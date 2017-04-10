Заливная рыба тёти Муси — это святое.

Вся родня собирается у неё по праздникам в Мюнхене, чтобы отведать это блюдо.

Броня с сыном Лёнчиком тоже приехали в Мюнхен из Стокгольма, встречать Новый год с роднёй.

Пришлось.

Из Мюнхена позвонила любимая мачеха и сообщила Броне, что к ней в Стокгольм едет папа, хочет этого Броня или нет.

Мачеха решила свалить на праздники в Россию, чтобы оторваться в пансионате «Дюны», под Питером, где двадцать лет назад её снял её папа.

Мачеха отправляла папу к Броне на неограниченный срок, прилагая сумму на которую, не удалось бы прокормить и канарейку.

Папа обладал способностью поглощать время и пространство и ни с кем не считался.

Такая перспектива Броне не улыбалась.

Поэтому она радостно сообщила мачехе, что сама приедет в Мюнхен к папе на праздники и заодно расскажет родне о похождениях мачехи в пансионатах.

Таким образом, Броня спасла каникулы себе и испортила их мачехе.

Папа остался доволен. Он, наконец, посмотрел Мюнхен после долгих лет проживания, присоседившись к культурной программе дочери.

И вот прощальный обед у тёти Муси. На столе полно всякой вкуснятины, но главное блюдо — заливная фаршированная рыба.

Броня ест всё кроме неё.

Тётя ревниво наблюдает за отношением гостей к её кулинарному шедевру.

Тётя Муся — родная сестра Брониной мамы и полная её противоположность.

Бронина мама — Циля — училась, путешествовала, строила карьеру, и научилась главному — пудрить людям мозги.

Ничего этого тётя Муся не умела. Её жизненная сфера была семья, кухня и ближайший продуктовый магазин. Поэтому тётя Муся умела готовить.

Особенно плачевно обстояли дела с Цилиной заливной фаршированной рыбой, при воспоминании о которой Броню передёргивало.

Цилю, Бронину маму, в этом плане Бог обделил.

Циля готовила крайне небрежно — не соблюдала время и температурный режим.

К тому же Циля обладала пышный гривой волос, и не было случая, чтобы волосы не попали в еду.

Особенно плачевно обстояли дела с Цилиной заливной фаршированной рыбой, при воспоминании о которой Броню передёргивало.

Тётя Муся настойчиво подпихивала Броне рыбу, а Броня как можно вежливей отнекивалась.

Но тётя была упряма. Она уложила рыбу в судок и дала Броне с собой.

«Выброшу в ближайшую мусорку», — думала Броня.

Не тут-то было. Тётя отправилась провожать в аэропорт.

Зарегистрировав билет, Броня с Лёнчиком прошли в зал ожидания. Зал был маленький и просматривался насквозь. Тётя стояла за оградой и зорко следила.

Но вот объявили посадку. Лёнчик ринулся вперёд.

Броня ринулась следом, ворвалась в салон, плюхнулась в кресло и заснула.

Проснулась через полчаса с вопросом: — «Почему не летим?» — и тут же поняла. В салоне стоял запах заливной рыбы.

Слышалось оживлённое шушуканье. Пассажиры третировали стюардесс вопросами о странном запахе. Как раз впереди Брони и Лёнчика сидела милая пожилая пара с очаровательной беленькой собачкой. Подозрение в источнике запаха пало на собачку. Сначала пара с собачкой энергично отнекивалась. Потом они связались по телефону с кем надо, и их оставили в покое. Кто-то в салоне смирился с тем, что пахнет собачка, кто-то смирился с неизбежностью.

Сидевший сзади Брони англичанин то и дело толкал коленкой в спинку сидения и игриво подмигивал, кивая в сторону туалета.

Броня с Лёнчиком дрожали в страхе, что их разоблачат и высадят на ближайшем облаке.

Но вот самолёт, наконец, приземлился. Лёнчик ринулся на выход. Броня за ним. Так и добежали до дома.

Не успела Броня открыть дверь — раздался звонок по телефону.

Тётя:

— Рыбу довезла?!

После всех этих напрягов жалко стало выкидывать.

Броня сделала над собой усилие, зажмурилась, и, проборов отвращение, стала есть.

Рыба была божественной!