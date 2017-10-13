Как научить мужа готовить

«Коварная пуля сразила бойца»

На двоих с мужем у нас есть личная микробина, валит с ног она нас по очереди, только не предупреждает, кто будет жертвой.

Когда конец света не состоялся, вечером мы отметили это событие с приятелями, которые приехали из Англии на праздники. Перед Рождеством вообще народ съезжается домой, и у нас, никуда не выезжающих последние три года, начинается «День открытых дверей».

Забегают вроде на минуту, ну а минуты превращаются в часы.

Или устала я от «налётов и набегов», или что другое, но мой организм, обиженный полным к нему пренебрежением, решил позаботиться о себе сам.

Поздно вечером (21 декабря) ушли гости, я присела на диванчик в кабинете и очнулась от испуганного голоса мужа:

— Эла, что с тобой?

Голова у меня пылала, горло болело:

— Это наша микробина, — сказала я мужу, — мне досталась в этом году.

Я не знаю, кто как лечится (кроме знакомых). Мы лечимся шарфами, молоком и мёдом, куриным бульоном и сном.

Я не знаю, кто как лечится. Мы лечимся шарфами, молоком и мёдом, куриным бульоном и сном.

У нас есть шарфы из козьей шерсти (ирландские), ими обматываемся по периметру, под пуховое одеяло, много горячего молока и сон (это если заснётся).

На другой день бодрый народ набежал опять, но муж предъявил мою тушку, которая лежа кашляла басом и чихала фальцетом, и народ растаял, как сон, на бегу желая мне здоровья. У подушки остался мобильник, куда сочувствующие докладывали о своих заботах, томики Дика Фрэнсиса и муж, на цыпочках пробирающийся ко мне, вначале с вопросом:

— А чем мне позавтракать?

После напоминаний, что существует такая всему миру знакомая еда, как бутерброд, муж посуетился на кухне и с торжеством показал корявенько нарезанный кусочек хлеба с маслом и сыром. Под мой одобрительный лающий кашель он унёс уродца и съел.

На обед я шёпотом ознакомила мужа с забытом рецептом еды — яичница с колбасой. В кухне гремело и падало, но в результате запах поплыл вполне аппетитный. Обед, думаю, был скудноватый, потому что муж пошёл гладить и вешать капроновые шторы, а потом попросил ещё работу. Да жалко, что ли? Я разрешила снять вторую партию штор — шифоновых. Моя попытка встать и постирать их закончилась неудачей. Муж уволок меня в тёплое гнёздышко из шарфов и одеял и замочил шторы в тазике. Как он их стирал, я не видела (вот, думаю, была картина маслом), проспала.

Я провалялась два дня, выпила литр молока, литр куриного бульона и не съела больше ничего. Ё-маё! Это так здОрово, не хотеть есть! Только попытка подсесть к компу не удавалась, меня сносило в горизонтальное положение и чёрные мушки плясали перед глазами.

Сейчас муж, забрав список, деловито умчался в магазин за продуктами. А я себе валяюсь с книгой и уже настолько пришла в себя, что смотрю на ситуацию с юмором. И с намёком для себя: «Жалей всех и себя не забывай».