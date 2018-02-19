Юзе пятьдесят шесть лет. Хотя возраст солидный, все зовут ее «панна Юзя», как в молодости. Она не замужем, и никто не спешил жениться, хотя Боженька не обделил ее красотой, которая и теперь зажигает искорки в глазах пожилых мужчин. А было их много. Да и еще не так давно захаживали в ее малюсенький домик.

Пару лет жил с ней старший господин, усердный и ухоженный, симпатичный Юрочка, но о браке не думал. Жил месяц-два и исчезал. Возвращался через несколько недель, охотно брался за работу в доме: убирал, готовил, и жила пара в согласии как душевные супруги. В отсутствие Юрочки появлялись другие на день, неделю. Приезжал Юрочка — мужчины исчезали.

С весны до осени, в период заработка, он редко исчезал. Ранним утром отправлялся в лес и через час-другой возвращался с корзинами, полными грибов. Лес и грибные места знал хорошо. Ах, какие прекрасные грибы собирал! Отдавал преимущество белым и подосиновикам. Известного происхождения, очищенные и свежие грибы вмиг раскупались соседями. Десять злотых за корзинку — это существенно. Собирал ягоду, малину — что было также бизнесом.

Собрав деньги, Юрочка шел в ближайший магазин и возвращался с хлебом, куском колбасы, шоколадом, печеньем и самой важной покупкой — двумя бутылками алкоголя марки Вино. Юзя очень любила вино, ой как любила.

Если бы не Юрочка, то Юзя определенно запила бы до смерти, как два года назад ее старшая сестра или брат, который в пьяном угаре повесился.

— Это наша семейная привычка, — говорила, — у нас все пили.

Если бы не Юрочка, то Юзя определенно запила бы до смерти, как два года назад ее старшая сестра или брат, который в пьяном угаре повесился. Маленький домик оброс бы грязью. Юрочка был педантом, заботился о себе, доме и Юзе. Вино покупал только в том количестве, которое считал нормой.

Лимит не превышал и Юзе не позволял.

Бывало, Юзя срывалась с поводка, по очереди наведывалась к пьющим соседям, возвращалась, до отказа наполненная, как самовар. С порога в Юрочку летели вульгаризмы, с давних пор известные в том районе. Приятель сносил подобные фокусы, никогда не повышал на нее голос, не говоря уже о руке. Джентльмен! Никто не знал, почему живет с Юзей, по любви или по расчету.

Говорили разное, неизвестно откуда пришел, собственного угла не было, постоянной работы тоже и никаких социальных льгот. А Юзя — во-первых, дамочка что надо, с собственным домиком, пенсией, социальной помощью, товарищеская, веселая. Во-вторых, известная в округе, когда не хватало денег, без проблем в магазине получала продукты по записи в тетради.

К сожалению, в одно осеннее утро для Юзи закончились добрые времена и опека Юрочки. Как обычно, проснувшись утром, стала будить своего господина, чтобы шел в магазин, но он уже спал вечным сном. Похороны организовала волость. Панна Юзя до кладбища не добралась, поминовение начала раньше времени.

Каждый месяц, как только из ее домика уходил почтальон, как из-под земли вырастали жаждущие поклонники. Панна Юзя светилась радостью.

В последующие месяцы вечно пьяная, неухоженная и зареванная блуждала по околице. Собрание соседей обратилось в волостное управление с предложением отправить Юзю в дом опеки. Однако комиссия не нашла оснований для такого вердикта: Юзя должна заниматься сама с собой. Нельзя сказать, что Юзя была одинокой. Каждый месяц, как только из ее домика уходил почтальон, как из-под земли вырастали жаждущие поклонники. Панна Юзя светилась радостью. Долго слышались ночами пошлые частушки, а соседи скрипели зубами.

