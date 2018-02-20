Эх, Никита!

— Никита, обедать!

С кухни пахло вкусным борщом и пирожками с капустой. Мама Никиты, Оксана Николаевна, готовила очень вкусно, ведь в своё время отучилась на повара. Тогда она работала в школьной столовой, а дома радовала своего мужа, Вадима Петровича, и единственного сына, Никиту, разносолами.

— Ну, ты что, не слышишь?

Никита любил зависать в компьютере, и, казалось бы, проводил там большую часть дня. Вот и сейчас, когда его звала мама на обед, он сидел в «Скайпе» и говорил со своим другом Серёжей. Они обсуждали предстоящую контрольную работу, ведь Никита ещё учился в школе. Он стремился к хорошим оценкам и мечтал стать большим человеком.

Оксана Николаевна зашла в комнату сына и только тяжело вздохнула. Она смотрела на него и думала о том, как бы ей хотелось, чтобы сын оправдал возложенные родственниками надежды на него. Дело в том, что Никита рос в простой семье, где никто не стремился выделиться. Они жили небогато, но, как говорится, на хлеб с молоком хватало. Вся семья уповала на Никиту, ведь он учился хорошо и имел все шансы выбиться в люди.

— Иду, мам! — сказал Никита и стал прощаться с другом: — Давай, Серёга, до завтра!

Он быстро поел и пошёл готовиться к завтрашнему учебному дню, ведь на носу были самые важные экзамены в его жизни, от них зависело поступление в университет его мечты. Он хотел стать экономистом и помогать своим родителям, ведь они ему никогда ни в чем не отказывали, даже если бюджет зиял прорехами.

Он хотел стать экономистом и помогать своим родителям, ведь они ему никогда ни в чем не отказывали, даже если бюджет зиял прорехами.

Никита шёл в школу и курил сигарету. Сигареты помогали ему сконцентрироваться, привести извилины в порядок. Он курил по несколько сигарет в день, но был твердо уверен в том, что это совсем не вредная привычка, а отличный повод отвлечься от удручающих мыслей. Едкий дым заполнял его легкие, и с каждой затяжкой ему становилось легче и спокойнее.

Последний год обучения в школе давался ему очень тяжело: постоянная подготовка к экзаменам, пробные тестирования, мысли о дальнейшей судьбе... Как же он устал! Однако был человек, который не давал ему опустить руки. Это была его девушка, Адель. Она помогала ему справиться со столь сильным эмоциональным напряжением, хотя ей тоже предстояло такое же испытание, как и Никите. Они были очень близки и общались уже несколько лет, а сейчас уже заходили разговоры о дальнейшем развитии отношений.

Всё проходило хорошо: учёба, отношения, дружба, но однажды случилось событие, перевернувшее с ног на голову всю жизнь Никиты.

Это был обычный учебный день, Никита возвращался из школы, и тут на его телефон поступил звонок с неизвестного номера, это оказался врач «Скорой помощи», который сообщил о том, что сердечный приступ застал Вадима Петровича прямо на улице, и он срочно доставлен в Областную больницу. Никита и Оксана Николаевна провели весь день и всю ночь у дверей реанимации, а утром им сообщили, что сердце Вадима Петровича не выдержало, и он умер.

Услышав это неутешительное известие, Никита молча сидел и смотрел, как мать заливается слезами. Отец и сын были очень близки, потому для последнего эта утрата была очень значима. Кому теперь Никита сможет рассказать о проблемах? У кого попросит совет? Кто поможет ему со сложным уроком? Никита остался совсем один с матерью, которая сама нуждалась в поддержке. Как же он надеялся на помощь Адель... Но сейчас она отдыхала с родителями за границей и даже не подозревала, какое случилось происшествие!

Как же он надеялся на помощь Адель.... Но сейчас она отдыхала с родителями за границей и даже не подозревала, какое случилось происшествие!

Шло время, все постепенно отходили от потери близкого человека, Никита и Адель поступили в ВУЗы, планировали свадьбу, Оксана Николаевна нашла новую работу и с головой погрузилась в неё; казалось бы, можно выдохнуть и расслабиться, но не тут-то было!

Дело в том, что Никита поступил в хороший университет, но там также училось много ребят из богатых семей, а их учеба, мягко говоря, не волновала. В их головах были дискотеки в клубах, выпивка, наркотики, доступные девочки. Рассказы парней об их жизни затуманили рассудок Никиты, и он решил любой ценой присоединиться к их обществу. Он устроился на работу в крупную фирму, но был там всего лишь курьером. Утром Никита посещал занятия, а с обеда и до вечера работал в компании. Эх, как же ему хотелось окунуться в атмосферу этих богатых ребят...

Учеба шла не очень хорошо, отношения с Адель тоже были в тупике, ведь Никита посвящал всё свое время заработку. Дома он бывал редко, а приходил только для того, чтобы переночевать и забрать какую-нибудь вещь, которую он бы смог продать. Ему больше не хотелось кушать мамин борщ и пирожки, он сильно похудел, потому что питался редко и, в основном, это была еда из «Бистро» у работы. С первой зарплаты он купил себе новых вещей, в которых можно было пройти фейсконтроль в модном клубе. А вот со второй зарплаты началась его разгульная жизнь.

