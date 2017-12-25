Густые хлопья снега неспешно укрывали пышной периной черепичные крыши домов, превращая окрестности в праздничную открытку. Аня, кутаясь в шерстяной палантин пудрового цвета, подошла к окну, стекло которого больше напоминало сладкий мятный леденец. Девушка сделала глоток жасминового чая и принялась наблюдать за вальсирующими снежинками.

«Такого снегопада не было давно. Хотя...» — подумала она.

— Анька, давай быстрее! Уже начало седьмого! Сколько можно работать? — раздался в трубке воодушевлённый голос школьной подруги Даши.

— Окей, через пять минут буду, — Аня выключила монитор компьютера, взяла свою сумку и отправилась за пальто. Ровно через пять минут девушка уже радостно бежала навстречу Дашке.

— Ну что, труженица моя, время подарки покупать! Ты вообще в курсе, что уже 30 декабря? А? — Даша звонко засмеялась.

— Конечно, в курсе! — хохоча, ответила Аня.

Подруги принялись активно делиться новостями: обсуждать, вспоминать, советовать, снабжая непринуждённый диалог шутками.

Тем временем город уже давно утопал в праздничных гирляндах, разноцветных огоньках и многоярусной мишуре, что создавало невероятное новогоднее настроение. Витрины магазинов и кафе напоминали фотографии из глянцевого журнала, хотелось слиться с идеальным новогодним антуражем, быть органичной частью яркой мечты.

Неспешно прогуливаясь по улице, девушки, наконец, дошли до сувенирного магазина с большой зеркальной дверью, над которой висели алые матовые новогодние шары, больше походившие на свисавшие с ветки грозди спелой малины или клубники. К подругам уже шёл лучезарный консультант, готовый помочь в непростом деле: выборе рождественских и новогодних подарков. Аня, вежливо улыбнувшись, отправилась прямиком в отдел с чайными сервизами.

— Ну что, всё-таки этот, фарфоровый? — с любопытством спросила Даша, указывая на набор из пяти чашек с маленькими блюдцами, окаймленными тончайшим, практически эфемерным, молочным кружевом.

Пока девушка пыталась найти источник звука в глубине своей сумки, Аня на долю секунды осталась наедине с собой. Внутренний голос тихо прошептал: «Как же красиво!»

— Да! Маме очень понравится, — восторженно сказала Аня, уже подзывая к себе широко улыбавшуюся девушку, чтобы та помогла красиво упаковать подарок.

Каких-то пятнадцать минут — и белая коробка, перевязанная огромным красным бантом, была у Ани в руках.

Вдруг Дашин телефон внезапно для обеих девушек нарушил царившую вокруг предпраздничную эйфорию своим настойчивом и продолжительным звонком. Пока девушка пыталась найти источник звука в глубине своей сумки, Аня на долю секунды осталась наедине с собой. Внутренний голос тихо прошептал: «Как же красиво!»

Мимо магазина пробегали вечно спешащие по своим делам горожане. Абсолютно привычная суматоха, характерная для центра мегаполиса, но в тот вечер она была приправлена особым праздничным колоритом и вовсе не раздражала, а лишь вызывала желание беспрестанно кружиться в этом волшебном вихре приятных хлопот. Удивительная атмосфера всеобщей радости...

«Странно, но именно в преддверии грядущего Нового года так легко быть счастливым и одновременно одиноким», — промелькнувшая мысль пробудила грустную улыбку на лице Ани.

Отчего именно в канун этих волшебных дней так не хочется быть одному, и всё естество стремится разделить прожитое за год с кем-то ещё? К чему вся эта спешка и предпраздничная кутерьма? Может быть, в этой суете легче всего на время забыть о пустоте, которая поселилась в сердце? В стройный ход Аниных мыслей решительно вмешалась Даша.

— Анька, мне нужно срочно бежать в травмпункт. Представляешь, Петьку угораздило ногу сломать! — раскрасневшись, тараторила Даша.

— Да, конечно, беги! Ты что! Без вопросов. Может, моя помощь нужна? — Аня с нескрываемой тревогой в глазах наблюдала за тем, как Дашка на ходу застёгивает пуговицы тёмно-синего пухового пальто.

— Анька, мне нужно срочно бежать в травмпункт. Представляешь, Петьку угораздило ногу сломать! — раскрасневшись, тараторила Даша.

— Да что ты! Ты же знаешь, как Петя не любит, когда о нём проявляют излишнюю заботу... Характер... Сами справимся, не переживай. И не обижайся, пожалуйста! Обещаю, завтра обязательно сходим в кафе, как и планировали! — Дашка виновато посмотрела на Аню.

— Немедленно беги, помогай мужу! Всё остальное подождёт, — девушка крепко обняла свою единственную подругу.

Даша, благодарно улыбнувшись, стремглав выбежала из магазина, мгновенно затерявшись в толпе. Аня, немного помедлив, поблагодарила любезную девушку за помощь и, взяв большую коробку с пышным бантом, тоже направилась к выходу.

