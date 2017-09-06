Смена имиджа

— Игорь, ты заметил, что наши дети сегодня целый день не в настроении?

— Ага. Ритка с заплаканными глазами ходит.

— Может, с Женькой поругались? Глянь, он же тоже какой-то злой сегодня.

— Лен, давай пока их не будем спрашивать. Ты же знаешь, что они сами потом всё рассказывают, когда успокаиваются. Дай им время остыть.

Рита и Женя — разнополые двойняшки. Женя старше Риты на 8 минут. С детства имеет спортивные наклонности. Мальчик успел попробовать себя в разных видах спорта, а к 10 годам определился, что хочет заниматься карате. За три года он получил коричневый пояс. У Жени проявилась ещё одна способность, когда он начал ходить в школу — склонность к математике. Алгебра, геометрия, физика — просто детский лепет для мальчика. И никто из одноклассников никогда не дразнил его «ботаном» или «заучкой» не потому, что он проявляет слабость в гуманитарных науках, а потому, что все знают, что с каратистом шутки плохи. Не трогали ни Женю, ни его сестру.

Рита была его противоположностью в способностях. Написать стишок, нарисовать что-нибудь, принять участие в школьной постановке, спеть или станцевать — это всё к Рите. До восьмого класса девочка держалась в хорошистах, а потом что-то пошло не так. И не только у неё. С братом тоже произошли перемены.

У обоих пошли тройки и отказы от участий в разных школьных мероприятиях. А началось всё в октябре восьмого класса, как раз в тот субботний день, когда они были без настроения: Рита ходила с заплаканными глазами, а Женя целый день злился.

В тот день их классная руководительница, учительница математики и информатики, отобрала лучших, на её взгляд, учеников, чтобы заставить их писать школьную олимпиаду по математике. В число лучших попали и брат с сестрой. Некоторые их одноклассники недоумевали, зачем им писать олимпиаду по математике, если у них проблемы с этим предметом. Среди недоумевающих оказалась и Рита.

Девочка посмотрела задания, посидела немного, снова почитала задания и обратилась к учительнице:

— Дарья Борисовна, а могу ли я отказаться от участия в школьной олимпиаде?

— Докажи, что блондинки умные, — ухмыльнувшись, ответила училка.

— Но я не блондинка!

— Блондинка, блондинка.

Риту это очень сильно задело. Во-первых, её волосы были русыми. Во-вторых, девочка старалась учиться хорошо, вытягивая на твёрдую 4 даже те предметы, которые ей трудно давались. В-третьих, она хоть и была мечтательной и любила летать в облаках, из-за чего казалась рассеянной и невнимательной, но назвать её тупой, дурой или безмозглой язык бы не повернулся.

Женю это также задело. На его глазах оскорбили его родную сестру. При нём задели её личное достоинство.

Женю это также задело. На его глазах оскорбили его родную сестру. При нём задели её личное достоинство. Да и принуждать писать ученика что-либо казалось не просто неправильным, а бесчеловечным. Мальчик видел ухмыляющуюся училкину рожу. Он заметил мгновенную перемену в лице сестры: уголки губ опустились вниз, а глаза заслезились.

Мальчик просто встал из-за стола и разорвал листок с заданиями никому не нужной олимпиады. Куски бумаги скомкал и швырнул на пол.

— Дарья Борисовна, вы потеряли своего лучшего ученика! У меня было стремление пройти на всероссийскую олимпиаду по математике, но я принципиально теперь не буду участвовать нигде. Вы можете извиниться перед моей сестрой, вы можете раскаиваться в содеянном, но я даже стараться в учёбе не буду!

Сказать, что класснуха была поражена и потеряла дар речи — ничего не сказать. А Женя просто повернулся к сестре. Рита уже вышла из-за стола. Им стоило только посмотреть друг на друга, и всё уже было понятно. Брат и сестра вместе вышли из кабинета, забрав с собой школьные принадлежности и рюкзаки.

