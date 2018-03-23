Внутреннее зрение

Если я не работаю тяжёлым физическим трудом, сижу без дела — то я лентяйка и плохая — за этим следует обида, вина, злость, ненависть, обвинение и страдание от всего этого букета эмоций. Я вхожу в этот «букет», мною тщательно собранный для гербария. Появляется картина далёкой эпохи, жизни — моей, давно прожитой жизни, но оставившей глубокий эмоциональный след в душе, теле, уме и памяти.

Я — ПОГОНЩИК: я очень злой и ненавижу всех рабов — они молчаливые покорные твари, за это их хочется ещё больше бить, истязать за эту страдальческую покорность. Они вызывают презрение, а точнее и сильнее всех — ОНА. Её и женщиной не назовёшь, — безликая — похожа на серую тень, пустая статуя — только жалость, уничтожающую жалость, хочется её придушить.

Непонятно, чем и каким образом она держится на ногах. В её глазах сжигающая злоба и ненависть, она похожа на смерть с горящими глазами-углями. Но это проявляется лишь на долю секунды — словно кто-то выглянул, а потом снова бездонная чёрная пустота в глазах. Иногда кажется, если она это выпустит наружу, то взорвётся вулкан злобы, изрыгая проклятья серым пеплом, а жгучая лава ненависти, словно река, сметает сковывающие берега, вырвавшись на свободу, всё затопит, сжигая живое на пути. И, что самое страшное, она и себя испепелит без всякого сожаления о жизни.

Я — ходячая боль. Моя жизнь — боль, весь путь — боль, отдых — боль, сон — боль, пробуждение — боль…

От неё исходит вызов-исповедь, кричащий на толпу:

— Посмотрите на меня!!! Несмотря сжирающую боль, я не покорюсь!!! Я всем вам объявила войну, и она смысл моей жизни. Если надо будет умереть, я умру! Я уже умираю, только тихо и каждый день, злоба выжигает глаза — я слепну. До последнего вздоха буду вас ненавидеть, но я вам всем докажу и накажу за несправедливость ко мне. ГЛАЗА Б МОИ ВАС ВСЕХ НЕ ВИДЕЛИ, НЕНАВИЖУ!!!!! Вы не хотели, чтобы я была равной вам.

«Я ничего не хочу!!!!» — эти слова-заклинания притупляют все боли, какие есть у меня. От боли которых болит всё: душа, тело, сердце, мозги, каждое движение, мысли, взгляд глаз, дыхание тоже наполнено болью. Я — ходячая боль. Моя жизнь — боль, весь путь — боль, отдых — боль, сон — боль, пробуждение — боль…

На мой зов, наполненный болью и непониманием, Боль отзывается,только уже со своей болью. Она живёт в глубине головного мозга, там, где гипоталамус, здесь её основа, первоисточник. Я в её нитях кукла-марионетка, она мною управляет и руководит. У боли образ серого одуванчика, с семенами-стрелами, лишённый своего солнечного цветения. Сбросил одни, и тут же на их место новые, и опять всё сначала... серая, однообразная, унылая жизнь... и борьба с этой жизнью...

Сбросил одни, и тут же на их место новые, и опять всё сначала... серая, однообразная, унылая жизнь... и борьба с этой жизнью...

— Здравствуй, серый одуванчик! Теперь я тебя вижу.

Но в ответ молчание, попробую по-другому — прочувствовать...

— Я чувствую, что Ты чувствуешь боль, свою боль, и она связана с глазами, и с тем, что они видят. А им как раз и не нравится всё увиденное, от этого и возникает боль, чтобы уменьшить эту силу боли, глаза слепнут. Но, увы, боль не становится меньше, а наоборот, чем больше от неё хотят избавиться разнообразными, предлагаемыми в рекламе методами, тем она становится настойчивее. Происходит обман, и от этого рождается внутреннее недовольство всем и вся. Получается петля, которая похожа на знак бесконечности.

Болят мозги, они словно обнажились для моего осмотра, в них чувствуется гиперчувствительность на любое появление проявления. Споры одуванчика, разлетевшись, как десантура, превращаются в грибки с плесенью, и набрасывают маскировочную сеть на соединения полушарий головного мозга, тем самым захватывают связи. Они живут и питаются за счёт мягких тканей моего мозга, и, естественно, свои выделения выделяют туда же. Происходит интоксикация, похожая на угарный газ. Его не чувствуешь и засыпаешь, правда, с открытыми глазами. Иногда что-то замечаю инородное в себе, когда оно уже за поворотом мгновенно скрывается, но чаще нет... Дымят угли медленно угасающей жизни... под зорким присмотром... моим присмотром... и я сама от этого угораю... Боль порождает моё тело... мне она нужна, хотя не осознаю...

Сейчас я понимаю, все мои старания увидеть Бога во всех его проявлениях только через внешнее зрение — обман, враньё, иллюзия...

Она даётся мне для спасения Богом — *БО*жья *Л*юбов*Ь* — вот что такое боль.

Сейчас я понимаю, все мои старания увидеть Бога во всех его проявлениях только через внешнее зрение — обман, враньё, иллюзия...

Это можно почувствовать внутренним зрением, соединив с увиденным внешними. Мои внутренние глаза закрыты, так как это выгодно внешним. Одни считают себя важнее других, за счёт оценки и разделения.

— Для меня вы важны и ценны оба зрения. Именно сейчас осознаю, что я сама создатель всего происходящего. Когда-то в этом была необходимость, но сейчас всё изменилось, а самое главное — изменилась я. Знаю, ты меня слышишь: прости, думала, что смогу без тебя... А ты согласилось, из огромной Любви ко мне. Я благодарю тебя...

Глядя в магазине, на ёлочные украшения, сверкающие игрушки, переливающийся дождик, только внешними бесчувственными глазами, я невольно тихо произнесла слова:

— Господи, как долго и давно я не чувствовала праздника внутри себя, целую вечность...

Я могу смотреть внешними глазами на оболочку, обёртку, отражение, поверхностное — но чувствовать глубину, величие и видеть обЛик — это внутренними. Вы вместе одно целое и дополняете друг друга.

Теперь я это осознаю, вижу и чувствую...

..Вас судили другие,

вы приняли их идеи, не рассматривая.

Вы страдаете от всевозможных чужих суждений

и выбрасываете эти суждения на других.

Если вы хотите от этого избавиться,

первое: не судите себя.

Примите скромно свои несовершенства,

поражения, ошибки, хрупкость.

Это просто человечно...

Ошо