожжами и ложкой сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи заработали. Растопите масло и дайте ему слегка остыть. В отдельной миске смешайте муку, сахар, цедру лимона и дрожжевую смесь. Постепенно добавляйте масло, замешивая мягкое, но плотное тесто. Вмешайте изюм, цукаты и измельченный миндаль в тесто. Накройте полотенцем и оставьте на час, чтобы оно поднялось. Раскатайте тесто в овал, сложите пополам и выложите на противень. Запекайте при 180°C около 50 минут. Готовый штоллен смажьте растопленным сливочным маслом и обсыпьте сахарной пудрой.

Рецепт классического панеттоне



Ингредиенты:

Мука – 500 г

Сахар – 150 г

Молоко – 150 мл

Дрожжи – 10 г (сухие)

Яйца – 3 шт.

Сливочное масло – 150 г

Изюм – 100 г

Цукаты – 100 г

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Приготовление:

Смешайте теплое молоко, дрожжи и ложку сахара. Оставьте на 15 минут, чтобы смесь начала пузыриться. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар и растопленное масло. Постепенно всыпайте муку и дрожжевую смесь. Замесите тесто до гладкости, оно должно быть слегка липким. Вмешайте изюм и цукаты. Оставьте тесто на 2–3 часа подниматься в теплом месте. Переложите тесто в специальную форму для панеттоне (или высокий бумажный стакан). Выпекайте при 180°C около 40 минут. Готовый панеттоне можно украсить сахарной пудрой или глазурью.

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