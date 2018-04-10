Так судьба стучится в дверь

Ольга в свои тридцать лет стала догадываться, что за спиной её кличут «старой девой», но уже не могла придумать, как же ей это изменить. Но тут к её маме пришла подруга и рассказала, что её сын ходил к экстрасенсу и тот ему помог разрешить проблемы в бизнесе.

— Представляете! Как только сын к нему вошёл, экстрасенс тут же увидел, что у сына катастрофическое состояние дел на работе. А уже через пару сеансов к сыну поступили крупные заказы, и он очень рад, что не пожалел денег на услуги этого экстрасенса, — восторженно поведала женщина.

Узнав, сколько стоит одно посещение, Ольга сначала огорчилась, но, немного подумав, решилась потратить отложенные на новое пальто деньги на возможно последний шанс устроить свою личную жизнь. Так как после безуспешных попыток её родственников, коллег и аж самого сайта знакомств её знакомства с мужчинами не доходили даже до второго свидания. Вроде бы девушка как девушка, но на улице на неё мужчины не оборачивались. Всегда неприметная, с хвостом из волос, без каблуков, без глянца, зато и без вредных привычек, хорошо готовит, начитанная, вот уже десять лет работает в детской библиотеке, в которую дети-то не каждый день заходят, а тем более уж взрослый мужчина. А ведь на серых мышках женятся даже быстрее, чем на красотках, потому-то мужчина хочет спокойной семейной жизни и прекрасно понимает, что у неброских девушек часто заниженная самооценка и они будут преданными женами до гробовой доски. Тем самым на любой горшок находится своя крышка, но не до тридцати же лет.

Поэтому Ольга попросила телефон экстрасенса у маминой подруги и, позвонив, договорилась о встречи...

В комнате экстрасенса было темно и пахло ладаном. Мужчина средних лет крепкого телосложения сидел за столом с горящими свечами.

— На вас венец безбрачия! Будем снимать!? — громко отчеканил экстрасенс и предложил Ольге присесть.

Ошеломлённая Ольга присела на краешек стула и закивала головой:

— Да, да, будем.

Придя домой от экстрасенса, она с восхищением рассказала матери о его способностях. И уже даже не жалела, что нового пальто ей так и не видать, потому что придётся сходить ещё на пару сеансов.

«Ничего, скоро мой будущий муж купит мне не только пальто, но и норковую шубу!» — радостно успокаивала сама себя Ольга.

«Ничего, скоро мой будущий муж купит мне не только пальто, но и норковую шубу!» — радостно успокаивала сама себя Ольга.

На второй сеанс к экстрасенсу девушка летела как на крыльях. Она чувствовала, что её жизнь обретает смысл, что её личное счастье ждёт её впереди, в уже недалёком будущем. Сеанс прошёл, как обычно, в магических ритуалах и чтении заклинаний. После чего экстрасенс растопил воск, вылил его в плошку с водой и спросил:

— На какую букву похожи эти восковые лепёшки?

— На букву В, — уверенно ответила Ольга.

— Значит на букву В будет имя вашего будущего мужа, с которым вы скоро познакомитесь, — констатировал экстрасенс и добавил: — Только вам нужно будет походить ко мне до дня, когда он сделает вам предложение.

— Конечно, конечно, я буду ходить сколько нужно, — радостно воскликнула Ольга.

После того, как девушка ушла, экстрасенс крикнул:

— Колян, выходи! Всё как обычно, только ты теперь Виктор, и давай, догоняй её.

И из ширмы в углу комнаты вышел молодой красавец брюнет. Экстрасенс хлопнул его по плечу и подтолкнул к двери.

На улице Колян-Виктор догнал Ольгу, спросил для проформы, где что-то находится, и, представившись Виктором, пошёл рядом. Ольга была в таком смятении, что даже потеряла дар речи. В её ушах только и звенело: «Виктор, Виктор, на букву В!». А когда они дошли до её дома и Колян-Виктор, откидывая жестом денди прядь своих волос, спускающуюся до носа, попросил её номер телефона, Ольга поверила в чудо!

Ольга решила пропустить несколько сеансов и сходить к экстрасенсу через месяц после получки, но тут её Виктор неожиданно пропал, а на её звонки отвечал резко «Я занят!» и бросал трубку.

После этого знакомства красавчик брюнет стал частенько звонить Ольге, иногда провожал её с работы до дома и даже разок сводил в кино. Ольга и от такого ухаживания была на седьмом небе от счастья. А редкие прогулки и нежелание знакомиться с её мамой она списывала на излишнюю скромность своего ухажёра.

