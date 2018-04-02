Мир перевернулся...

Кошка гуляла сама по себе...

И не потому, что она была «дворовой». У неё имелся тёплый дом, хорошие и заботливые хозяева, миска, полная еды, и удобный пуховичок, на котором можно было понежиться.

Но она просто изнывала от скучной и слащавой жизни, заключавшейся в однообразном «поесть» и «поспать». А из-за того, что хозяева игнорировали просьбу младшего ребёнка завести хотя бы щенка, общение кошки с внешним миром сводилось к нулю.

И вот, пока все члены этой большой семьи были заняты своими делами, киска перемахнула через балкон и была такова...

Знала бы она, эта холёная принцесса, сколько опасности таит в себе уличная жизнь!

Первое время ей было очень даже интересно познавать мир, казавшийся таким весёлым и красочным. Но спустя какое-то время, всегда чистой и аккуратной, домашней кошке перестало удаваться обходить грязь.

Домой она возвращалась уставшая и измученная. Но совсем скоро, «почистив пёрышки» и подкрепившись, глупышка убегала из уютного гнёздышка в поисках приключений.

С каждым разом отмываться от таких путешествий становилось труднее и труднее. Грязь прилипала не только к шерсти, но и оставалась на дне души этого, когда-то белого и пушистого комочка.

Домой она возвращалась уставшая и измученная. Но совсем скоро, «почистив пёрышки» и подкрепившись, глупышка убегала из уютного гнёздышка в поисках приключений.

Борьба за выживание превратилась в непосильную ношу.

И тогда, в один из ненастных осенних дней гуляка вернулась домой с твёрдым намерением больше из него никуда не уходить.

За то время, пока кошка бродила сама по себе, атмосфера в доме изменилась, и не в лучшую сторону. Её уже никто так ни холил и не лелеял, как раньше. А иногда они просто её не замечали.

«Что же делать? На улице — страшно, а дома — холодно», — подумала кошка.

И тогда она вспомнила о доброй волшебнице, которая когда-то, очень давно, превратила её из маленького пищащего комочка в прекрасную величавую кошку.

Этой волшебницей была Любовь. Но, если тогда она научила всеобщую любимицу радоваться жизни, то теперь желание просящей было абсолютно противоположным – кошка не хотела быть нежной и ласковой. Она больше не желала быть кошкой!

И тогда сжалившаяся над ней Любовь (но теперь уже любовь к самой себе) превратила замученное животное в мышку. Серую, маленькую и убогую.

Почему же в мышку, а не в тигрицу или гордую львицу, готовую противостоять неудачам? Да потому, что кошке очень хотелось стать незаметной...

Дома даже не обратили внимание на то, что бывшая любимица исчезла.

Да и появление мышки прошло абсолютно не замеченным.

Люди продолжали жить своей размеренной жизнью.

А мышка лишь иногда выходила из своей маленькой норки для того, чтобы стянуть кусочек сыра.

Где-то в глубине души она всё ещё надеялась на то, что заметят и узнают в этой неприглядной норушке бывшую красавицу. Но с каждым днём надежда угасала, тлела, исчезала...

Когда у человека появляется непреодолимое желание стать маленьким, невзрачным, незаметным — это может означать, лишь одно — устал, смирился, перестал бороться.

И если у волшебников ещё может получиться превратить прекрасное в «полный ноль», то обратный процесс практически нереален.

Почему? Да потому, что благодаря людской глупости и чёрствости, Любовь безвозвратно теряет свои безграничные возможности. Всё чаще она превращается в злого волшебника, калечащего вверенные ей судьбы.

Мир перевернулся...