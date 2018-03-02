Внутреннее заточение

Все мы — маленькие картины, тихо живущие в своих галереях и не беспокоящиеся ни о чем. Мы сами загоняем себя в несуществующие рамки, лишающие нас самих себя. Мы всего лишь картинки в призрачной границе.

Вот мы живем день ото дня, выполняем монотонную работу и ничего не подозреваем. Кто-то ходит по психологам под влиянием суждений общества, кто-то постоянно сидит на диете лишь потому, что не нравится самому важному человеку. Все мы в чем-то себя ограничиваем, будь то духовные или же материальные вещи. Мы сами строим вокруг себя несуществующую стену, которая постепенно своим влиянием сжигает нас изнутри.

А знаете, чего мы не видим, пока сидим в своих маленьких искусственных домишках? Жизни. Людей. Мира. И, в конце концов, нас самих. Мы лишаем себя всего того, что нам действительно нужно. Губим себя своими же руками. И к чему же это приведет?

Просто представьте, что случилось что-то, что совсем не важно. Например, землетрясение, или из космоса упала комета на ваш дом, или же вообще взорвался унитаз. Черт возьми, без разницы, по какой причине остановилось все то, к чему вы привыкли. Главное, что это произошло. Не мучайте свою фантазию догадками о том, как это случилось, все равно не поймете, так же как не имеете представление о собственной жизни.

Мы лишаем себя всего того, что нам действительно нужно. Губим себя своими же руками. И к чему же это приведет?

И что дальше? А, все. Конец. Нет нас прежних, мы просто сидим в уголке и скулим о том, зачем мы рисовали водой себе границы, не давая и кусочка сладости жизни? Девушка сейчас мечтает о вкусной еде, а не о своей злосчастной сое. А все почему? Потому что какой-то парень сказал, что она недостаточно хороша. Другой рвет на себе волосы и в уме придумывает самые удивительные вещи напоследок. А все почему? Потому что общество не приняло его индивидуальность и сослало к психотерапевту. И все эти рамки очень просто убили нашу жизнь, первым делом прикончив нашу уникальность.

Но есть во всем этом прекрасная изюминка. Мы меняемся, жизнь тоже. Нет, не из-за катастроф или чего подобного. Это может быть книга, раскрывшая тебя, музыка, подарившая надежду, фильм, научивший правилам, или же человек, безоговорочно отдавший нам поддержку и заботу. И все это – наши бомбочки жизни, которые необходимо периодически взрывать. Мы должны увидеть себя настоящих, понять смысл жизни и посмотреть в зеркало до перемены и после. Разница будет видна даже слепому человеку. В итоге эти маленькие перемены разрушат наши призрачные стены, пепел покинет наши тела, и мы, наконец, вздохнем. Мы предадимся жизни. А в конце мы ответим на один вопрос.

Как мы теперь живем?