Все сначала...

Тебе, мой друг, я это посвящаю.

Люблю тебя, ты это знаешь!!!

Наступало яркое весеннее утро. После ночного ноля градусов шкала показывала плюс пять. Капало с крыш, падали сосульки, снежные сугробы выглядели как-то скомканно, а по проталинке важно расхаживала ворона. Город просыпался нехотя и, стряхивая ночную дремоту, начал подавать звуки шуршанием шин и повизгиванием тормозов. Было зябко, но весело перепрыгивать через расквашенный транспортом снег и, набрав полной грудью свежего воздуха, было хорошо долго смотреть в голубое небо. Весна вернулась, хотя прогноз упорно вещал о временном потеплении, а к концу февраля черной строчкой в телевизионных новостях обещали похолодания.

У рыжеволосой дамы, сидевшей впереди, духи, видимо, из серии «разливной парфюм Франции». Трудно дышать, и, когда маршрутка остановилась, выходишь, облегченно вздохнув. Шагая по тающему снегу, вспоминаешь вечер вчерашнего дня, когда, взглянув, машинально кликнула «Добавить». А оно тебе надо? А потом, друг — это не перчатка, нельзя, приняв в друзья, вдруг взять и удалить из друзей, пусть даже виртуальных. Сегодня ты мне друг, а завтра написал что-то не так — всё, ты мне не друг. Это страшно, когда человек вдруг говорит себе — всё, у меня нет друзей. Друг — это тот человек, который знает о вас всё и, тем не менее, любит вас и никогда не оставит.

Когда в твоей жизни всё рушится и кажется, что ты погребена под этими обломками и уже никакая сила не способна вытащить тебя оттуда, надо успокоиться. Немного полежать и прислушаться, и тогда поймешь, и без тебя там продолжается жизнь. И начнется в мыслях чистка. Фу, что это, ненужные переживания? Угрызения? Переоценка? Да к чему все это? И постепенно начинаешь понимать, неудобно тебе как-то быть погребенной под этими руинами. Сил нет? Ты сегодня опять будешь пить только воду, имей в виду, на воде только электростанции работали раньше и мельницы. Ты всю неделю из еды только воду пьешь. Это так полезно? Именно поэтому и сил нет. Ладно, полежи немного, поспи, и вдруг ты просыпаешься от собственного смеха. Что же такое тебе снилось? Ты смеешься во сне? О, это здорово! Давай, выбирайся, это так некомфортно — жить в руинах, пора строить все сначала. Все сначала — это так увлекательно!

Ты смеешься во сне? О, это здорово! Давай, выбирайся, это так некомфортно — жить в руинах, пора строить все сначала. Все сначала — это так увлекательно!

И погода по теме: то зима, то весна, то заморозки и снова снег, то опять звонкая капель и волнующий воздух весны наполняет все. Ой, а это что? Все ясно, это отголоски неудачного приземления на тренировке. Противный позвонок, в самый неподходящий момент он сдвигается с места, и ты уже можешь либо лежать, либо вовсе не ложиться, сидеть нельзя. Вот так, стоя у компьютера, не очень удобно, но если очень хочется, не хватает сил и присаживаешься, вставать больно. И начинаются подтяжки на турнике, упражнения. И тут много повода для того, чтобы посмеяться над собой.

Да, под руинами жить невозможно, и, заново отстраивая свою жизнь, ты все больше и больше впитываешь в себя позитива, который так необходим тебе. Так зачем ты вчера добавила себе ещё одного друга? Скажи ещё, что это машинально произошло, количество твоих виртуальных друзей уже зашкаливает разумную цифру, и что дальше??? Да ничего, время само уберет тех, с кем ты сама перестанешь общаться, и оставит тех, самых верных, пусть даже виртуальных, с которыми тебе будет интересно переписываться и говорить в Skypе. Ох, и трудно принять решение, кого-то вычеркнуть из своей жизни, кого-то подчеркнуть.

Не знаю почему, но мне очень нравится писать сразу в окошко, без правки, простите возможные и невозможные ошибки. Это как откровение другу. Все на вздохе и восторженном выдохе. Все там, в сердце, и гамма чувств захватывает твое сознание. Будоражит цвет, запах и соленый вкус уставшего тела...

***

Состояние, когда сознательно сам делаешь мир меньше вокруг себя. Отсекаешь формальных друзей. Отношения сводятся — «как дела» и парочку вопросов без ответа. Дозируешь принимаемые звонки. Отсекаешь ненужную информацию. Вечером позволяешь себе наслаждаться тишиной и уединением. Почему люди называют это одиночеством? Для меня это уединение и наслаждение. Я включаю свои любимые звуки, и вот я на краю света, где только небо, солнце и убаюкивающее море. Море с его характерным запахом и шумом волн. Может, слетать к морю и гулять вечерами. Как тогда, в семнадцать лет. Восторг и восхищение, и брызги на лице, и счастье в глазах, и вся жизнь впереди.

***