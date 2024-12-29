Новый взгляд на "Оливье" и "Шубу": праздничные вариации рецептов на любимую классику

Ну что, до Нового года остались считанные дни, и ты уже наверняка представляешь праздничный стол: мандарины, шампанское и, конечно, знакомые с детства "Оливье" и "Шуба". Когда-то эти салаты были символом праздника, редкостью, которую готовили только по особым случаям. А теперь? Их можно приготовить в любое время года и день недели. Но ведь Новый год – это про что-то особенное, правда? Поэтому мы предлагаем вдохнуть в эти блюда немного праздничной магии? Мы подготовили апгрейд, который добавит роскоши твоему новогоднему столу. Все просто, быстро и невероятно вкусно.

"Оливье" с креветками и авокадо



Долой докторскую, да здравствуют креветки! Этот вариант "Оливье" – легкий, освежающий и точно заставит твоих гостей удивиться. Не пугайся странного, на первый взгляд, сочетания ингредиентов, такой вариант "оливье" многим нравится даже больше.



Что понадобится:

Вареный картофель – 3 шт.

Вареная морковь – 1 шт.

Свежий огурец – 1 шт.

Креветки (очищенные) – 200 г

Авокадо – 1 шт.

Зеленый горошек (замороженный или консервированный) – 150 г

Майонез (или йогурт с лимоном, если хочешь легче) – по вкусу

Немного свежего укропа для украшения

Как готовить:

Нарежь картофель, морковь, огурец и авокадо небольшими кубиками. Отвари креветки (если используешь замороженные) и слегка охлади. Смешай все ингредиенты, добавь горошек и аккуратно заправь майонезом или йогуртом. Посыпь свежим укропом для аромата.

Совет: креветки можно заменить на нежное мясо краба или лосось – так будет еще праздничнее.

"Шуба" с копченой рыбой: новый взгляд на старую любовь

Классическая "Шуба" уже многим приелась. Но что, если заменить селедку на копченую форель или лосось?



Что понадобится:

Свекла (вареная) – 2 шт.

Картофель (вареный) – 2 шт.

Морковь (вареная) – 1 шт.

Копченая рыба (форель, лосось) – 150-200 г

Яйца (вареные) – 2 шт.

Сливочный сыр (например, "Филадельфия") – 250 г

Как готовить:

Натрем на крупной терке картофель, морковь, свеклу и яйца. Рыбу нарежем мелкими кусочками. Вместо майонезной заправки промазываем слои сливочным сыром – он сделает текстуру более нежной и сливочной. Собираем "Шубу": слой картофеля, слой рыбы, слой моркови, слой сыра, и финал – свекла. Поставь в холодильник на пару часов, чтобы слои пропитались.

Лайфхак: для пикантности добавь немного цедры лимона к сливочному сыру.

Праздник на столе – без лишней суеты

Почему стоит попробовать такие варианты? Во-первых, это интересно: привычные салаты заиграют новыми красками. Во-вторых, никто из гостей точно не скажет "Опять "Оливье"!" – ведь это уже не просто "Оливье", а его роскошная версия. Ну и в-третьих, все эти рецепты готовятся быстро, что идеально для тех, кто оставляет все на последний момент.