Мир перевернулся
Автор: Александра Ман
/ 02.04.2018
Кошка гуляла сама по себе...
И не потому, что она была «дворовой». У неё имелся тёплый дом, хорошие и заботливые хозяева, миска, полная еды, и удобный пуховичок, на котором можно было понежиться.
Но она просто изнывала от скучной и слащавой жизни, заключавшейся в однообразном «поесть» и «поспать». А из-за того, что хозяева игнорировали просьбу младшего ребёнка завести хотя бы щенка, общение кошки с внешним миром сводилось к нулю.
И вот, пока все члены этой большой семьи были заняты своими делами, киска перемахнула через балкон и была такова...
Знала бы она, эта холёная принцесса, сколько опасности таит в себе уличная жизнь!
Первое время ей было очень даже интересно познавать мир, казавшийся таким весёлым и красочным. Но спустя какое-то время, всегда чистой и аккуратной, домашней кошке перестало удаваться обходить грязь.
Домой она возвращалась уставшая и измученная. Но совсем скоро, «почистив пёрышки» и подкрепившись, глупышка убегала из уютного гнёздышка в поисках приключений.
С каждым разом отмываться от таких путешествий становилось труднее и труднее. Грязь прилипала не только к шерсти, но и оставалась на дне души этого, когда-то белого и пушистого комочка.
Домой она возвращалась уставшая и измученная. Но совсем скоро, «почистив пёрышки» и подкрепившись, глупышка убегала из уютного гнёздышка в поисках приключений.
Борьба за выживание превратилась в непосильную ношу.
И тогда, в один из ненастных осенних дней гуляка вернулась домой с твёрдым намерением больше из него никуда не уходить.
За то время, пока кошка бродила сама по себе, атмосфера в доме изменилась, и не в лучшую сторону. Её уже никто так ни холил и не лелеял, как раньше. А иногда они просто её не замечали.
«Что же делать? На улице — страшно, а дома — холодно», — подумала кошка.
И тогда она вспомнила о доброй волшебнице, которая когда-то, очень давно, превратила её из маленького пищащего комочка в прекрасную величавую кошку.
Этой волшебницей была Любовь. Но, если тогда она научила всеобщую любимицу радоваться жизни, то теперь желание просящей было абсолютно противоположным – кошка не хотела быть нежной и ласковой. Она больше не желала быть кошкой!
И тогда сжалившаяся над ней Любовь (но теперь уже любовь к самой себе) превратила замученное животное в мышку. Серую, маленькую и убогую.
Почему же в мышку, а не в тигрицу или гордую львицу, готовую противостоять неудачам? Да потому, что кошке очень хотелось стать незаметной...
Дома даже не обратили внимание на то, что бывшая любимица исчезла.
Да и появление мышки прошло абсолютно не замеченным.
Люди продолжали жить своей размеренной жизнью.
А мышка лишь иногда выходила из своей маленькой норки для того, чтобы стянуть кусочек сыра.
Где-то в глубине души она всё ещё надеялась на то, что заметят и узнают в этой неприглядной норушке бывшую красавицу. Но с каждым днём надежда угасала, тлела, исчезала...
Когда у человека появляется непреодолимое желание стать маленьким, невзрачным, незаметным — это может означать, лишь одно — устал, смирился, перестал бороться.
И если у волшебников ещё может получиться превратить прекрасное в «полный ноль», то обратный процесс практически нереален.
Почему? Да потому, что благодаря людской глупости и чёрствости, Любовь безвозвратно теряет свои безграничные возможности. Всё чаще она превращается в злого волшебника, калечащего вверенные ей судьбы.
Мир перевернулся...
Обсуждение 2
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DearВ духе современности (рассказ)? За долгое время (проблемы, проблемы...) первый рассказ, прочитанный мною. Автор! "Новая жизнь" (тема) грустноватая получилось у вас. У нас, здесь в Kleo, принято ассоциировать рассказ с самим автором, поэтому заранее - извините, гоните грусть, одиночество, если таковые сейчас в Вашей жизни происходит. Жизнь, Сашенька, прекрасна и у кошек и у сереньких мышек. Исчезновение не бывает незаметным, это только кажется. Плюсую.
02.04.18 08:08