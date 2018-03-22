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Характер
Автор: Сергей Чухлебов / 22.03.2018

Ольга Сергеевна не любила мужчин холеных, тем более терпеть не могла громких и красивых. Ей мнилось, что внешность определяет характер.

Она считала — природа делает ошибку и насмехается над бедными женщинами, а потому полагала, что беды их напрямую зависят от таких мерзавцев.

В идеале, она мечтала, мужчина должен быть покладистым и робким, и еще — физически слабым, а ко всему — эта особь должна быть неказистой и доброй.

И как она завидовала своей соседке этажом выше, один бог знает.

Бывало, наладится суп готовить, а соли нет, она к ней и... млеет.

Софья Петровна — дама ученая, репетиторством занимается на дому. Нет, она вовсе не нуждается, хобби у нее такое.

Ее муж — Сан Саныч (Ольга Сергеевна мечтательно вздохнула) — и плюгавый, и застенчивый, а уж кроткий какой? Стоит только «клиенту» на пороге появиться, он клетку с кен(а)ром(*) в руки и в чулан... А Софья Петровна только грудью подправляет, да приговаривает:

— Гуляют! — умилилась Ольга Сергеевна и направилась в гастроном, даже не переодевшись, видимо, надеясь быстро вернуться, да и халат на ней был новый.

— Ты смотри мне, не беспокой меня напрасно...

Однажды за срочной работой (машинописные) Ольга Сергеевна только к вечеру спохватилась, что нет хлеба.

По привычке она поднялась к соседке — никого.

— Гуляют! — умилилась Ольга Сергеевна и направилась в гастроном, даже не переодевшись, видимо, надеясь быстро вернуться, да и халат на ней был новый.

Смеркалось.

Дневная духота спала, было свежо и прохладно. Купив хлеба, Ольга Сергеевна ненароком свернула в парк.

— Я недолго, — подумала она, — только соснами подышу.

И постепенно забылась, пока не заметила, что оказалась в конце парка.

Совсем стемнело.

— Б-рр! — нервно поежилась Ольга Сергеевна и внезапно услышала неразборчивые голоса. У нее внутри все похолодело. Она быстро развернулась и кинулась прочь...

Но впопыхах запуталась в полах китайского халата и упала.

— И зачем я в нем вышла? — лишь успела подумать она, как на нее кто-то навалился.

Ольга Сергеевна хотела крикнуть, но изверг успел зажать ей рот.

— Отключи суку, — послышался знакомый голос.

— Одной породы с моей ведьмой...

Она пришла в себя от резкой боли внизу живота, вокруг никого не было, разорванное белье валялось рядом...

Пы.Сы. Когда пишешь вымысел, не подозреваешь, что обязательно найдутся такие, которые узнают себя в лир. героях, а когда узнают, потом так страстно возмущаются.

* Исправлено с помощью автора, который узнал себя в лир. героине:)

Прошу прощения у тех, кто случайно обнаружил некое сходство с собой.


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