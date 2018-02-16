Лисёнок и Кот

— Расскажи!

Лисёнок удивлённо навострил ушки и прислушался к раздававшемуся где-то вдалеке звону колоколов. Кот вздохнул и поморщился.

— Идём...

Лисёнок послушно встал и последовал за своим другом, разглядывая пробуждающуюся природу.

Начиналась весна. Небо было высокое и прохладно-синее, словно кто-то разлил акварель на листе бумаги. Деревья, ещё совсем голые, тянули вверх свои ветки, и между ними резвились яркие солнечные зайчики. А солнце, улыбаясь, обнимало всю землю своим теплом, довольно щурилось, как недавно проснувшаяся кошка.

Друзья шли, рассматривая проталины в лесу и ставший пористым серый снег. Они вдыхали свежий весенний воздух и наслаждались ветерком, ласково трепавшим их по шерсти.

Вдруг Лисёнок подскочил и резко остановился. Осторожно повёл носом, принюхиваясь, и покосился на Кота. Тот слегка дёрнул хвостом, будто спрашивая: «А что ты хотел?»

— Это... Они, да? — спросил Лисёнок, разглядывая деревце. Деревце выглядело не лучшим образом, чуть шевеля на ветру обрубками веток, и, казалось, безмолвно плакало.

— У них сегодня праздник, — медленно проговорил Кот и прижал уши к голове. — Это одна из их традиций...

— Какая странная традиция, — возмущённо фыркнул Лисёнок. — Зачем обрывать ветки бедной вербе?

— Какая странная традиция, — возмущённо фыркнул Лисёнок. — Зачем обрывать ветки бедной вербе?

— Традиция странная, — Кот покивал и зажмурился, собираясь с мыслями. — Они каждый год приходят и ломают для себя вербные веточки. Ставят их в воду, чтобы быстрее распустились...

— Как странно! Зачем убивать ветви, если на дереве они распустятся сами, потом появятся листочки, и это будет очень красиво?

— Понимаешь... — Кот вздохнул снова, — у них много странных традиций. И эти традиции ещё и различаются между собой. У них это называется религия. Они любят приходить в специальные дома и что-то просить у существ, которых никто не видел. Они верят, что те их слышат и помогают. И таких религий много...

— А зачем они просят у невидимок что-то? Они помогают действительно? И зачем множество религий, им мало одной? Зачем они вообще нужны? — озадачился Лисёнок.

Кот поморщился.

— Слишком много вопросов. У них так принято. Более того, каждый из них считает правильной именно свою религию, и из-за этого иногда возникают ссоры и даже войны. Их очень много погибло, и они продолжают гибнуть из-за этого. А помогут ли им существа... этого тебе никто не скажет. В любом случае, такая помощь не стоит миллионов жизней. Да и одной — не стоит.

— Какие же они странные... — протянул Лисёнок. — Убивать друг друга за что-либо вообще очень глупо. А тут... так ещё и Природа страдает.

Он совсем сник.

Кот сверкнул изумудными глазами.

— Рано или поздно Природа возьмёт своё. Они страдают, но это расплата за собственные глупости. Они учатся. И это обучение будет продолжаться далеко не одну жизнь... что же, пойдём дальше?

Друзья продолжили свой путь вглубь леса.

— А что же, на самом деле всех этих мифических существ не бывает?

— А это я расскажу тебе потом...

Ветерок донёс обрывок разговора до переломанной вербы и взвился высоко в небо, пугая облака и ворон.