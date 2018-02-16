Лисёнок и Кот
Автор: Еремеева Наталья
/ 16.02.2018
— Расскажи!
Лисёнок удивлённо навострил ушки и прислушался к раздававшемуся где-то вдалеке звону колоколов. Кот вздохнул и поморщился.
— Идём...
Лисёнок послушно встал и последовал за своим другом, разглядывая пробуждающуюся природу.
Начиналась весна. Небо было высокое и прохладно-синее, словно кто-то разлил акварель на листе бумаги. Деревья, ещё совсем голые, тянули вверх свои ветки, и между ними резвились яркие солнечные зайчики. А солнце, улыбаясь, обнимало всю землю своим теплом, довольно щурилось, как недавно проснувшаяся кошка.
Друзья шли, рассматривая проталины в лесу и ставший пористым серый снег. Они вдыхали свежий весенний воздух и наслаждались ветерком, ласково трепавшим их по шерсти.
Вдруг Лисёнок подскочил и резко остановился. Осторожно повёл носом, принюхиваясь, и покосился на Кота. Тот слегка дёрнул хвостом, будто спрашивая: «А что ты хотел?»
— Это... Они, да? — спросил Лисёнок, разглядывая деревце. Деревце выглядело не лучшим образом, чуть шевеля на ветру обрубками веток, и, казалось, безмолвно плакало.
— У них сегодня праздник, — медленно проговорил Кот и прижал уши к голове. — Это одна из их традиций...
— Какая странная традиция, — возмущённо фыркнул Лисёнок. — Зачем обрывать ветки бедной вербе?
— Какая странная традиция, — возмущённо фыркнул Лисёнок. — Зачем обрывать ветки бедной вербе?
— Традиция странная, — Кот покивал и зажмурился, собираясь с мыслями. — Они каждый год приходят и ломают для себя вербные веточки. Ставят их в воду, чтобы быстрее распустились...
— Как странно! Зачем убивать ветви, если на дереве они распустятся сами, потом появятся листочки, и это будет очень красиво?
— Понимаешь... — Кот вздохнул снова, — у них много странных традиций. И эти традиции ещё и различаются между собой. У них это называется религия. Они любят приходить в специальные дома и что-то просить у существ, которых никто не видел. Они верят, что те их слышат и помогают. И таких религий много...
— А зачем они просят у невидимок что-то? Они помогают действительно? И зачем множество религий, им мало одной? Зачем они вообще нужны? — озадачился Лисёнок.
Кот поморщился.
— Слишком много вопросов. У них так принято. Более того, каждый из них считает правильной именно свою религию, и из-за этого иногда возникают ссоры и даже войны. Их очень много погибло, и они продолжают гибнуть из-за этого. А помогут ли им существа... этого тебе никто не скажет. В любом случае, такая помощь не стоит миллионов жизней. Да и одной — не стоит.
— Какие же они странные... — протянул Лисёнок. — Убивать друг друга за что-либо вообще очень глупо. А тут... так ещё и Природа страдает.
Он совсем сник.
Кот сверкнул изумудными глазами.
— Рано или поздно Природа возьмёт своё. Они страдают, но это расплата за собственные глупости. Они учатся. И это обучение будет продолжаться далеко не одну жизнь... что же, пойдём дальше?
Друзья продолжили свой путь вглубь леса.
— А что же, на самом деле всех этих мифических существ не бывает?
— А это я расскажу тебе потом...
Ветерок донёс обрывок разговора до переломанной вербы и взвился высоко в небо, пугая облака и ворон.