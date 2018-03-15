Странный магазин

Семён, тридцатилетний молодой парень, с наушниками в ушах, слегка напевая мантры из буддийских песнопений, торопился в сумермаркет «Омега», где он должен был встретиться с другом Женей. Женя, так же как и Семён, занимался понемногу всем: нумерологией, буддизмом, йогой, учил мантры, ездил с Семёном на различные семинары кришнаитов, и им обоим нравилась эта жизнь.

…На улице мела метель, заметая дороги и тротуары: приближались новогодние праздники, и Семён на новогодние каникулы снова собирался в дорогу на очередной семинар кришнаитов.

…Семён зашёл в сумермаркет, уселся на удобную скамейку и стал ожидать друга. Друг задерживался. Семён углубился в слушание песнопений, прикрыл глаза. Но что-то стало тревожить его, какая-то негативная энергия давила на него и не давала покоя.

…Семён открыл глаза, вгляделся в поток людей, снующих по продуктовому отделу сумермаркета с тележками и корзинами. Внезапно глаза Семёна широко распахнулись, в них метался страх, ужас, удивление, непонимание происходящего: в магазине толпились десятки покойников, то есть ранее умерших людей, умерших кто давно, кто недавно, но Семён знал их всех — пожилых, молодых, мужчин и женщин. Вон весело разговаривает со своей мамой его бывший одноклассник Антон, в 20 лет умерший от энцефалита; его мать пережила его на несколько лет и умерла от инсульта; вот стоит задумчиво у кассы Надежда, бывшая подруга матери Семёна, дочь большого начальника. Надежда была больна лейкемией; лучшие врачи боролись за её жизнь, но она умерла в лондонском аэропорту Хитроу, когда летела назад, в Россию, на встречу со своим единственным сыном. Семён увидел Виктора Ивановича, своего бывшего преподавателя физкультуры, умершего 10 дет назад, и громко окликнул его:

Семён снова окликнул его: Виктор Иванович смотрел мимо Семёна и не видел его. И тогда Семён осознал: в царстве мёртвых он живой, он не из их социума, поэтому он для них незаметен.

— Виктор Иванович!

Виктор Иванович вскинул голову, повертел ею во все стороны, вглядываясь в толпу, но никого не увидел. Семён снова окликнул его: Виктор Иванович смотрел мимо Семёна и не видел его. И тогда Семён осознал: в царстве мёртвых он живой, он не из их социума, поэтому он для них незаметен.

Семён увидел свою бывшую соседку, семилетнюю Настю, с которой часто играл в детстве; Настя утонула, её унесло сильным течением, а слабенькая, худенькая Настя не смогла с ним справиться. С нею был её старший брат, но он не смог помочь ей: всё произошло очень быстро, в течение нескольких минут, и Настя, не умевшая плавать, скоро утонула. Потом, повзрослев, Семён узнал, что Настю забрали к себе водяные духи: на реке, в этом месте, часто тонули молодые парни и мужчины — древним водяным духам требовались их молодые души. Если молодёжь заходила в реку гуртом — по пять, шесть человек, — духи их не трогали, они справлялись только с одиночками.

...Это было странное зрелище: покойники расхаживали по магазину, болтали друг с другом, деловито перекладывали продукты в сумки и направлялись к выходу. Но, присмотревшись, Семён заметил, что, едва дойдя до выхода, они быстро возвращались назад, будто невидимая рука заворачивала их от выхода. Семён понял, что он попал в параллельный мир, но вернётся ли он оттуда, парень не знал.

Когда магазинные часы пробили семь часов, в сумермаркете внезапно погас свет, но со стороны выхода распахнулась дверь, оттуда ударил поток света, и в этом свете Семён увидел Азазеля — демона в седьмом сане. Все люди в магазине, как по команде, выстроились коридором, а демон шёл среди них — высокий, худой, в серой одежде, с накидкой на широких плечах, под которой были спрятаны крылья. Семён тоже стоял среди мертвецов и ждал своей участи. Азазель медленно проходил мимо покойников, вглядываясь в их лица пронзительным взглядом. Когда Азазель останавливался, он махал рукой, и несчастный уходил в сторону. Так Азазель выбирал себе охотников, которые служили ему до распыления. Охотники добывали ему человеческие души, а того, кто плохо справлялся с этой работой, Азазель жестоко наказывал. Уже несколько охотников из числа мужчин стояли в стороне.

Но, присмотревшись, Семён заметил, что, едва дойдя до выхода, они быстро возвращались назад, будто невидимая рука заворачивала их от выхода.

Семён весь напрягся, когда Азазель проходил мимо него. Семён на этот раз читал про себя православные молитвы и не смотрел на Азазеля, но демон прошёл мимо него, как мимо пустого места. Сработала защита от нечисти, которую Семён создавал в себе не один год.

Выбрав охотников, демон ушёл вместе с ними. В этот момент все покойники, обрадовавшись, что они не попали в рабство Азазеля, быстро побежали к светящемуся выходу... Часы пробили 8 часов. Всё происходило в течение часа, но для Семёна этот час показался вечностью.

…В супермаркете «Омега» появилось электричество, опять стала негромко играть музыка, засверкали огни рекламы...

Семён сидел один в пустом магазине: никто больше не заходил в этот магазин, за кассами никто не сидел, и только Семён пытался охватить умом всё происшедшее. Он встал: ватные ноги еле несли его. Шаркающей, как у старика, походкой, Семён вышел из магазина; казалось, он постарел на 50 лет.

...На улице так же мела метель, заметая дороги и тротуары. Возле супермаркета переливалась огнями новогодняя ёлка. Большая стоянка была заставлена автомобилями, но они были пусты; на дорогах и тротуарах не было людей, всё как вымерло, и только одинокая большая собака, подняв голову, выла возле соседнего дома. Собака ли?