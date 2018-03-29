Люди как книги

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Люди мне напоминают книги. Ведь многие характеристики человека в какой-то степени схожи с особенностями книги.

Внешность — это обложка. И именно отсюда выражения: «Не суди книгу по обложке», «Не суди человека по внешности».

Фактура обложки указывает на общительность.

Человек с «твердой обложкой» необщителен, но может хранить в себе целый мир. Этот человек — интроверт. Человек с «мягкой обложкой» — экстраверт. Есть выражение: «Экстраверт правит миром, а интроверт создает миры».

Пролог, предисловие — это первое впечатление, полученное в процессе общения. Если вы узнаете человека лучше, то вам будет доступна первая глава.

Стороны личности и интересы — это последующие главы. Чем больше «глав» вы прочитали, тем глубже и лучше узнали о человеке.

Стороны личности и интересы — это последующие главы. Чем больше «глав» вы прочитали, тем глубже и лучше узнали о человеке.

Переплет является памятью. Жесткий переплет не выронит ни одной страницы. Ведь страницы — это все знания и умения. Мягкий же переплет расклеивается, теряет страницы, стирает память...

Закладка есть не в каждой книге. Закладка — признак внимательности. Невнимательный читатель не оставит закладку, забудет страницу.

Читатели — это все друзья и знакомые, с которыми вы общаетесь. Кстати, они тоже книги. Книга читает книгу, странно.

Кто ваш автор? Конечно же, родители! Но не только. Ведь каждый человек может творить себя сам.

У творческих личностей есть иллюстрации. У ученых — графики и таблицы. Но есть люди-книги простые, без всяких картинок, но очень понятные и интересные.

Жанр — одна из важнейших составляющих книги. Фэнтези-люди и научнофантастичные люди любят воображать. Научные много знают. Детективы любознательны и всегда обращают внимание на самые мелкие детали.

Так же есть люди-сказки, чья жизнь сплошь сказочная, люди-рассказы со своей короткой жизнью, люди-повести, люди-романы с их огромной и многообразной жизнью, люди-пьесы или постановки, не разлучные со своим расписанием, и множество других.

Содержание — это полная, но лаконичная информация о человеке.

Эпилог — выводы в жизни. Эта часть пишется в конце жизни.

«Человеческая книга» отличается от обычной тем, что пишется всю жизнь. Когда заканчивается жизнь, заканчивается книга. Но, кто знает, может, будет написан второй том...