Первый поход в клуб, первые впечатления, первый дорогой алкоголь, первый счёт за еду и напитки больше, чем тысяча рублей... Зажигательная музыка, танцы, много свободных девочек, столько соблазнов. Он совсем и позабыл о том, что у него есть девушка, которая его любит. Он был настолько пьян, что не отдавал себе отчет. И вот, в туалете клуба он уже развлекается с красивой девчонкой. Его посетила эйфория, ему показалось мало впечатлений, и он решил попробовать большего. Он вспомнил рассказ Арчи о том, как на входе в клуб ему удалось купить у местного дилера несколько грамм метамфетамина. Какой же прилив сил его посетил! Он чувствовал себя властелином мира, он мог совершить все. Вспышки света, адреналин, жаркие танцы, алкоголь, алкоголь, алкоголь, темнота...

Он чувствовал себя властелином мира, он мог совершить все. Вспышки света, адреналин, жаркие танцы, алкоголь, алкоголь, алкоголь, темнота...

Следующее утро было недобрым. Голова, казалось, раскалывалась на миллионы осколков, его мутило от запаха из собственного рта. На телефоне был 21 пропущенный звонок от мамы. Он сделал попытку встать, чтобы понять, где он находится, но тяжелая голова тянула его обратно на подушку. Спустя несколько десятков минут он смог встать и обнаружил на столе записку. Она гласила: «Доброе утро! Как чувствуешь себя после вчерашнего? Ну, ты и отжег! Если болит голова, аптечка рядом с раковиной, ешь всё, что найдёшь. Буду в 13:00, я на учёбе. Алла».

Какая Алла? Почему он у неё дома? Что было прошлой ночью? На эти вопросы Никите только предстояло найти ответы. Для этого он решил позвонить Арчи, ведь вчера они вместе были в клубе. Но позвонить ему не удалось, взяв телефон в руки, Никита обнаружил несколько исходящих на номер Адель, а также SMS, буквы которой были написаны словно ножом по сердцу. «Мы больше не вместе. Прощай!» Алла должна была прийти совсем скоро, поэтому Никита собрался, выпил таблетку от головы и побежал на остановку, чтобы скорее увидеться с Адель и узнать, что случилось.

Арчи позвонил сам и рассказал Никите все о роковой ночи. Никита понял, что к Адель ехать нет смысла. Чтобы отвлечься и забыться, он решил посвятить и эту ночь отдыху в клубе.

Никита был в отвратительном настроении, поэтому, приехав домой, он только накричал на свою мать, которая просто хотела узнать, почему её сын заставляет маму волноваться, не спать ночью и обрывать его сотовый телефон своими звонками.

Он проспал до обеда и отправился на работу. Работал он без желания, потому что только и мечтал о том, как он снова переступает порог ночного заведения.

Работал он без желания, потому что только и мечтал о том, как он снова переступает порог ночного заведения.

Так прошло несколько недель, и денег на развлечения ему перестало хватать. Он знал, что ему не заработать столько, чтобы ни в чем себе не отказывать каждый день. Поэтому он решил совершить ужасный поступок. Его тело просило новую дозу наркотиков и алкоголя, поэтому Никите было все равно. Придя домой, он не застал маму дома, а это было ему на руку. Он забрал из ее шкатулки драгоценные украшения, снял со стен золотые иконы и ушёл прочь, оставив дверь открытой. Увидев это, мать пришла в ужас и сразу вызвала полицию. Сотрудники органов стали опрашивать соседей, может, они видели что-то. Оказалось, что Серафима Ивановна видела, как Никита выходил с большим пакетом из подъезда. Оксана Николаевна не хотела верить в сказанное, но призналась, что сын не появляется дома и на учебе уже несколько недель. Материнское сердце чувствовало, что с сыном случилось что-то неладное.

Ночью Никита как обычно пришел в клуб, встретился с Арчи и они заняли свой любимый столик на втором этаже. Никита достал из кармана пакетик с наркотиками и подмигнул глазом.

— Кит, откуда деньги?

— Знаешь, Арчи, нужно уметь пользоваться моментом!

Глаза Арчи округлились, и только Кит хотел спросить, что случилось, как его руки оказались скованны наручниками.

Все происходило как во сне... Его привезли в участок, где в кабинете сидела его пожилая мать и смотрела на него глазами, полными слёз и отчаяния.

— Как ты мог, сынок?..

Судебное разбирательство длилось недолго. Никиту осудили по нескольким статьям Уголовного Кодекса, лишив его свободы на три года. Как можно догадаться, экономистом он не стал, а уж тем более не смог помочь своей маме. Его работодателя ожидали сплошные проверки, Оксана Николаевна начала страдать проблемами с сердцем, наверное, это происшествие отняло у неё несколько лет жизни, ведь её предал единственный сын. Адель долго переживала расставание с Китом, ведь она на самом деле его любила и надеялась, что он одумается. Новость о том, что ее возлюбленный теперь в тюрьме, она не смогла пережить, поэтому совершила попытку суицида. Благо осталась в живых, однако ей приходится наблюдаться у психотерапевта.

Спустя три года Кит вышел из тюрьмы, однако ни мать, ни Адель, ни однокурсники не видели Никиту, но все знали, что его пагубные привычки проявят себя снова и не доведут его до добра!