Однако Ольге показалось что Виктор не совсем далёкий парень, так как, когда она в разговоре с ним вставляла крылатые фразы из известных произведений, мужчина просто смотрел на неё с непониманием, а когда она спросила его, какую он прочёл последнюю книгу, то оказалось, что он вообще ничего не читал, даже в школе.

И, поддавшись его очарованию, она совершенно забыла, что если мужчина заинтересован в женщине, то он сделает всё возможное и невозможное, чтобы быть с ней как можно чаще, и ему в радость будет дарить ей хоть маленькие, но сюрпризики. Ольга надеялась, что со временем под её чутким руководством Виктор обязательно заинтересуется увлекательным чтивом и в саму Ольгу влюбится по уши, как она в него.

И она продолжала ходить к экстрасенсу, наивно полагая, что эти сеансы вскоре подтолкнут её Виктора к решительным действиям. Но все её личные сбережения закончились, и мать тоже больше в долг не давала, уверяя дочь, что если Виктор её по-настоящему любит, то он без всяких экстрасенсов сделает ей предложение. Ольга решила пропустить несколько сеансов и сходить к экстрасенсу через месяц, после получки, но тут её Виктор неожиданно пропал, а на её звонки отвечал резко: «Я занят!» и бросал трубку.

Мать успокаивала дочь, говоря, что, значит, этот Виктор — не её судьба, даже если его зовут на букву В. А сама Ольга думала, что просто её венец безбрачия не полностью ещё снялся, и надеялась, и что со временем Виктор вернётся.

А сама Ольга думала, что просто её венец безбрачия не полностью ещё снялся, и надеялась, и что со временем Виктор вернётся.

И каждый день Ольга просыпалась с одной только мыслью, что сегодня Виктор ей обязательно позвонит. Она не выпускала телефон из рук и постоянно на него смотрела. Порой ей становилось себя невероятно жалко, что она такая несчастная, что её обманули и даже обещанное счастье не дали, поманили, но не дали. В такие минуты она горько плакала, но эти слёзы приносили ей временное утешение.

Как-то на работе у неё разболелась голова, и она пораньше отпросилась домой. Идя по улице, Ольга с завистью и злостью смотрела на идущие мимо неё радостные молодые парочки, и чувство её обречённой на одиночество скучной и бессмысленной жизни наполняло всё её существо. С обидой и ненавистью на весь мир она пришла домой, открыла ящик с лекарствами, чтобы выпить аспирин, но тут её вдруг дико затрясло. Она лихорадочно стала выдавливать из блистеров все подряд таблетки в одну кучу на столе.

«Если запить это водкой, то точно безотказно подействует», — решила Ольга, вспомнив, что читала про это в какой-то книжке.

«Наконец-то я больше не проснусь и не буду обречена целый день душераздирающе напрасно опять ждать Виктора», — с ухмылкой подумала Ольга, наливая полный стакан водки. Но тут вдруг раздался громкий стук в дверь. Ольга, как на автомате, пошла открывать.

На пороге стоял незнакомый молодой человек:

— Здравствуйте, если у вас сломался звонок, то я могу починить. Я ваш новый сосед, купил квартиру напротив и только вчера переехал. Не одолжите ли вы мне на пару минут утюг, мне нужно срочно прогладить ватман!

— Ват-ман — на — бук-ву — В, — как робот, произнесла Ольга и пошла за утюгом.

— Дайте, пожалуйста, отвертку, и ваш звонок запоёт как соловей. Простите, я не представился, меня зовут Славик, а Вас?

Ольга зашла на кухню за отверткой и ужаснулась, увидев гору таблеток на столе. Она сначала подумала, кто тут это всё натворил, потом поняла, и её как током ударило. Она осознала, что всего несколько минут назад она собиралась с собой сотворить. Быстро смахнув лекарства в мусорное ведро и вылив водку в раковину, Ольга решила, что сегодня же пойдёт в церковь каяться и благодарить Бога за то, что он так её любит.

После успешной починки дверного звонка Ольга предложила Славику чаю и, весело смеясь и болтая с ним, ей уже казалось, что не было никакого Виктора, а уж тем более горстки лекарств на её столе. А Славик оказался замечательным соседом: весёлым добрым парнем и мастером на все руки. Они подружились и всё своё свободное время проводили вместе.

Через пару месяцев Славик сделал Ольге предложение стать его женой, и Ольга с радостью согласилась. А когда под марш Мендельсона регистратор спросила: «Согласны ли вы, Вячеслав Александрович, взять в жёны Ольгу Николаевну?», Ольгу вдруг осенило, что у её любимого мужчины, её мужа, её судьбы имя на букву В!