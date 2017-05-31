Волшебная книжка

Девочка очень любила книжки. Когда она была совсем-совсем маленькая, она любила взрослые книжки без картинок. Такие книжки были просто созданы для того, чтобы в них рисовать. Для девочки это было очень увлекательное занятие: взять книжку, полистать страницы и нарисовать что-нибудь на полях, чтобы маме с папой было потом интересно читать.

«Ведь только очень злой волшебник мог придумать для взрослых книжки без картинок», — думала девочка.

И поэтому девочка то и дело рисовала на страницах огуречики с палками и веселые рожицы.

Но вот девочка подросла и у нее в руках все чаще стали появляться цветные книжечки. Девочка очень любила рассматривать на бумажных страницах смешных медвежат, маленьких утят и еще много-много всяких милых забавных зверушек. И хотя читать девочка еще не могла, рассматривать картинки и слушать маму — было для нее большой радостью. Разве можно еще о чем-то мечтать?

Но вот в один прекрасный день в доме появилась волшебная книга. С ее глянцевой блестящей о бложки на девочку смотрел смешной деревянный человечек с длинным тонким носом. Девочка рассмеялась и решила открыть книжку и посмотреть, что же там внутри. А там девочку ждал большой сюрприз! В книжке было много удивительных, причудливых, иногда грустных, иногда смешных картинок. Вот на огромном зайце несется во весь опор грустный мальчик с белым лицом и слезами. Девочка нахмурилась: «Почему он плачет? И куда бежит?». А вот угрожает пальцем страшный и ужасный дядя с длиннющей бородой. «Какой он злой!» — девочка зажмурилась от страха, а потом осторожно приоткрыла один глаз. Очень уж хотелось посмотреть, что там дальше. А дальше на нее смотрела девочка с огромными как у куклы глазами и вьющимися голубыми волосами. «Вот бы мне такие», — вздохнула про себя девочка. Девочка не могла больше выдержать и побежала к маме:

— Мама! Мамочка! Почитай! Почитай же скорее!

Так день за днем девочка узнавала захватывающую историю Буратино. Когда мама заканчивала читать очередную главу, девочка садилась и рассматривала картинки.

Шло время, а девочка все так же просила маму почитать ей о девочке с голубыми волосами и о мальчике с длинным носом. Картинки не надоедали, скорее, наоборот, каждый раз девочка находила в них все больше интересного и забавного.

— Мама! Посмотри, а у Дуремара пиявка на ухе появилась!

Картинки не надоедали, скорее, наоборот, каждый раз девочка находила в них все больше интересного и забавного.

— Доченька, но она же там и раньше была.

— Правда? Как это я не заметила? — Девочка удивленно поднимала брови. — Чудеса!

Однажды девочка в очередной раз подошла к маме с любимой книгой в руках:

— Мама, а давай ее почитаем?

— Доченька, мы же ее совсем недавно перечитывали.

— Мамочка, ну еще разок.

— Хорошо, — сдалась мама и улыбнулась. — Только вечером. А ты пока картинки посмотри.

Девочка опустила голову и грустно побрела в свою комнату, сжимая на груди любимого «Буратино». Ничего не оставалось, как ждать вечера. Это так долго! Девочка открыла книгу и стала медленно перелистывать страницы. С картинки на нее смотрела хитрая и в то же время такая смешная лиса. Девочка перевела взгляд с картинки на черные буквы.

— Это лиса Алиса. Алиса. А…

Девочка посмотрела в текст, пригляделась и увидела слово с большой буквой «А». Рядом стояла буква «Л».

— Л! Это буква «Л»! — радостно сказала девочка. — А дальше…

Она знает и эту букву.

— Это «И»! — воскликнула девочка. Она знала уже все буквы, но читать, увы, у нее пока никак не получалось. Как? Как же мама читает?

Девочка тяжело вздохнула и снова посмотрела на картинку. Лиса ей хитро подмигнула.

— Алиса, — повторила девочка и вдруг быстро снова посмотрела на незнакомое слово. — А-…-Л-…-И-…СА… А-ЛИ-СА. АЛИСА! — девочка заулыбалась и начала читать дальше. — Ли-са А-ли-са.

Девочка быстро перевернула страницу.

— Вот же, вот! Маль-ви-на! Бу-ра-ти-но! БУРАТИНО! — воскликнула девочка.

Девочка сияла от счастья.

— Мама! Я умею! Я умею читать! — девочка выбежала из комнаты.

Мама улыбнулась и погладила дочку по голове.

— Ты моя умница! Так что? Не будем сегодня вечером читать?

— Что ты, мамочка! Теперь я сама могу!

Так случилось в доме волшебство. Девочка еще сильнее полюбила книжку про Буратино и с тех пор на всех утренниках в детском садике и в школе хотела быть только Мальвиной. И пусть голубые волосы у девочки так и не выросли, но ее головку всегда украшал большой голубой бант, а голубое платьице делало из нее настоящую Мальвину!