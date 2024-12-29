Новый взгляд на "Оливье" и "Шубу": праздничные вариации рецептов на любимую классику

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Новый год — это время радовать себя и близких, даже такими маленькими гастрономическими деталями.

Ну что, до Нового года остались считанные дни, и ты уже наверняка представляешь праздничный стол: мандарины, шампанское и, конечно, знакомые с детства "Оливье" и "Шуба". Когда-то эти салаты были символом праздника, редкостью, которую готовили только по особым случаям. А теперь? Их можно приготовить в любое время года и день недели. Но ведь Новый год – это про что-то особенное, правда? Поэтому мы предлагаем вдохнуть в эти блюда немного праздничной магии? Мы подготовили апгрейд, который добавит роскоши твоему новогоднему столу. Все просто, быстро и невероятно вкусно.

"Оливье" с креветками и авокадо

Фото: freepik.com
Долой докторскую, да здравствуют креветки! Этот вариант "Оливье" – легкий, освежающий и точно заставит твоих гостей удивиться. Не пугайся странного, на первый взгляд, сочетания ингредиентов, такой вариант "оливье" многим нравится даже больше.

Что понадобится:

  • Вареный картофель – 3 шт.

  • Вареная морковь – 1 шт.

  • Свежий огурец – 1 шт.

  • Креветки (очищенные) – 200 г

  • Авокадо – 1 шт.

  • Зеленый горошек (замороженный или консервированный) – 150 г

  • Майонез (или йогурт с лимоном, если хочешь легче) – по вкусу

  • Немного свежего укропа для украшения

Как готовить:

  1. Нарежь картофель, морковь, огурец и авокадо небольшими кубиками.

  2. Отвари креветки (если используешь замороженные) и слегка охлади.

  3. Смешай все ингредиенты, добавь горошек и аккуратно заправь майонезом или йогуртом.

  4. Посыпь свежим укропом для аромата.

Совет: креветки можно заменить на нежное мясо краба или лосось – так будет еще праздничнее.

"Шуба" с копченой рыбой: новый взгляд на старую любовь

Фото: скриншот YouTube /@Tsvetkova_NataliaКлассическая "Шуба" уже многим приелась. Но что, если заменить селедку на копченую форель или лосось?

Что понадобится:

  • Свекла (вареная) – 2 шт.

  • Картофель (вареный) – 2 шт.

  • Морковь (вареная) – 1 шт.

  • Копченая рыба (форель, лосось) – 150-200 г

  • Яйца (вареные) – 2 шт.

  • Сливочный сыр (например, "Филадельфия") – 250 г

Как готовить:

  1. Натрем на крупной терке картофель, морковь, свеклу и яйца.

  2. Рыбу нарежем мелкими кусочками.

  3. Вместо майонезной заправки промазываем слои сливочным сыром – он сделает текстуру более нежной и сливочной.

  4. Собираем "Шубу": слой картофеля, слой рыбы, слой моркови, слой сыра, и финал – свекла.

  5. Поставь в холодильник на пару часов, чтобы слои пропитались.

Лайфхак: для пикантности добавь немного цедры лимона к сливочному сыру.

Праздник на столе – без лишней суеты

Почему стоит попробовать такие варианты? Во-первых, это интересно: привычные салаты заиграют новыми красками. Во-вторых, никто из гостей точно не скажет "Опять "Оливье"!" – ведь это уже не просто "Оливье", а его роскошная версия. Ну и в-третьих, все эти рецепты готовятся быстро, что идеально для тех, кто оставляет все на последний момент.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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