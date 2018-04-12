Так не бывает

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В некотором царстве, в некотором государстве жила-была... гм... как же нам ее назвать? Женщина? Как-то грубо... Одинокая женщина? Как-то тоскливо... Ладно, назовем ее Сударыней.

Итак, жила-была на свете Сударыня. Она, как вы уже догадались, давно вышла из возраста наивной принцессы, давно разошлась со своим алкоголиком-королем и со временем превратилась в одинокую Сударыню.

Сударыня, как и все люди их королевства, ходила на работу, воспитывала дочь, вела домашнее хозяйство и... даже сказать страшно... мечтала о настоящем короле. Конечно, ей нужен был Король примерно ее возраста. Король по ее мнению, должен был быть достаточно умным, интеллигентным и с привлекательной внешностью.

Между тем, дела в домашнем хозяйстве Сударыни начали приходить в упадок: то люстра заискрит, как новогодний фейерверк, то вода из крана побежит, а то и вовсе где-нибудь что-нибудь начнет отпадать-отрываться, и надо бы все это прибить-приколотить.

Как со всем этим справиться одинокой Сударыне? Прямо до слез обидно. Хорошо хоть дочка выросла пригожей да послушной.

Кстати, о дочери, вышла она замуж за принца в соседнее королевство. Сударыня плакала, когда провожала ее, но понимала, что ее задача по воспитанию дочери выполнена. Как это ни обидно и ни странно, но именно эта обязанность родителей — научить детей обходиться без них — самая главная. Сама она тоже начала учиться обходиться без дочери, хотя стала чувствовать себя еще более одинокой.

И вот однажды взмолилась Сударыня: «Ну, помоги же мне, мой Ангел-хранитель! Пошли мне Короля!»

И послал ей Ангел-хранитель Слесаря. Отремонтировал Слесарь все, что в доме у Сударыни было сломано, и зачастил после этого к ней в гости. На вид он был очень неказистым. Совсем не во вкусе Сударыни. И не симпатичный, и не интеллигентный, и не...

— Я хоть и не принц голубых кровей и не олигарх какой-нибудь, но вполне могу быть надёжной опорой, — говорил он очень одинокой Сударыне.

Но достаточно умен, чтоб понимать все это, и очень порядочный.

Получалось так, что он всегда сам предлагал свою помощь Сударыне, когда ей это было так необходимо. А еще, кроме своих рук, он предлагал ей свое сердце. Но Сударыня никак не могла решиться на такие радикальные перемены в своей жизни.

Однако Слесарь не отступал:

— Я хоть и не принц голубых кровей и не олигарх какой-нибудь, но вполне могу быть надёжной опорой, — говорил он очень одинокой Сударыне.

Сударыня вспомнила сказку об аленьком цветочке. У ее Слесаря была не очень интересная внешность, но большое и доброе сердце. А как же ей быть со своим сердцем? Ведь сердцу не прикажешь. В сказке все просто: полюбила младшая купеческая дочь чудище безобразное за душу его светлую... А в жизни?

Однажды Сударыня отправилась на рынок за свежей зеленью и случайно увидела в толпе Короля. Он был почему-то без свиты и свободно разгуливал между прилавками. Никто не обращал на него ни малейшего внимания. А Сударыня вдруг влюбилась с первого взгляда! Она и не знала, что в их королевстве такой Король... Он был само олицетворение мужественности и чего-то еще... такого неуловимого и такого...

Такого невыразимого чувства Сударыня не испытывала даже в молодости. Купив какую-то первую попавшуюся вялую зелень, Сударыня вернулась домой. Теперь ее жизнь наполнилась новым смыслом. Она не отрывалась от телевизора во время передачи новостей, только бы увидеть там Короля, хоть мельком, хоть краешком глаза, или услышать его голос. О, как билось при этом ее сердце! Она даже пыталась как-то однажды выйти на королевский сайт в интернете...

Она и не знала, что в их королевстве такой Король... Он был само олицетворение мужественности и чего-то еще... такого неуловимого и такого... ​

Через какое-то время пришло осознание, что ей и поговорить-то с ним нельзя. Что уж мечтать о большем? Это только в сказках Принцы женятся на Золушках, а на самом деле Короли никогда не замечают обыкновенных Сударыней.

Затосковала Сударыня. Ей ничего не хотелось делать, ей не хотелось спать и есть. Она забросила все свои любимые увлечения: вязание на спицах и чтение книг по домоводству. Слесарь напрасно пытался как-то ее расшевелить. Каким-то шестым чувством он понял, что она в кого-то влюблена, и принялся отчаянно ревновать.

Сударыня молчала, смотрела телевизор и чахла. Однажды Слесарь все же уговорил ее съездить в лес на прогулку. Они сели в экипаж, запряженный тройкой лошадей (слесарь очень старался сделать это событие знаменательным) и выехали из королевства. Экипаж катил по проселочной дороге, вокруг зеленели поля, из леса раздавалось пение птиц, а над ними раскинулось огромное синее небо. Сударыня где-то читала, что в небо можно смотреться как в зеркало, так делают какие-то йоги. А еще, если долго смотреться в синее небо, то можно увидеть свое будущее. Причем, оно всегда будет прекрасным.

Сударыня почти не слушала, о чем говорил ей Слесарь. Напрасно он распинался о том, о сем. При всем ее уважении к нему, он был ей неинтересен...

Сударыня смотрелась в синее небо и думала о Короле: «Ты не даришь мне свет своей души. Нас ничто не связывает. Но... я радуюсь тому, что ты есть. Я счастлива от того что, ты ходишь по этой земле, дышишь этим воздухом, мечтаешь о чем-то, пусть и не обо мне. Ты наполняешь светом мою жизнь. Ты луна и небо, ты солнце и звезды, ты неповторим и уникален. Разве, если мы не можем потрогать небо, мы менее счастливы от этого? Мы счастливы уже от того что, оно есть. Я счастлива от того что, ты есть!»

Сударыня вдруг оглянулась вокруг и увидела, что летний день прекрасен; тройка лошадей и экипаж, украшенный живыми цветами, великолепен. Удивительно внимательный к ней Слесарь сидит рядом и, похоже, очень страдает от ее невнимания к нему.

«Наверное, он счастлив уже от того, что я есть и сижу рядом», — подумала Сударыня.

Разве этого мало? Но весь ее жизненный опыт подсказывал, что этого мало. Немилый полюбится, кто его знает? Так не бывает.