История белого платья

Это было обычное будничное утро, одно из тех, что совершенно не запоминаешь и без лишних сожалений отправляешь в архив других ничем не примечательных дней.

Девушка в изящном строгом деловом костюме нетерпеливо поглядывала то на часы, то на длинную очередь в кофейню, куда в начале рабочего дня сотрудники близлежащих офисов стекались за зарядом бодрости. Когда, наконец, настал черед нашей незнакомки, улыбнувшись, она заказала пряный имбирный чай с мятой и хрустящий круассан. Взяв стаканчик любимого напитка и свежую выпечку, девушка принялась смаковать вкус излюбленных яств, неспешно прогуливаясь по торговому центру и рассматривая витрины магазинов. Это был ее каждодневный утренний ритуал после которого можно было смело бежать на переговоры, отвечать на поток бесконечных писем, звонков, сообщений, изучать документы. 5-10 минут наедине с собой она ценила особенно.

Незнакомец еще раз извинился и уже через минуту потерялся в оживленной толпе спешащих по своим делам людей.

Медленно направляясь в сторону выхода, незнакомка равнодушно разглядывала новые дизайнерские коллекции, яркие баннеры, кричащие о скидках и выгодных предложениях и первых покупателей, изучающих ассортимент. Бесконечный калейдоскоп цветов, фактур, фасонов, который, кажется, мог поразить воображение даже самого взыскательного модника, навевал на нашу героиню только тоску. Почти поравнявшись с большими стеклянными дверями, ведущими на оживленный проспект, девушка поднесла стакан к губам, чтобы сделать заключительный глоток, как вдруг возникший буквально из ниоткуда молодой человек, запнувшись за край лежащего на кафельном полу резинового ковра, в мгновение ока опрокинул все остатки содержимого на кипельно-белую блузку незнакомки, моментально превратив ее в большое расплывшееся коричневое пятно.

— О, простите меня, пожалуйста! Я не хотел! — парень, запинаясь, путаясь в словах, принялся извиняться, чувствуя себя бесконечно виноватым.

— Ничего страшного, — вежливо улыбнувшись, как бы между делом, сказала Даша, а именно так звали нашу героиню, подспудно оценивая масштаб проблемы. Молодой человек попытался было предложить свою помощь, но, Даша, стушевавшись, отказалась. Незнакомец еще раз извинился и уже через минуту потерялся в оживленной толпе спешащих по своим делам людей.

Спустя сотую долю секунды после инцидента девушка осознала, что оперативно решить проблему иначе как покупкой новой блузки вряд ли возможно, и, немного подумав, решила отправиться в первый попавшийся на пути магазин. В запасе было не больше пятнадцати минут, поэтому Даша решительно открыла дверь бутика и направилась в отдел деловых костюмов.

— Девушка, Вам что-то подсказать? — учтивый консультант тут же подбежал к покупательнице с явным желанием помочь. Взглянув на Дашу, девушка автоматически угадала цель ее визита и предложила отправиться прямиком в примерочную, куда обещала принести все возможные варианты блуз. Девушка послушно пошла в конец зала, где и располагались примерочные, как вдруг совершенно неожиданно ее взгляд встретился с белоснежным приталенным шелковым платьем, будто бы снизошедшим на манекен прямиком из сказки про принцессу.

В нем не было кричащей красоты, но в этом скромном силуэте заключалось больше притягательности, чем в сотне других ярких нарядов.

Струящаяся ткань плавно спускалась вниз, напоминая воздушную сахарную вату. Тоненький пояс изящно окаймлял линию талии, завязываясь сзади в небольшой бант. Кружево молочного цвета тоненькой сеточкой обрамляло зону декольте, рукавов и длинного подола. Соседство легкого, эфирного, невесомого кружева и мягкого, струящегося, глянцевого шелка делали платье изысканным, уточненным и невероятно женственным. В нем не было кричащей красоты, но в этом скромном силуэте заключалось больше притягательности, чем в сотне других ярких нарядов.

Это была любовь с первого взгляда. Водоворот ярких чувств, в который погружаешься, не раздумывая. Знаете, каждый ищет свою вторую половину, но меньше всего рассчитывает встретить ее, образно, отправляясь в магазин за хлебом. По иронии судьбы, значимые вещи происходят спонтанно, но как нельзя вовремя. Момент судьбоносного знакомства нельзя пропустить: ты четко знаешь, это оно, без колебаний и сомнений. Даша, словно зачарованная, стояла возле манекена, забыв обо всем на свете, и только голос консультанта вернул ее с небес на землю.

— Вы не хотели бы примерить платье? Это новая коллекция. Оно у нас одно, — девушка произнесла набор шаблонных фраз, повторять которые, казалось, ей приходилось по несколько раз на дню.

Даша, немного смутившись, не отрывая взгляда от манекена, начала было отказываться, оправдываясь тем, что повода надеть такой наряд у нее просто нет.

— Вы знаете, — уже более заинтересованно произнесла девушка, — хотя бы примерьте. Мне кажется, это платье Вам очень подойдет. А уж повод себя долго ждать не заставит.

— Вы знаете, — уже более заинтересованно произнесла девушка, — хотя бы примерьте. Мне кажется, это платье Вам очень подойдет.

Хоть Даше и показались весьма банальными эти уговоры и комплименты, внутри себя она уже решила, что обязана если не купить, то хотя бы померить это платье.

— Возможно, Вы и правы, — задумчиво произнесла Даша, — пожалуй, я его примерю.