Морозный декабрьский воздух мгновенно отрезвлял. Подняв повыше воротник своего приталенного шерстяного пальто, девушка побрела по длинной улице, с интересом разглядывая ночной город: многоликий, быстрый, чарующий, манящий — он звал за собой, и всё, что оставалось, — это идти вперёд. Перед глазами мелькали машины, люди, магазины, рестораны. В округе витал аромат свежеиспечённых пирожков, пряных трав, зелёного чая, обретая форму настоящей гастрономической симфонии.

Аня была почти счастлива, впервые за долгое время она просто наслаждалась своей незапланированной прогулкой, оставшись наедине со своими мыслями. Проходя мимо очередной яркой витрины, девушка увидела пару совершенно фантастических туфель цвета охры, и внутри неё что-то ёкнуло, это была любовь с первого взгляда, пазл, которого не доставало в её новогоднем образе, был совсем рядом, за прозрачным стеклом.

Через сотую долю секунды покупка была сделана, и, закрыв за собой зеркальную дверь магазина, девушка попала под настоящий снежный дождь. Ещё минуту назад в воздухе парили всего несколько одиноких снежинок, а сейчас ресницы и копну аккуратно собранных в пучок волос покрывали увесистые хлопья снега. Старательно кутая коробку с сервизом в длинный шарф, Аня принялась искать мобильный телефон, чтобы вызвать такси, но, добравшись, наконец, до него, столкнулась лишь с тёмным экраном и настойчивой просьбой о подзарядке.

Немного расстроившись девушка направилась в сторону метро, но вскоре поняла, что асфальт превратился в настоящий каток, а сапоги на высокой шпильке не оставляют ни единой возможности сделать уверенный шаг вперёд. В состоянии полной растерянности Аня остановилась, будто бы собираясь с духом, как вдруг краем глаза девушка увидела, что проезжающая мимо машина постепенно сбавляет скорость, а, поравнявшись с ней, вовсе остановилась.

— Давайте я Вам помогу, — незнакомец взял в одну руку коробку и пакет, протянув другую девушке, и Аня, ухватившись за неё, наконец, приняла вертикальное положение.

— Девушка, Вам помочь? — на Аню смотрел мужчина с невероятно добрыми зелёными глазами и широко улыбался.

От неожиданности Аня только и смогла, что выпалить:

— Нет, спасибо, всё хорошо!

Попытавшись продвинуться вперёд, девушка неожиданно подвернула ногу и приземлилась на ледяную корку, покрывавшую асфальт. Мужчина с явным испугом в глазах молниеносно распахнул дверь и подбежал к Ане.

— Давайте я Вам помогу, — незнакомец взял в одну руку коробку и пакет, протянув другую девушке, и Аня, ухватившись за неё, наконец, приняла вертикальное положение.

— Спасибо большое! Главное, чтобы сервиз не разбился! — с нескрываемой тревогой произнесла девушка.

— Подождите!!! Здесь его раскрывать нельзя. Посмотрите, какой снегопад, коробка мгновенно намокнет, — мужчина остановил девушку, решительно развязывавшую бант. — Давайте я Вас подвезу? В такую погоду вы без приключений до метро вряд ли доберётесь, — добродушно улыбаясь, вполне резонно заметил незнакомец.

— Да что Вы! Тут совсем близко, — стесняясь, продолжала отказываться Аня.

— Мне совсем не трудно! Честно! — наставая на своём, продолжал мужчина, всё ещё держа сумки с новогодними подарками в руках.

Девушка, до этого момента старательно избегавшая визуального контакта, набравшись смелости, посмотрела в глаза мужчине, и, где-то глубоко внутри, кто-то сказал ей: «Нужно соглашаться». Заглушить этот настойчивый менторский тон было просто невозможно. У Ани было полное ощущение того, что она уже откуда-то знает этого приветливого незнакомца...

— Хорошо! Спасибо Вам большое! Я живу совсем недалеко отсюда, — оперевшись на руку мужчины, слегка прихрамывая, Аня направилась в сторону машины...

***

— Дорогая, ты готова? — высокий брюнет обнял девушку, наблюдавшую за снегопадом.

— Посмотри, — сказала Аня. — Такой погоды давненько не было... Если не считать того дня, — девушка, улыбнувшись, заглянула в зелёные глаза мужчины.

— Какого дня? — шутливо переспросил тот.

— Как будто ты не знаешь! — кокетливо сказала Аня.

— Дети, а ну-ка быстро за стол! Время без пяти двенадцать, — мама Ани аккуратно раскладывала салфетки рядом с каждым прибором, возле которых стояли фарфоровые чашки, окаймлённые молочным кружевом.

— А что, если бы я не пошла в тот день выбирать подарок маме, Дашка не ушла бы и я бы не увидела тех туфель? Мы бы тогда не встретились? — с абсолютно детской наивностью Аня вопрошающе посмотрела в глаза мужу.

Мужчина, с привычной легкостью в голосе, не медля, ответил:

— Мы всё равно бы встретились! Когда же ещё чудесам случаться, как не под Новый год?