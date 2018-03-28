Внешность и внутренний мир

В группе актерского факультета театрального ВУЗа, учился молодой человек. Среди всех он выделялся своей привлекательной внешностью: атлетическая и слаженная фигура, правильные черты лица; появляясь среди людей, он сразу приковывал к себе внимание, и каждый с уверенностью мог бы сказать, что в молодом человеке их заинтересовала привлекательность его наружности.

Однажды профессор кафедры актерского мастерства, проводивший уроки для студентов, выбрал молодого человека для необычного упражнения: в сценке он должен был сыграть закомплексованного и зацикленного на себе молодого человека...

Студент с удовольствием принял задание: ведь чем шире амплуа актера —​ тем успешнее может стать его актерская карьера в будущем.

Задание, принятое студентом, удалось: на сцене все увидели жалкого и ничтожного парня, на котором не хотелось даже останавливать взгляда — чтобы тем самым еще больше не смутить его ничтожную душу... Затравленный взгляд персонажа смотрел на окружающих испытующе и пугливо; все его движения, казалось, выдавали желание быть незаметным и одобренным одновременно... Если бы такой человек проходил мимо людей — у каждого бы появилось желание уступить ему дорогу, чтобы тем самым не коснуться случайно этого жалкого персонажа — каким он сам считал себя.

Студент с удовольствием принял задание: ведь чем шире амплуа актера —​ тем успешнее может стать его актерская карьера в будущем.

Когда молодой человек сыграл сценку, зал, состоящий из актеров и преподавателей, все еще был погружен в талантливую актерскую игру... Но вот время сценки завершилось, и все вновь увидели молодого человека прежним — привлекательным и притягивающим к себе взгляды симпатии... Ни тогда, ни сейчас на молодом человеке не было и капли грима, и даже одежда была та же, что и обычно. Однако сколь разительно отличались эти два человека: показанного на сцене и отыгравшего свою роль! Если от первого хотелось с презрением отвернуться, то второго хотелось превозносить...

Профессор одобрительно кивнул и сказал:

— А теперь изобрази сумасшедшего: покажи его повадки, манеру — как это может выглядеть.

И вновь молодой человек по заданию профессора преобразился в неказистого персонажа — вызывающего лишь отвращение... Вновь актерское мастерство юноши изменило его до неузнаваемости... Сама по себе внешность молодого человека оставалась неизменной, только ее внутреннее наполнение стало кардинально иным.

И вновь нужная сценка была сыграна и, словно по мановению, перед всеми предстал прежний приятный молодой человек. В зале сидели мастера актерского искусства — далекие от тонкостей психологи, но каждому на показанном примере стало ясно: внешние качества и степень привлекательности человека во многом зависят от его внутреннего мира. Если в душе комплексы и разлад — внешнее проявление и манеры будут соответствующими, и они будут сводить на нет всю привлекательность тела и черт лица...

Если на внешности не лежит печать величия и благородства — образ человека для окружающих будет значим не более, чем образ шута.

Из данного опыта всем стало очевидно: привлекательного человека украшает не столько красота его внешности, сколько его внутренний мир — наполненный величием и благородством.