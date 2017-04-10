Заливная рыба
Автор: Изабелла Валлин
/ 10.04.2017
Заливная рыба тёти Муси — это святое.
Вся родня собирается у неё по праздникам в Мюнхене, чтобы отведать это блюдо.
Броня с сыном Лёнчиком тоже приехали в Мюнхен из Стокгольма, встречать Новый год с роднёй.
Пришлось.
Из Мюнхена позвонила любимая мачеха и сообщила Броне, что к ней в Стокгольм едет папа, хочет этого Броня или нет.
Мачеха решила свалить на праздники в Россию, чтобы оторваться в пансионате «Дюны», под Питером, где двадцать лет назад её снял её папа.
Мачеха отправляла папу к Броне на неограниченный срок, прилагая сумму на которую, не удалось бы прокормить и канарейку.
Папа обладал способностью поглощать время и пространство и ни с кем не считался.
Такая перспектива Броне не улыбалась.
Поэтому она радостно сообщила мачехе, что сама приедет в Мюнхен к папе на праздники и заодно расскажет родне о похождениях мачехи в пансионатах.
Таким образом, Броня спасла каникулы себе и испортила их мачехе.
Папа остался доволен. Он, наконец, посмотрел Мюнхен после долгих лет проживания, присоседившись к культурной программе дочери.
И вот прощальный обед у тёти Муси. На столе полно всякой вкуснятины, но главное блюдо — заливная фаршированная рыба.
Броня ест всё кроме неё.
Тётя ревниво наблюдает за отношением гостей к её кулинарному шедевру.
Тётя Муся — родная сестра Брониной мамы и полная её противоположность.
Бронина мама — Циля — училась, путешествовала, строила карьеру, и научилась главному — пудрить людям мозги.
Ничего этого тётя Муся не умела. Её жизненная сфера была семья, кухня и ближайший продуктовый магазин. Поэтому тётя Муся умела готовить.
Особенно плачевно обстояли дела с Цилиной заливной фаршированной рыбой, при воспоминании о которой Броню передёргивало.
Цилю, Бронину маму, в этом плане Бог обделил.
Циля готовила крайне небрежно — не соблюдала время и температурный режим.
К тому же Циля обладала пышный гривой волос, и не было случая, чтобы волосы не попали в еду.
Особенно плачевно обстояли дела с Цилиной заливной фаршированной рыбой, при воспоминании о которой Броню передёргивало.
Тётя Муся настойчиво подпихивала Броне рыбу, а Броня как можно вежливей отнекивалась.
Но тётя была упряма. Она уложила рыбу в судок и дала Броне с собой.
«Выброшу в ближайшую мусорку», — думала Броня.
Не тут-то было. Тётя отправилась провожать в аэропорт.
Зарегистрировав билет, Броня с Лёнчиком прошли в зал ожидания. Зал был маленький и просматривался насквозь. Тётя стояла за оградой и зорко следила.
Но вот объявили посадку. Лёнчик ринулся вперёд.
Броня ринулась следом, ворвалась в салон, плюхнулась в кресло и заснула.
Проснулась через полчаса с вопросом: — «Почему не летим?» — и тут же поняла. В салоне стоял запах заливной рыбы.
Слышалось оживлённое шушуканье. Пассажиры третировали стюардесс вопросами о странном запахе. Как раз впереди Брони и Лёнчика сидела милая пожилая пара с очаровательной беленькой собачкой. Подозрение в источнике запаха пало на собачку. Сначала пара с собачкой энергично отнекивалась. Потом они связались по телефону с кем надо, и их оставили в покое. Кто-то в салоне смирился с тем, что пахнет собачка, кто-то смирился с неизбежностью.
Сидевший сзади Брони англичанин то и дело толкал коленкой в спинку сидения и игриво подмигивал, кивая в сторону туалета.
Броня с Лёнчиком дрожали в страхе, что их разоблачат и высадят на ближайшем облаке.
Но вот самолёт, наконец, приземлился. Лёнчик ринулся на выход. Броня за ним. Так и добежали до дома.
Не успела Броня открыть дверь — раздался звонок по телефону.
Тётя:
— Рыбу довезла?!
После всех этих напрягов жалко стало выкидывать.
Броня сделала над собой усилие, зажмурилась, и, проборов отвращение, стала есть.
Рыба была божественной!