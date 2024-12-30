6 самых вредных новогодних блюд и чем их заменить

Праздничный стол – это маленькое испытание для нашего желудка, особенно в Новый год, когда под бой курантов мы пытаемся запихнуть в себя половину салатницы с оливье. А теперь представьте, каково вашему организму: он просто не успевает кричать "Стоп, я больше не могу!". Многие традиционные блюда, которые мы готовим на праздники, – это калорийные бомбы. Сегодня расскажем, как спасти себя от тяжести и чувства вины, заменив вредности на стильные и полезные альтернативы.

Селедка под шубой

Почему вредно:

Селедка под шубой – это гора картошки, майонеза и соли. Каждый слой утяжеляет блюдо, превращая его в калорийный кошмар.

Чем заменить:

Приготовьте "шубу" в стакане: замените картошку на запеченную свеклу, добавьте нежный творожный сыр вместо майонеза, а селедку замените на слабосоленую форель или лосось. И выглядит красиво, и вкус невероятный!

"Оливье"





Почему вредно:

Любимчик всех застолий, но не для фигуры. Майонез – это сплошной жир, а вареная колбаса часто полна соли и консервантов. После третьей ложки вы уже рискуете почувствовать тяжесть в животе и угрызения совести.

Чем заменить:

Сделайте "Оливье" по-новому: вместо колбасы – запеченная куриная грудка, майонез замените на греческий йогурт с горчицей. Добавьте свежий огурец вместо соленого для большей свежести. Все тот же вкус, но в разы легче!

Жареный гусь с картошкой

Почему вредно:

Гусь, щедро сдобренный маслом и специями, плюс картофель, который мы щедро поливаем жиром – это гастрономический удар под дых вашему организму.

Чем заменить:

Запеките утиную грудку с апельсиновым соусом и добавьте запеченные овощи: тыкву, брокколи и морковь. Такой вариант не только легче, но и куда более изысканный.

Салаты с крабовыми палочками





Почему вредно:

Крабовые палочки – это вовсе не крабы, а смесь крахмала и ароматизаторов. Добавьте к ним майонез, и у вас получится коктейль из жиров и углеводов.

Чем заменить:

Сделайте салат с настоящими морепродуктами: креветками, кальмарами или даже мидиями. Заправьте все оливковым маслом с лимонным соком и свежей зеленью. Получится свежо, вкусно и полезно.

Заливное

Почему вредно:

Желатин, соль и жир – ничего вдохновляющего. Это блюдо всегда остается недоеденным, потому что никто не хочет его в реальности.

Чем заменить:

Поставьте на стол ассорти из свежих овощей с хумусом или паштет из авокадо с лаймом. Это и вкуснее, и смотрится куда привлекательнее.

Шампанское в промышленных масштабах





Почему вредно:

Мы знаем, что это не блюдо, но стоит упомянуть! Бутылка за бутылкой – и ваш организм утром жалуется на сахар, кислоту и головную боль.

Чем заменить:

Попробуйте сделать глинтвейн на белом вине или даже безалкогольный вариант. Добавьте специи, фрукты, и наслаждайтесь атмосферным напитком без перегруза для организма.

Советы напоследок

Подавайте мини-порции. Меньше шансов переесть, да и выглядят такие блюда эстетичнее.

Больше овощей. Свежие или запеченные, они освежают стол и желудок.

Красиво, но просто. Чем лаконичнее подача, тем меньше шансов, что блюдо останется недоеденным.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как сделать традиционные новогодние салаты изысканными.