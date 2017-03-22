Встреча в метро

С утра Старый Капитан занимался подготовкой перелета — перегонки неисправного самолета на базу, всю вторую половину оставшегося дня Капитан посвятил Питеру.

Он хорошо его знал, заранее составил план посещений, многое успел, еще больше нет и сейчас ехал в метро, вновь вспоминая увиденное, и улыбался. Ему нравилось питерское метро — оно простое, понятное, а пассажиры вежливые и всегда опрятные — без сумок и баулов, как в Москве.

Внезапно, каким-то чувством он ощутил на себе взгляд. Кто-то рассматривает его. Не отводя взгляда от обычной вагонной рекламы, которую Капитан, думая о своем, автоматически читал, он стал ощупывать и внутренне осматривать себя. Может не вытер уголки губ, когда пил кофе на Лиговском? Может сбился галстук в сторону? Может штанины брюк попали за запятники туфель, когда широко шагнул в вагон метро на станции?

Он медленно поправил галстук, незаметно провел рукой по губам, потом, наклонив голову, посмотрел на себя, как бы со стороны… Все нормально. А вот лицо… лицо, отражающееся в стекле окна… почему оно улыбается?

Капитан медленно начал поворачиваться, будто меняя руку на поручне вагона, повернулся лицом к противоположным сиденьям, на которых, как он предполагал, сидит обладательница этого лица, и увидел миловидную женщину сорока с небольшим лет. Она заметила его взгляд, еще больше заулыбалась, но сделала вид, что занимается какими-то своими мыслями, отвернулась. Все же Капитану показалось, что она смеется. Смеется над ним, прикрываясь ладонью! Он переступил с ноги на ногу. Вновь отвернулся к окну и внезапно, поменяв решение, обернулся. Она смотрела на него! Сначала внимательно, изучающе, а поймав на себе взгляд, засмущалась и, отвернувшись, заулыбалась.

«Странно, — подумал Старый Капитан. — Вроде я в порядке. Я еще привлекаю внимание женщин? А она симпатичная». По крайней мере, такой тип женщин ему нравился.

— Станция Московская! — объявил приятный баритон из динамиков вагона. Старый Капитан повернулся к выходу с сожалением, что выходит, а она останется. Как многое остается у нас в прошлом. Но и она поднялась с сиденья и приблизилась к выходу.

Вагоны поезда остановились. Вежливая питерская публика расступилась, и Капитан вслед за уже знакомой ему женщиной зашагал к эскалатору. Они поднимались, стоя почти рядом. Иногда ему хотелось сделать шаг и встать еще ближе. Она несколько раз оборачивалась, будто провожая взлядом спускавшихся им навстречу пассажиров, на самом деле искоса посматривала на Капитана.

Наконец они вышли на улицу. Шли медленно, словно ждали, когда поравняются. Их обгоняли немногочисленные прохожие. Загорались фонари освещения города. До Пулково, где Капитан жил в гостинице, было уже рукой подать на маршрутке, время было не совсем позднее, и Капитан решил прогуляться.

Он почти поравнялся с той женщиной. Она тоже, чувствуя его присутствие и шаги, не спешила, и, наконец, поравнявшись и набравшись смелости, Капитан спросил:

— Извините, а как Вы думаете, в метро и на улице знакомиться — это очень неприлично?

— Нет, — засмеявшись, ответила она.

«Какой у нее приятный, будто знакомый мне с детства голос», — подумал Капитан, и у него захолодело от этого под сердцем.

— Это совсем даже, вполне допустимо. А где же еще знакомиться? Нет, еще в интернете сейчас модно знакомиться, — и она вновь засмеялась своим звонким и приятным на слух Капитана голосом.

«Какой у нее приятный, будто знакомый мне с детства голос», — подумал Капитан, и у него захолодело от этого под сердцем.

Они пошли вдоль по улице. Пошли рядом, и, сам того не ожидая, но почему-то подумав, что так будет лучше, Капитан подставил ей локоть, и она с видимым удовольствием взяла его под руку. Взяла твердо, и Капитану от этой уверенности показалось, что они уже знакомы не один год.

— А ведь я Вас знаю, — вдруг как бы ответила на его мысли она. — Вас зовут Валентин. Вы командир ТУ-154, так?

— Так, — почти ошарашенно ответил Капитан.

— Расслабьтесь! Меня зовут Ксения, и Вы уже год живете в нашем дворе, в соседнем доме.

Она вновь засмеялась произведенному впечатлению, и Капитан, смущаясь, начал понимать происходящее.

— Я здесь в командировке. Работаю в крупной топливной компании. Завтра завершаем переговоры и послезавтра домой. Вот, пользуясь случаем, смотрела город. Мне он всегда нравился. Жаль редко бываю.

Они начали разговаривать о Питере. О местах, где были и что видели. Оба удивлялись многим совпадениям в пристрастиях, увлечениях, предпочтениях и постепенно перешли на «ты». Много разговаривали друг о друге, она знала о нем почти все, и когда сказала, что Капитан свою машину — джип Судзуки называет «Сашкой», он не выдержал и даже, в порыве чувств, приобнял ее. Странно, а может, и нет, но она не отстранилась, а вдруг, посерьезнев лицом, повернулась к нему и прижалась. Сначала пирамидками грудей, а потом и, как показалось Капитану, чуть успевшему поймать свое сердце, всем телом.