И стоило только вешалке с заветным платьем оказаться в руках нашей героини, как она мгновенно облачилась в наряд своей мечты. В отражении зеркала Даша увидела грациозную незнакомку в ослепительно белоснежном платье. Наряд словно вторая кожа облегал тело, при этом выглядя на удивление скромно, элегантно и невероятно роскошно. Окончательно влюбившись, девушка несколько минут кряду рассматривала себя со всех сторон, каждый раз восторгаясь и наслаждаясь новым ракурсом.

Платье было идеальным, будто сшитым специально для Даши. Немного помедлив, девушка решила выйти в зал, чтобы полюбоваться нарядом, глядя в большое, уходящее ввысь зеркало, стоявшее в самой середине магазина. Стоило Даше открыть плотные занавески примерочной, как лучи яркого света бриллиантовой россыпью рассеялись по глянцевому шелку, сделав его фантастически притягательным. Изумленные лица консультантов и прохожих говорили красноречивее любых слов. Наша героиня вернулась в детство, в котором почти каждая девочка мечтала стать настоящей принцессой и отправиться на бал. Удивительно, но платье подарило главное: трогательные, нежные эмоции, воплотив в жизнь самое заветное желание. Еще немного покрутившись возле зеркала под комплименты продавцов, девушка отправилась обратно, в примерочную.

Окончательно породнившись с нарядом, Даша, наконец, решила узнать, сколько же нынче стоит мечта. Суровая реальность в виде круглой суммы на ценнике мгновенно отрезвила девушку.

Удивительно, но платье подарило главное: трогательные, нежные эмоции, воплотив в жизнь самое заветное желание.

«Ну уж нет, — подумала она, — каким бы прекрасным оно ни было, это уже слишком...»

Заметно расстроившись, Даша повесила платье на бархатную вешалку и абсолютно безучастно стала подбирать блузку, которая и была главной целью ее спонтанного визита. Остановив свой выбор едва ли не на первом варианте, девушка окинула платье влюбленным взглядом и направилась прямиком к кассе.

— Ну что, девушка? Как Вам платье? — учтиво спросила консультант.

— Вы знаете, мне не подошло, — старательно скрывая свою печаль сказала Даша.

— Странно... Мне кажется, и размер, и фасон, и стиль Ваш. Хотите я Вам его отложу? Вы сможете зайти и примерить его еще раз, — участливо поинтересовалась девушка, вновь поставив Дашу перед непростым выбором. И хотя наша героиня понимала, что вряд ли отважится купить наряд, отказать себе в еще одной возможности его примерить она просто не смогла, согласившись зайти после работы. Вечернее «свидание» лишь подтвердило как силу возникших чувств, так и колебаний, но решиться на обновку Даша так и не смогла.

— Спасибо большое! Вы знаете, для меня это очень дорого, — призналась Даша. Консультант согласилась сделать небольшую скидку, которая, впрочем, мало меняла положение вещей, и Даша, пообещав подумать до утра, поехала домой. Засыпая, девушка снова и снова взвешивала все за и против, пока, окончательно обессилив, не погрузилась в негу сладкого сна.

Яркие лучи солнца настойчиво пробивались через плотные занавески, недвусмысленно намекая на то, что наша героиня проспала. Даше понадобилась какая-то секунда, чтобы мозг осознал произошедшее и мгновенно поднял уставшее тело с кровати. Девушка едва успела на совещание. Лавина нахлынувшей информации полностью вытеснила мечты, недавно занимавшие ее.

После нескольких часов переговоров, отчетов и презентаций, изрядно устав, Даша отправилась на свое рабочее место. Еще издалека девушка увидела на своем столе большой букет алых пионов и бумажный белый пакет, перевязанный атласной ленточкой в тон цветов. Загадочные взгляды коллег были прикованы к Даше. Подойдя поближе, девушка прочитала на упаковке название магазина, в котором была вчера. У нашей героини уже не оставалось никаких сомнений в том, что ее ждало внутри. Даша развязала ленту и увидела белоснежное платье и небольшую карточку, где каллиграфическим почерком было написано: «Пусть платьев в Вашей жизни станет еще больше».

***

Морской бриз путал и без того непослушные кудри выгоревших медово-пшеничных волос. Заходящее за горизонт солнце оставляло апельсиновые отблески на глянцевом, струящемся, мягком шелке. Даша неторопливо шла к алтарю, бережно сжимая в руках букет алых пионов, перевязанных атласной ленточкой. В ее глазах отражалась улыбка мужчины, который сделал для нее нечто намного более значимое, чем просто покупку.

Еще издалека девушка увидела на своем столе большой букет алых пионов и бумажный белый пакет, перевязанный атласной ленточкой в тон цветов.

Подойдя к своему жениху вплотную, девушка сжала его руку и прошептала:

— Вадим, спасибо, что ты меня нашел!

Мужчина наклонился и заботливо поцеловал Дашу в румяную щеку, едва слышно прошептав:

— У меня не было шансов. Я должен был узнать, откуда появилась такая принцесса.

***

P. S. Наверняка кому-то финал этой истории покажется слишком приторным. Напрасно. В жизни всегда есть место волшебству. Правда-правда... Главное, постарайтесь с годами не растерять способность верить в чудо. Даже самый обычный день может выстроиться в череду счастливых случайностей и стать совершенно особенным. Вот, как, скажите, теперь не отправиться на поиск платья своей мечты?