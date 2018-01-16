Нарочно не придумаешь

Смешливая история приключилась со мной как-то. Расскажу все по порядку, чтобы стало ясно, в чем изюминка, так повеселившая меня.

Заканчивался апрель. Еще короткий световой день уже радовал северных жителей. Полярная ночь благополучно закончилась в конце января, и Хейро*, отпраздновав свой День рождения, выкатывалось над горизонтом все выше день ото дня, но очень лениво, как бы растягивая удовольствие от длительной спячки. «Черные пурги» наперегонки с кусачими морозами по-прежнему изматывали неделями Большой Норильск и нервы горожан, но наступление весны не отменялось, а приближение отпускной компании прибавляло энергии уставшему организму всех без исключения.

Вышла днём с дочерью и внучатами на прогулку, просто подышать свежим воздухом. Зашли по пути в магазинчик, благо их теперь как грибов по осени, купили разных вкусностей и уже направлялись к своему подъезду, как здесь к нам, как-то непринужденно, присоединился попутчик. Невысокого роста мужчина, довольно крепенький, опрятный, вежливо завел разговор. Извинился, что без спросу нарушил нашу семейную идиллию.

— Вы приехали с «материка»? — уточнила я с интересом. — Из каких мест, если не секрет?

— Вы угадали! Прилетел из Красноярска. На пенсию пора, организацию расформировали, всех сократили. Покумекали с женой и решили, что надо мне сюда, чтобы выработать стаж и зарплату побольше, как это обычно все делают. Меня заслали на разведку первым: узнать, что да как, устроиться, обжиться, а потом и жена приедет.

Я вежливо слушала, наблюдая за тем, как резвилась в белоснежной пушистости моя детвора, заливаясь звонким смехом, пытаясь забросать снежками свою маму, но они рассыпались в пух и прах в морозном воздухе. Дочь беседу игнорировала, поглядывая, правда, иногда в нашу сторону. Волновалась, видимо, что пора в теплую квартиру, морозец уже пощипывал.

— Вы торопитесь, вижу. Да, холодно, конечно, — оправдывался мужчина. — Я подошел к вам, чтобы спросить, не сдает ли кто-нибудь квартиру на длительный срок? Вдруг знаете! Вы же местные, у вас много знакомых. Я тут временно нашел, но там хозяйка какие-то странные требования выставила, и квартира неухоженная.

— Хорошо! Сама недавно искала жилье, знаю, как это непросто. Я Вам вечером позвоню и скажу результат.

Мужчина продиктовал номер сотового телефона и представился:

— Меня зовут Анатолий. А Вас?

Я назвала свои имя и отчество, распрощавшись, догнала запорошенных снегом домочадцев, атакующих скрипучую от мороза входную дверь подъезда.

Обогревшись и насладившись горячей едой, дети с мамой чем-то занялись в зале, а я уединилась, чтобы выполнить обещание. Нашла подходящий вариант. Отправила СМС с адресом. Анатолий позвонил вскоре сам. Поблагодарил, ведь он не ожидал такого оперативного результата с моей стороны.

Что ж, хорошее дело закончилось удачно, все остались довольны, и как-то быстро забылось.

Вот и лето пришло. Город освободился от снега, прихорошился, высохли тротуары, зазеленели редкие газоны вдоль проезжих полос улиц. Воскресный день, приятно отличающийся от будничных, был на редкость погожим. Мой муж, как обычно, утром отправился выгуливать нашу белую с черным собачку, помесь лайки и песца. Прогулка в сквере затянулась надолго. Сказал, что не хотелось заходить в дом, так хорошо дышалось, и пригревало, скупое на ласку, заполярное солнышко. Возвращаясь, задержался у доски объявлений, прикрепленной на торце дома, в котором прежде мы проживали в своей квартире. Рядом остановился незнакомый мужчина, тоже, видимо, интересовался, что пишут.

— Как цены подскочили на недвижимость! — он не сдержался, выразив вслух свое удивление.

Муж поддержал мнение. Мужчины разговорились .

— Я весной искал квартиру, чтобы снять. Однажды на улице познакомился с женщиной. Она мне подсказала хороший адрес. Так удачно... И женщина такая приятная оказалась, и обязательная. Ведь могла и забыть сразу. Мало ли, кто что обещает.

— Говорливый такой мужчина! — сказал мне муж, как-то многозначительно посмотрев на меня. — Тебе привет передали, между прочим!

— Общительный! — поправила я его, уже догадываясь о причине взгляда. — Спасибо. Уже интересно!

Муж продолжил пересказывать диалог с незнакомцем.

— Вы — Анатолий?— уточнил я.

— Да! — удивленно отвел мне мужчина. — Откуда Вы знаете?

— Тогда я знаю, как зовут ту женщину.

— Я не стал отвечать на его вопросы, — уточнил муж. — Решил шокировать до конца.

— Её зовут — Татьяна Константиновна! Правильно?

— Откуда Вы знаете? Вы — экстрасенс... наверно? — смущенно спросил мужчина.

— Я уже не мог сдерживаться от смеха. Взрослый дядечка, а как маленький! — довольный собой, продолжал мой муж.

— Анатолий, все просто! Эта женщина — моя жена. Она рассказала мне эту историю еще тогда, весной. Вот и весь фокус.

— Это же надо! А я гадаю, откуда Вы все про меня знаете?! — облегченно вздохнув, затараторил мужчина, улыбаясь.

Мы распрощались, как старые знакомые, пожав руки, с лучшими пожеланиями.

— Передайте привет своей супруге!

— Непременно! — пообещал я.

Муж закончил рассказ, наблюдая, как я загадочно улыбаюсь, ожидая окончания эпопеи, чтобы потом разразиться искренним смехом.

— Как тесен мир!!! Захочешь завести любовника, так не только муж узнает тут же, но и весь город, пожалуй. Права поговорка — «нарочно не придумаешь» ситуацию!

Самое странное, что я так ни разу и не встретилась больше с Анатолием нигде, зато муж часто приносил мне «приветы» от супружеской четы.

Такая вот специфика городских образований, обделённых соседством, ограниченных бескрайним пространством Заполярья. В тесноте — не в обиде, зато все свои — знакомые и узнаваемые. Эта отличительная черта Норильска по-доброму пошутила и со мной!

*Хейро — солнце (этн.)

*фото авторское