Она посмотрела на него снизу вверх своими красивыми, широко распахнутыми глазами и шепотом спросила:

— Ты прилетишь домой на сутки раньше меня, а потом сможешь встретить? — и добавила: — Ты очень славный, я ведь давно смотрю за тобой, даже с соседками-старушками подружилась, а ты весь такой занятой, не обращаешь на меня внимание, и тут в Питере… как здорово, что мы увиделись, — она смущенно улыбнулась. — И, знаешь, я не ошиблась — мне очень хорошо с тобой.

Странно, а может, и нет, но она не отстранилась, а вдруг, посерьезнев лицом, повернулась к нему и прижалась.

Капитан молчал мгновение. С ним было такое в первый раз, он облизнул пересохшие губы и прошептал в ответ:

— Да, я встречу тебя в аэропорту.

Они потянулись друг к другу, ее красивые влажные губы открылись, но он сдержался, только чуть коснулся их своими и, улыбнувшись, потрепав кончиком своего носа ее красивый, правильный носик, сказал:

— Все будет хорошо. Я встречу. У нас все будет хорошо.

Она открыла зажмуренные в ожидании поцелуя глаза, засмущалась своей смелости и открытости, а он обнял ее и сказал с нежностью:

— Ты ж мой салаженок.

Они оба засмеялись и подошли к огромному зданию гостиницы.

— Ну, я пришла. Прощаемся. Тебе еще в Пулково добираться. Мы и так уже два часа гуляем. Поспеши, но будь осторожен.

Точно. Капитан взглянул на часы. Действительно — уже поздно.

Они коротко распрощались. Она весело застучала каблучками по лестнице, он проводил взглядом ее ладную, крепенькую фигурку и заспешил на остановку маршрутки. Быстро добрался до аэропортовской гостиницы, вспоминая по дороге их разговоры, уже совсем не удивлялся странным совпадениям в их жизни — и числам, и датам, и даже пристрастиям — они читали одни книги и журналы в детстве, им нравились одни фильмы и музыка, — и, в некотором возбуждении, почти вбежал в комнату, где они жили вдвоем с молодым его штурманом.

— Ага, а вот и весь экипаж в сборе.

— Да уж, товарищ командир! Все приехали, один Вы задерживаетесь, — заулыбались все.

— Все нормально. Нагулялся, насмотрелся, даже познакомился! А что это вы делаете все в нашей комнате? — обратился он к инженеру и второму пилоту.

Она весело застучала каблучками по лестнице, он проводил взглядом ее ладную, крепенькую фигурку и заспешил на остановку маршрутки.

Он увидел включенный ноутбук штурмана и какие-то фото и анкеты там.

— Да вот, я ведь в отпуск лечу скоро, а знакомая девушка обиделась на меня за что-то и прекратила общаться.

— А здесь что? — Капитан кивнул на открытый сайт.

— А здесь сайт знакомств и можно найти попутчиков, познакомиться.

— Да? И как? Успешно? Есть хорошие, достойные женщины?

— Честно говоря, здесь всякие есть, — ответил штурман, — но есть и серьезные, занятые на работе люди, которым просто некогда общаться и искать себе знакомых и друзей. Современные технологии и возможности помогают.

— Ну ладно, — посерьезнел Капитан.

Он сходил, умылся, переоделся в спортивный костюм и вновь подошел к коллегам.

— А не сходить ли вам покурить? — обратился он к ним. И к штурману: — Покажи мне, что здесь и как.

— Все просто — набираешь. Смотришь. Читаешь. Выбираешь, пишешь, если хочешь познакомиться.

Очень интересно… так… Капитан проводил взглядом ушедшего штурмана. Нашел свой город. Примерный год рождения… зачем я это делаю? Ну зачем?

Полистал несколько страниц… были Ксении… нет, по фото не она, нет. А вот она?.. Почему все в нем похолодело? Почему вдруг будто ноги отказали? Несколько хороших фото. Загородный дом, да, она о нем говорила, машина, которую она называет Ренатой. Почему вдруг у Капитана так испортилось настроение?... Хорошая, требовательная анкета. Даже строго написана… вот почему — на другой страничке еще одна анкета. Имя другое… но фото — фото ведь ее. Год рождения, знак зодиака, ну только цвет волос другой, и анкета вовсе не строгая…

Капитан в состоянии полного опустошения встал и, не чувствуя себя, вышел из номера. Прошел в конец коридора к балкончику, долго смотрел в уже ночное небо. Он не думал о ней. Он просто смотрел в темное звездное питерское небо.

Потом он лег спать. Трудно назвать это сном — скорее бред. Ему являлись самолеты, картины в галереях и музеях, на которых он видел ее. Кажется, она подмигивала ему, как девушка легкого поведения, куда-то звала. Виделись улицы Питера, по которым они гуляли, и даже почудилось, что когда они шли под руку, а Капитан проводил взглядом проходившую мимо девушку, то она слегка толкнула его своим красивым и крутым бедром, улыбнувшись, мол, не отвлекайся. От этого толчка он и проснулся.

Светало. Немного подумал о предстоящем перелете. Машина почти исправна. Все три двигателя работают. Только один из них он не будет выводить на номинальный режим — тот, параметры работы которого вызывали озабоченность у инженеров. С этим было все ясно. Не было ясности у Капитана только в одном. Только в одном, но главном. Он еще раз вспомнил вчерашнюю встречу, разговоры и ее глаза… нет, ведь обещал. Хотя бы встретить надо. Хотя бы встретить. Мужа у нее нет — встретить некому, дочь и сын ждут. Встретить и отвезти домой надо. От этой мысли или от вновь всплывших в памяти глаз Капитан улыбнулся. У него посветлело в душе. Встречу. Конечно, встречу.

Фото: 123RF / Jozef Polc