Призрак моего прошлого

Я приехал навестить ее.

Уже прошло 4 года с тех пор, как мы не виделись.

Ей уже было почти 18, и мне не терпелось увидеть, как она изменилась.

Мне же было 22 года. И за 4 года расставания с ней в моей жизни мало что успело измениться.

Когда я ее увидел, я ее не узнал.

Из пухленькой веселой девочки, которой я ее запомнил, выросла высокая стройная девушка. Ее все время короткая стрижка поменялась на длинные вьющиеся волосы, а ее вечно сияющие голубые глаза стали в меру яркими и не такими назойливыми. Когда она мне пожала руку при встрече, я ощутил худобу ее рук, ее длинные сильные тонкие пальцы, ее тепло (такое сильное и искрящиеся тепло!).

Всю дорогу до ее дома я смотрел на ее губы: как они двигались,произносили какие-то слова; то они растягивались в невообразимую улыбку, то снова продолжали что-то интенсивно рассказывать. Всю дорогу в моей голове виднелась картина, где стояла девочка лет четырнадцати, улыбалась, держала в руке веночек из одуванчиков; виднелась картина той самой маленькой девочки, с которой я сейчас иду рядом, но которая успела так быстро повзрослеть и так сильно измениться! В моей голове все никак не укладывалось, что это та самая девочка, которой я так сильно дорожил, с которой мы провели незабываемое детство, которую я так сильно и тайно любил долгие годы!

Да. Надо было признать, что это она. То, кем она предстает передо мной сейчас — моя незнакомка, но наше общее прошлое дает мне понять, что оно и есть единственное, что нас сейчас может связывать. Но верно ли это? Верно ли то, что за каких-то несколько лет человек способен измениться настолько сильно? Это же всего лишь облик! Оболочка! Где? Где же сейчас моя маленькая подружка детства? Где? Неужели она совсем покинула сердце своей хозяйки и ушла гулять с другим таким же мальчиком, как я? Неужели она забыла про свое обещание?..

Но вот мы пришли к ее дому. Меня встретила ее все та же заботливая мама, такая же вкусная мамина стряпня, те же знакомые стены, те же картины на них и тот же запах этого дома, который впитался в мою память еще с тех, не забытых мною времен... Вместе с этим запахом на меня нахлынула ностальгия. Я не мог сидеть больше за этим столом, где раньше мы так же все сидели вместе и трапезничали. Я не мог больше выслушивать вопросы от нее и ее матери, ведь что я мог им ответить, рассказать? В моей жизни ничего не изменилось. И любовь, что была к этой маленькой девочке, все такая же сильная, как с тех пор, когда мне пришлось переехать в другой город! Но этого я пока ей сказать не собирался.

Я вежливо попросил разрешения выйти из-за стола и отправился в привычное для меня выделенное место для сна — на лоджию близ комнаты моей дорогой девочки.

Как многое я хотел ее сейчас спросить! Как я мучался! Я лежал часами и не мог заснуть! Меня всего трясло при мысли, что она сейчас там, за стенкой, лежит и спит! Призрак моего прошлого...

Как многое я хотел ее сейчас спросить! Как я мучался! Я лежал часами и не мог заснуть! Меня всего трясло при мысли, что она сейчас там, за стенкой, лежит и спит! Призрак моего прошлого...

Я все же заснул. И мне привиделся необычный сон. Мне приснилось мое детство. Там была и она... Она раскачивалась на качелях, я стоял рядом и восхищался ею. Она смеялась. Господи! Как же она божественно смеялась! Такой смех, такой голос! Будто передо мной ангел, который пытается снова взлететь в небеса. В моей руке венок из одуванчиков, ею же сплетенных. Я его держу, как некое сокровище, с которым надо бережно и очень аккуратно обращаться. Вдруг она спрыгивает с качелей. Ее юбка раздувается благодаря порывам ветра. Мне кажется, будто она сейчас улетит от меня, поэтому я бегу к ней навстречу и хватаю ее за руку. Она снова смеется и аккуратно берет из моих ладоней венок. Она одевает его мне на голову и говорит, что я ее принц. Мы держимся за руки и уходим туда, где кончается горизонт...

Я просыпаюсь с необычным чувством облегчения. Мне кажется, что эта девочка не покинула меня, что ее хозяйка все еще помнит об обещании, и то, что надо побыстрее встать и снова взглянуть на мою незнакомку. Я встаю, одеваюсь, гляжу в зеркало. На мне безумная улыбка счастья, в сердце стучит надежда; волосы тщательно приглаживаю к голове. Я готов!

Бегу по лестнице вниз, весь пылая безмной любовью к сегодняшнему расположению дня; как на крыльях вспорхнул, уселся за стол. Сегодня меня не узнала ни незнакомка, ни ее матушка. Я отвечал прилежно на все вопросы. Где-то врал. Где-то приукрашивал.

— Да-да! Моя жизнь очень сильно изменилась! — твердил я и своими губами, и своими безумными глазами.

Я делал комплименты своей новой возлюбленной, я тщательно ухаживал за ней за столом, я то подкладывал ей чистую салфетку, то докладывал еще немного салата в тарелку, в общем, делал все, что положено настоящему джентльмену.

Когда мы все вышли из-за стола, моя возлюбленная позвала меня прогуляться. Я тот же час согласился. Но не успели мы отойти от дома, как она остановилась и, глядя мне в глаза, сказала:

— Роберт, когда я тебя вчера встретила, я очень обрадовалась, что ты не изменился и остался таким же, каким я тебя успела запомнить. Думаю, не будет секретом сейчас признаться, что я очень долгие годы любила тебя. Я думаю, ты это знал, хотя бы в глубине своей души. Возможно, ты заметил, что я очень изменилась внешне. Да, когда ты уехал, у меня был нервный срыв, я не могла ни есть, никого видеть, ни могла ничем нормально заниматься. Я все время плакала и проклинала судьбу за то, что она нас разлучила. Но потом, когда мама сильно заболела, я поняла, что надо продолжать жить. Я устроилась работать, чтобы покупать лекарства для нее. Все эти годы были каким-то адом. Я пыталась найти себе молодого человека, но все они оказывались ужасными людьми. До сих пор на моем теле остались шрамы от побоев одного из них. Я редко когда могла улыбаться, ведь не было повода даже улыбнуться. Но когда я увидела вчера тебя, я наконец-то начала улыбаться. Я узнала своего милого Роберта! Как же я по тебе скучала! И каждое твое письмо, и каждый твой звонок всегда были каким-то праздником для меня. И вот ты здесь! Но Роберт... сегодня я тебя совсем не узнала. Мне стало страшно видеть тебя таким. Ты откровенно лгал сегодня за завтраком,тебя понесло в неведомую даль. Ты стал мне напоминать тех же подонков, которые отважились поднять на меня руку. Мне честно стало страшно видеть тебя таким. Я не хочу больше этого видеть, поэтому я хотела бы, чтобы ты уехал. Нас связывает только прошлое, которое, увы, не вернуть. Я больше не вижу в тебе того Роберта, который готов бы был меня защитить. Я больше не вижу Роберта, который видит во мне счастливую маленькую девочку, с которой он провел свое детство. Извини меня, Роберт...

После этих слов я не смог себя сдержать. То обещание, которое она держала в себе и во мне эти долгие годы, было отторгнуто. И я хотел ей причинить такую же боль, как она мне причинила в этот момент. Моя рука поднялась и со злостью ударила маленькую беззащитную девочку из моего детства...

На этом призрак моего прошлого покинул меня...