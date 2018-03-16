Счастье внутри. Эйлат

Утром я проснулась в удивительном настроении полной гармонии с собой. Каждый день приносил неожиданную радость.

И, как маленькому ребенку, спешащему освободить подарочную коробку от блестящей обертки — чтобы узнать что внутри, мне хотелось, открыв глаза, скорее бежать навстречу новому дню — чтобы узнать, какие приятные открытия он приберег для меня сегодня.

Легкие шифоновые тюли слегка колыхались возле приоткрытой балконной двери.

В окошке маячила развесистая пальма...

Открытый, радушный Эйлат.

Курорт, которому отдают предпочтение молодые люди не только Израиля, но и всего мира. Красочный, словно сошедший с картинки в журналах, источающий тепло, город.

Но в таких местах ощущение того, что дышишь полной грудью, не покидает ни на минуту.

Порой нас утомляют монотонные будни, обыденные события, которые происходят в нашей жизни, толпы людей, ежедневно проходящие мимо; мысли, которые мы гоняем по кругу — все то, что с течением времени превращается в рутину. Мы устаем от самих себя.

Но в таких местах ощущение того, что дышишь полной грудью, не покидает ни на минуту.

Залитая солнцем набережная. Витающий в воздухе сладкий привкус мускатного ореха и амбры. Глубокая синь, оттененная белоснежными, словно морская пена, отелями, катерами и яхтами, застывшими у берегов.

Разводной мост, с которого доносится романтическая мелодия, наигранная на саксофоне.

Улочки с притаившимися уютными кафе и плетеными стульчиками.

Светлые глиняные горшки с пышными папоротниками.

Шкафчики под коммуникации, выкрашенные в нежно-жёлтый, с красочным изображением полевых цветов. Всё в этом городе наполнено светом.

Мое очарование Эйлатом началась с того, что мне нужно было найти автовокзал. Ради которого я, заблудившись, обошла, наверное, полгорода. Нашла аэропорт, с которого самолеты идут на взлет так низко, что, кажется, вот-вот и заденут крылом шифоновый шарф, накинутый на голову — спасать от жары. Ледовый дворец, где в самом сухом и жарком районе Израиля можно покататься на коньках. Многочисленные салоны красоты, в которых при помощи маленьких рыбок делают пилинг огрубевшей кожи. Небольшой аккуратный парк, полный высоченных пальм и цветущих кустарников; апельсиновые деревья, вольно растущие в асфальтовых джунглях.

Шкафчики под коммуникации, выкрашенные в нежно-жёлтый, с красочным изображением полевых цветов. Всё в этом городе наполнено светом.

А еще я столкнулась с необычным человеком. Он был облачен с головы до пят в белую рубаху; его рост составлял около двух метров, и его кожа была очень темной.

На чужом для себя языке я спросила его, правильный ли путь держу, и как все-таки найти то, что ищу. Он так же, как и я — при помощи жестов, ответил. Вот так — в светлом уголке Земли, за тысячи километров от дома, абсолютно незнакомый человек помог мне вспомнить, как это — будучи такими разными — общаться, слышать друг друга и понимать.

Заглянув в ближайший отель, я попросила вызвать мне такси. Был найден автовокзал, куплен билет, и с чистой совестью можно было возвращаться к набережной — пробовать морковное мороженое, коктейли и всяческие сладкие тянучки.

Я наблюдала, как под садящимся солнцем гуляют загорелые девушки, ласково улыбаясь своим малышам в колясках. Как мальчишки, вприпрыжку, на модных телефонах слушают современную музыку. Как молодежь готовится к ночным дискотекам.

Но о чем думают эти люди, чего хотят, к чему стремятся, что им интересно?

Ведь у них, живущих так легко и беспечно, как это выглядит со стороны, свои обычаи и традиции. Своя история и культура — великие музыканты, писатели и художники.

Засыпая, я слышала, как где-то за окнами раздается громкий смех компаний, собравшихся провести здесь выходные, и думала о том, какой удивительной способностью обладает этот народ — воспринимать жизнь как подарок, а каждый день — как сюрприз.

Я наблюдала, как под садящимся солнцем гуляют загорелые девушки, ласково улыбаясь своим малышам в колясках.

Следующее утро побаловало меня походом в океанариум.

Цветастые кораллы, шевелящие кончиками вслед за морским течением, сытые акулы, большие черепахи и маленькие крокодильчики; морские змейки, виляющие чешуйчатым хвостиком, оставляли за собой множество переливающихся пузырьков.

Морской парк был полон приятных мелочей.

Веселые, разукрашенные осьминоги, указывающие лапками, куда двигаться дальше — где можно рыбку покормить, где посмотреть в подзорную трубу на раскинувшееся далекими километрами море. Где детишки могут покататься на качелях, выполненных в виде морских коньков и черепашек, а дамы — купить украшения из кораллов, ракушек и жемчуга.

Больше всего мне запомнился фильм, показанный в маленьком кинотеатре. Фильм про доброту сердца; о том, что нужно любить все живое, и о том, как маленький мальчик, очарованный морем, вслед за своим отцом стал изучать подводный мир. Объемное изображение, кресла, двигающиеся в такт плывущему аквалангисту, едва осязаемые брызги воды — и вот тебе кажется, что ты, нырнув глубоко под воду, как и этот маленький мальчик, изучаешь жизнь обитателей океана.

Красное море разлилось штилем под высоким лазурным небом.

Я наслаждалась тишиной, принимая солнечные ванны, когда над горами раздался шум взлетающих самолетов. Профессионально выполненные фигуры высшего пилотажа, среди которых был и плоский штопор, и другие, мне неизвестные, трюки.

Множество белых полос, оставленных в небе, приветствовали короля соседней страны.

Все это создавало полное впечатление вечного праздника.

Город дышал теплом и счастьем.

А вместе с ним и я.