Они отправились домой. Целый день подростки не говорили ни с кем. Даже друг с другом. Рита периодически бегала в ванную, чтобы выплакаться. На следующие сутки во время воскресного завтрака семьи мальчик и девочка всё-таки решили рассказать родителям о произошедшем.

— Мам, пап, — начал Женя. — Кажется, меня исключат из школы.

— Ну, или просто вас вызовет наша класснуха, — вставила Рита.

Родители смотрели округлёнными глазами. Они даже сказать ничего не могли. Понимая, что мама с папой пока ничего не могут сказать, Женя и Рита поведали вчерашнюю историю.

— Всё правильно сделал! Мужик! — похлопал отец по плечу мальчика. — Ну, если исключат из этой школы — пойдёшь в другую. Делов-то. А если в школу вызовут... Ээээх! Была б ваша класснуха мужиком, я б с ней по-мужски поговорил.

Она знала, к какому времени нужно прийти на ужин, поэтому, когда вернулась домой, быстро прошмыгнула из коридора в ванную помыть руки.

— И охота было б тебе руки в дерьме пачкать? — спросила мать. — Только развоняется. Странно, а она мне не звонила вчера... Может, до сих пор немая ходит.

После завтрака Рита ушла гулять. Она знала, к какому времени нужно прийти на ужин, поэтому, когда вернулась домой, быстро прошмыгнула из коридора в ванную помыть руки. Девочка подождала, когда все соберутся за ужином. И вот, когда все сели за стол, Рита вышла из ванной. И снова шок! Она покрасила свои длинные густые русые волосы в чёрный цвет! Никто ничего не мог сказать. Девочка спокойно села за стол и начала кушать.

— Ну, а что? Тебе идёт, — сказал некоторое время спустя Женя.

— Это ты так из-за слов училки, да? — спросила мама.

— Ну, я просто давно хотела попробовать покрасить волосы в чёрный. Было интересно, пойдёт ли мне такой цвет.

— Кажется, завтра ваша класснуха получит очередную порцию шока, — только и мог сказать отец.

На следующий день девочка встала прям напротив входной двери в школе. Кто заходил в помещение, сразу видел Риту и шокировался. Зашла и Дарья Борисовна. Увидев ученицу в кардинально новом цвете волос, училка открыла рот и ничего не могла произнести. Только после уроков она подошла к девочке:

— Зачем ты покрасилась в чёрный?

— Захотела.

— У тебя же был такой красивый цвет волос. Понимаешь, твой родной цвет такой редкий.

— А вот нечего было обзывать меня «блондинкой»!

Рита накинула на плечи рюкзак, развернулась и ушла. Она вышла на улицу, там ждал её Женя. Девочка рассказала брату произошедшее, и они вместе посмеялись над класснухой. А та, кстати, не вызвала родителей и не поспособствовала тому, чтобы исключить мальчика из школы.

Дети продолжали учиться в этом же заведении. Только отношение их к учёбе и общественной деятельности школы поменялось. Рита перестала стремиться быть хорошисткой. Что ей хорошо давалось, на то она и делала упор — литература, языки, история. На точные науки она забила. Тройка — и тройка. Класснуха их, конечно, побешивалась из-за такого спада, но не она ли спровоцировала такое?

Правда, девочка закрылась для многих: ходила чаще всего в чёрной и серой одежде, перестала участвовать в творческих номерах, а школьные перемены проводила либо в разговоре с братом, либо за чтением книги.

Женя забил на всякие олимпиады по точным наукам, хотя продолжал проявлять способности. Одноклассники зауважали его. Интересно, кто-нибудь из них, тринадцатилетних мальчишек, смог бы так же сделать, если б попал в такую же ситуацию?

Родители брата и сестры заметили внешние и внутренние перемены детей. Они их не ругали, потому что понимали, что детей нужно просто поддержать, ведь у них наступил период перемен — переходный возраст — период порой тяжкий, порой извилистый, полный открытий, взлётов и падений, радостей и разочарований.