Однажды в доме Юзи началось удивительное оживление и копошение. Появился молодой статный парень, а через несколько дней — красивая девушка. Подъехала ремонтная бригада, и вся утварь оказалась перед домом. Начался ремонт. С удивлением и любопытством наблюдали соседи, как исчезают развалившиеся окна, устанавливаются новые, старая серая крыша заменяется жестяной красной. На подоконниках — горшки с цветущими пеларгониями, окна с белыми занавесками, а на стене дома — сателитная антенна. Небольшой земельный участок огражден деревянным забором, территория вокруг дома выложена плитами, в огороде вскопаны грядки и размечены дорожки.

Через некоторое время панна Юзя красовалась с собачкой на поводке, гордая как павлин, со вкусом одетая и с новой прической. Расцвела, как весенний луг. Вскоре на дверях дома появился свадебный веночек из листьев пихты и цветов. В округе — шок. Соседи выясняли: кто женится? Не Юзя ли нашла кандидата? Оказалось, что женится молодой человек, сын Юзи. Первородный и единственный, о котором никто не знал.

Оказалось, что женится молодой человек, сын Юзи. Первородный и единственный, о котором никто не знал.

Юзя, наконец, обнародовала правду, которую умело скрывала долгие годы. А правда была грустная и постыдная. Более тридцати лет назад выехала на заработки на побережье. Работа тяжелая, но не нарекала, была здоровая, сильная и платили неплохо. Жила в гостиничном одноместном номере. Познакомилась с красивым моряком и считала, что схватила Бога за бороду. Любовь расцветала, Юзя — тоже, но когда забеременела, моряк перестал говорить о женитьбе, а во время пребывания Юзи в роддоме испарился, как камфора. Отчаявшаяся девушка не смела вернуться в деревню с нагульным ребенком, оставила сына в больнице и никогда не интересовалась, что с ним, где находится и жив ли.

Могла бы работать на старом месте, но, чтобы забыться, загуляла, получила дисциплинарное взыскание, работу потеряла, из общежития выгнали. Исчезновение жениха, отказ от ребенка подломили ее. Закончилась карьера на побережье. Что оставалось делать? С поникшей головой вернулась в деревню. Семья приняла с распростертыми объятиями, ведь Юзя привезла кое-какие деньжата. Достаточно быстро нашла работу в крестьянском кооперативе, позже — в магазине, и жизнь потекла, как у многих женщин. Работа, работа, в субботу — забава с танцами в пожарной части, возлияние дома, часто со случайными мужчинами. И так без конца.

Иногда вспоминала о ребенке. Тогда шла в костел, долго стояла на коленях перед алтарем, потом покупала бутылку и в одиночестве где-нибудь в поле или в ближайшем лесу выпивала до дна. Запивала упреки совести — говорила.

Закончилась карьера на побережье. Что оставалось делать? С поникшей головой вернулась в деревню. Семья приняла с распростертыми объятиями...

Однако есть счастье в жизни и для Юзи. Покинутый много лет назад сын отыскал биологическую мать и в корне изменил ее жизнь. Почему отыскал? Трудно понять, никто не спросит у него напрямую. Привез невесту, поженились, скромно отметили дату и поселились в домике Юзи. Сын оказался отличным мастером на все руки. Занимается столярным делом, невестка работает в библиотеке. Недавно купили машину и планируют расширить дом.

Теперь панна Юзя ожила и, о диво, уже никто не видит ее пьяной. Утром спешит за хлебом и молоком, заходит в сельпо за другими продуктами и уже не пользуется покупками в кредит. Вечерами садится на лавочке перед домом и понемногу, грациозно потягивает пиво из бокала, не из бутылки, как раньше.

— Только одно, — говорит с сожалением, если кто-то спрашивает, — дети разрешают одно. Нужно их слушать.

Недавно соседка спросила:

— Панно Юзя, что нового у вас?

— Только самые хорошие новости. Скоро буду бабушкой, не могу дождаться, — радостно похвалилась.

— О замужестве не думаете?

— Парней было в достатке, если бы встретился порядочный, почему бы и нет. Пока хочу спокойно пожить и нарадоваться семьей.