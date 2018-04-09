Девушка с зелёными волосами

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В начале апреля поэт Марк Поплавский пришёл на почту с толстой рукописью своих стихов, которую собирался отправить в очередное издательство.

— Опять хотите отослать свои сочинения? — спросила у него женщина-оператор — пожилая толстуха с волчьими глазами, одну щёку которой украшала бородавка размером с вишню.

— Опять, — ответил Марк.

— А вас хоть в одном издательстве напечатали?

— Нет.

— Тогда бы я на вашем месте бросила это занятие.

Вместо ответа Поплавский тяжело вздохнул.

Когда толстуха упаковала рукопись, Марк вручил ей деньги и отправился домой.

Оказавшись в зале двухкомнатной квартиры, он сел на диван и предался горьким размышлениям.

Почему его не публикуют? Ведь его стихи, по словам знакомых, оригинальны и талантливы... Может быть, издательства не хотят иметь с ним дело из-за того, что боятся понести убытки, напечатав книгу малоизвестного поэта? Да, скорее всего, это так.

Поплавский почувствовал, что из его души вытекла последняя струйка веры в свои силы. Не видать ему широкого литературного признания, как собственного затылка!

Марк решил излить мучившие его мысли и чувства на бумагу.

Он взял тетрадь — и написал в ней следующее стихотворение:

Поплавский почувствовал, что из его души вытекла последняя струйка веры в свои силы. Не видать ему широкого литературного признания, как собственного затылка!

УНЫНИЕ

Опять овладело уныние

Мною,

Как будто тюрьму я чернильную

Строю.

Исчезла уверенность в собственных

Силах —

Точь-в-точь я в объятьях бессовестных

Стылых...

Душа превратилась в январскую

Льдину.

Я скоро, как иго татарское,

Сгину.

Умру я при Ада посланнице

В парке.

Мой след на земле не останется —

Яркий...

Поплавский положил тетрадь на комод.

Обычно после написания стихотворения ему становилось легче. Но на этот раз такого не произошло. Марк почувствовал, что его душу начали царапать когти депрессии. Вдобавок он ощутил страшную слабость.

«Мне надо отдохнуть», — решил Поплавский.

Зайдя в спальню, он, прямо в одежде, лёг на заправленную кровать.

Марк лежал неподвижно, как спиленное дерево, и смотрел невидящими глазами в потолок.

Вдруг дверь комнаты открылась — и вошла красивая девушка в голубом платье. Волосы у неё были зелёные, как листики, только что проклюнувшиеся из почек.

Обычно после написания стихотворения ему становилось легче. Но на этот раз такого не произошло.

— Вы кто? — спросил Поплавский, встав на ноги.

— Меня зовут Весна, — ответила незваная гостья.

— Необычное имя...

— Оно вам не нравится?

— Нравится. А почему вы покрасили волосы в зелёный цвет?

— Я их не красила. Они у меня такие с рождения. А теперь разрешите задать вам вопрос. Можно?

— Конечно!

— Я вижу, что вы чем-то опечалены. Что с вами случилось?

Подумав несколько секунд, Марк сказал:

— Я потерял веру в собственные силы. Мне даже не хочется больше писать стихи.

— Так вы — поэт?

— Да.

— Я помогу вам вернуть эту веру. Больше того, она станет ещё сильнее. А с твёрдой верой вы сможете сдвинуть даже горы.

С этими словами девушка вынула из своих волос какой-то золотистый цветок и дала его Поплавскому:

— Вдохните три раза его аромат. Это вам поможет.

Марк так и сделал.

И внезапно почувствовал, что вера в себя наполнила не только его душу, но и каждую клеточку тела. Он обязательно добьётся успехов на литературном поприще. Обязательно!

Поплавский хотел было поблагодарить зеленоглазую гостью, но её и след простыл. Вышла ли она через дверь или испарилась, как капелька росы под лучами солнца, — неизвестно.

Положив цветок на журнальный столик, Марк вышел в зал, взял тетрадь и написал в ней стихотворные строчки, пришедшие ему в голову. Вот они:

И внезапно почувствовал, что вера в себя наполнила не только его душу, но и каждую клеточку тела. Он обязательно добьётся успехов на литературном поприще. Обязательно!

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Опять я верю в собственные силы.

И снова весел, радостен и бодр.

Забыл я про кресты, про зев могилы,

Про скучный ладан и про смертный одр.

В душе моей растаяли сугробы

И расцвели прекрасные цветы.

Я снова вижу красоту Природы.

А раньше видел царство Темноты.

Вдыхаю синь весны я полной грудью.

Опять я — исполин, а не зеро.

И вновь беру могучее орудье —

Тяжёлое и лёгкое перо.

Мне вдохновенье даст находок тонну —

Манящих, точно тёплая река.

Мои стихи в забвенье не утонут.

Они пройдут сквозь годы и века.

Вернув тетрадь на место, Поплавский прошептал:

— Никогда я ещё не писал таких светлых стихов.

Тут он услышал за входной дверью шуршание бумаги. Должно быть, почтальон кладёт газеты в почтовые ящики.

Марк вышел на лестничную клетку.

Однако почтальона уже не было.

Поплавский открыл свой ящик. Газет не оказалось. Зато имелось письмо от издательства «Олимп».

Марк распечатал конверт и начал читать.

«Здравствуйте! Наше издательство заинтересовалось Вашими стихами и планирует выпустить их отдельной книгой. Надеемся на то, что Вы и в дальнейшем будете сотрудничать с нами. С уважением, Издатель.»

Душу Поплавского захлестнула волна ликования.

И, словно разделяя это его чувство, на улице весело зачирикали воробьи.