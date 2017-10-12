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Узбекский плов
Автор: Людмила Шаменкова / 12.10.2017

Самое важное при приготовлении плова — это посуда. Надо иметь что-то вроде солдатского котелка, только побольше. Но лучше всего — казанок. Его необходимо подвесить над огнем так, чтобы дно не касалось пламени. Если солдат, обладавший котелком, может срубить в лесу подходящую корягу и прицепить к ней котелок, то в городской квартире коряги не найдется. Вот и реши задачку: как приладить котелок-казанок, чтобы никакого касания с огнем (естественно, газовой плиты). Не звать же на помощь слесаря дядю Ваню.

Ну, ладно, поставлю прямо на конфорку, — в нарушение правила — никакого касания с огнем.

Теперь следующий этап приготовления национального блюда.

«В котелок наливается масло, лучше кунжутное в смеси с козьим или птичьим салом». Интересно, где все это взять.

Телефонный звонок:

— Как дела, чем занимаешься?

— Плов готовлю. Думаю вот, где взять кунжутное масло и козье сало.

— Чего проще... Зарежь козу да и вытопи...

— Смех смехом, а надо по правилам. Так что извини.

Что там еще советуют?

Нарезать на небольшие куски свежую баранину. Грузия отпала, баранина пропала. Но ведь кроме Грузии у нас имеются другие народности. А также поставки баранины обеспечивают ближние страны, где бараны гуляют в горах. Интересный совет: если у вас нет баранины, возьмите вместо барана фазана или куропатку. Где, где? Пошли мужа на охоту — принесет.

Интересный совет: если у вас нет баранины, возьмите вместо барана фазана или куропатку. Где, где? Пошли мужа на охоту — принесет.

Телефонный звонок.

— Как успехи? Плов готов?

— Слушай, ты меня отвлекаешь. У меня творческий процесс, не мешай.

Идем дальше. На пятьсот граммов риса надо взять вдвое меньше моркови, но столько же, сколько мяса. Дима! Реши задачку: сколько будет от пятисот вдвое меньше? Не знаешь! Но столько же, сколько мяса. Решил? Двести пятьдесят? Это — моркови. А мяса? У меня нет весов. А, махну на глазок. Хуже не будет.

Теперь самое сложное. Рис, не смешивая с мясом, посыпать сверху и на него поставить блюдце с привязанной к нему веревочкой.

На блюдце налить воду, чтобы она стекала на рис, и когда он набухнет — блюдце вытащить за веревочку.

Уф! Одного не пойму: как к блюдцу привязать веревочку? А без веревочки разве нельзя? Я его пальцами вытащу.

Телефонный звонок.

— Ну как, приготовила?

— Третий раз читаю рецепт и никак не пойму: зачем нужна веревочка?

— По-моему, ты свихнулась.

— Свихнешься, когда у мужа шеф из Узбекистана.


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