Любовь, свобода и доверие

Жил-был человек, который никому не доверял.

Был он одиноким, и даже тем, с кем часто общался, не раскрывал своего сердца.

Но однажды, нежданно-негаданно, встретил он девушку, которая, как свежий ветер, как тёплое солнце, как живой ручеек, проникла и поселилась в его сердце. Он принял и запер её внутри себя — из-за страха потерять. Решил всегда носить в своём сердце то, что ему так дорого. Решил и не заметил, как эта девушка стала для него занозой. И больно, и освободиться силы нет.

Да и девушке тесно и душно стало внутри хоть и любимого, но все-таки такого закрытого пространства.

И вот однажды, пока хозяин сердца спал, девушка выбежала к Небу и Солнцу — на простор, на свободу. Обратно обнаруживший пропажу её не пустил — «трудно верить той, которая на целых два часа променяла Его сердце на Небо и Солнце». Девушка любила сердце человека как свой дом, но ей не хотелось выбирать между ним и всем Миром.

Девушка любила сердце человека как свой дом, но ей не хотелось выбирать между ним и всем Миром.

Когда дверь маленького дома закрылась для неё, она вновь обрела свой Большой Дом — Землю, Солнце и Небо. Её радость превратилась в нежную красивую песню, которую подхватили Вода и Ветер. Она верила, что человек услышит эту песню и вспомнит о ней — Любящей и Свободной!

Утром человек проснулся: в сердце не было занозы, лишь — пустота. И тут в его окно ворвался свежий Ветер и принёс ему песню — зов жить в мире с той, которая верит и любит. Нужно было сделать так мало и так много: довериться и открыть своё сердце не для неё одной, а для всего Мира, чтобы любовь стала светом внутри и возможностями снаружи.

Человек поверил и отправился на зов. Завтра они будут вместе и встретят новое утро этого прекрасного мудрого Мира.