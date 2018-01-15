Яшка
Автор: Котя
/ 15.01.2018
После вчерашней ссоры с женой из-за длительного похода с другом Санькой в пивбар сегодня с работы я сразу примчался домой. Хотелось помириться. Тихо открыв дверь, услышал голос тёщи. Прислушался, думал, вдруг обо мне речь. Однако, напрягая слух, разобрал:
— Скоро пойду, о Яшке надо позаботиться.
Яшка — любимый кошак матери моей жены.
Я зашёл в комнату. Мои дамы смотрели по телику какую-то передачу. Решив прогнуться перед тёщей, я поздоровался и бодренько спросил:
— Ну, и что там Яшка?
Жена строго взглянула на меня и фыркнула:
— Не смей так неуважительно! Какой он тебе Яшка?
— Хм, — чуть прибалдел я, — а как прикажешь его называть?
— Вообще-то его зовут Яков, — она презрительно скривила бровь.
— Ну, хорошо, Яков так Яков, — я очень хотел помириться, и спор не входил в мои планы. — Так что же случилось с Яковом?
— Можно подумать, ты не знаешь, — жена уже чуть ли слюной не брызгала от возмущения.
— Милая, я действительно не знаю. Мне никто ничего не рассказывал.
— Убили его, — вмешалась тёща, — даже отец не помог.
— Отец? А что, мама, вы знаете, кто его отец? — сюрреализм какой-то.
— Ты, зятёк, пивом, видно, все мозги вымыл из башки. Все знают, кто его отец, — и тёща посмотрела на меня так, как будто я был тяжело болен.
Я набрал побольше воздуха в лёгкие, чтобы не послать их куда подальше вместе со своим котом, и миролюбиво спросил:
— Ладно, допустим, отец не помог. А кто его убил-то?
— Кто-кто? — заверещала жена. — Издеваешься, да? Или дебил совсем? Даже дети знают, кто его убил. А он, видите ли, не знает, — и злорадно добавила: — Пива надо меньше пить.
— Ты, зятёк, пивом, видно, все мозги вымыл из башки. Все знают, кто его отец, — и тёща посмотрела на меня так, как будто я был тяжело болен.
— Да при чём тут пиво? Я, правда, не знаю. Зачем было его убивать? Он, вроде, безобидный был, не лез никуда, — я изо всех сил старался изобразить сочувствие от безвременной кончины вполне приличного кота.
— Мам, он же над нами издевается. Все знают, а он, видите ли, не знает, — жена просто шипела от возмущения. — Потому что одно пиво на уме.
— Подожди, Жанна, не горячись. Может, он и вправду не знает, глаза-то вон — по пять рублей, — выступила в мою защиту тёща. — Гена, — уже обращаясь ко мне назидательным таким тоном, — безобидный — не безобидный, кому до этого дело? Главное, он же русский, хотя и не совсем русский, но для его убийц это было неважно.
— Якова убили за национальность? — а я и не знал, что у котов так остро стоит национальный вопрос. Видать, тёщу хорошо торкнуло.
— Не только. Они узнали, кто его отец, — тёща разговаривала со мной как с психически неполноценным.
— А отец — он, что ли, жив? — мне казалось, что мы ведём какую-то непонятную мне игру.
— Ты идиот, — вновь зашипела жена. — Конечно, он тогда был жив.
— А потом его тоже убили? — ладно, я ещё немного попытаюсь продержаться в этом дурдоме, хотя терпение уже на пределе.
— Говорят, он умер своей смертью, от болезни, — это снова тёща. — Но я в это не верю, думаю, отравили.
— Кто отравил? — я решил дойти до конца этой фантасмагории.
— Кто-то из своих. Мешал он им. А так жалко, я целый день рыдала, когда узнала, — у тёщи в глазу блеснула слеза. Соседей она в виду имела, что ли?
— Якова убили за национальность? — а я и не знал, что у котов так остро стоит национальный вопрос. Видать, тёщу хорошо торкнуло.
— Ладно, оставим отца в покое. А Якова-то кто всё-таки убил? — я ждал, тёща задумалась. Лучше бы я пошёл пить пиво.
А жена с ненавистью посмотрела на меня и яростно заорала:
— Кретин! Меньше по пивбарам шляться надо. Немцы его убили! Немцы! Не знает он!
— Немцы? — я понял, что у кого-то из нас окончательно едет крыша. — А каким образом?
— Жанна, да он точно ничего не знает. Посмотри, не притворяется.
— А ну, дыхни! — рявкнула жена. Я послушно дыхнул. — Странно, трезвый. В самом деле, не знаешь, что его расстреляли?
— Рас-стре-ля-ли? — кота стало безумно жалко. — Вот фашисты!
— Конечно, фашисты. Сначала за колючей проволокой держали. Издевались, — с готовностью поддержала мои выводы тёща.
— За колючей проволокой? Садисты какие-то. А где это случилось?
— В Германии, конечно, — тёща тяжело вздохнула.
— А что Яков делал в Германии? — они всё-таки надо мной издеваются, понятно, хотят доказать, что много пива пить вредно.
— Нет, ты в самом деле идиот или притворяешься? — с ужасом прошептала жена. — В плен его взяли. Думали на отца надавить. Но не получилось. И расстреляли.
Я больше не мог сказать ни слова. В моём воображении нарисовалась группа немцев, задавшихся целью уничтожить парочку котов из России. Причём старшему, видно, удалось смыться, а младшего они прихватили с собой в Германию, где посадили за колючую проволоку. А когда старшего изловить так и не удалось, тёщиного Якова расстреляли. Что им сделал российский кот, непонятно. Может, у него чип вставлен в голову был? Или он работал на ФСБ? Сюр, точно, сюр...
Я почесал затылок и лихорадочно стал соображать, кого из нас срочно надо отправить в психиатрическую лечебницу. Жена сидела, надув губки. Тёща от греха подальше поднялась и засобиралась домой, я осторожно хотел выразить ей сочувствие и пошёл проводить до двери.
— Что так рано, мама? Посидели бы ещё, чайку попили.
— С удовольствием бы, Гена, да надо идти. Кот дома голодный.
— Какой кот? — поперхнулся я. — Расстрелянный?
— Да что с тобой сегодня, Гена? Мой кот Яшка, — я уже не понимал ничего. А перед глазами маячило в кружке холодное янтарного цвета пиво, аж слюна потекла.
— Ты зачем такой концерт устроил, Гена? — жена обиженно посмотрела на меня, когда я в полном обалдении вошёл в комнату. — Хотел перед мамой выглядеть двоечником, который не знает, как погиб Яков Сталин?
Они с тёщей, оказывается, передачу по НТВ смотрели о сыне вождя народов.
А я всё-таки сбегал за пивом, и мы потом ещё долго не могли справиться с истерическим хохотом при упоминании имени тёщиного кота.