В наш меркантильный век

Привалившись к стене, скучал большой мешок. Дед Мороз чаевничал со своей красавицей внучкой. На меня они не обращали никакого внимания. У них был тяжелый день. Скинуть бы красную шубу, сбросить шапку, расслабиться, дать остыть трудовому поту. И посидеть просто так, беззаботно. Но некогда. Скоро начнется новая ёлка.

— Что ж вы...

Я показал на мешок.

— Когда разбирать будете?

Снегурочка грустно улыбнулась и вздохнула.

— Зачем? Одно и то же. Из года в год. И скучно, и грустно.

Дедушка отхлебнул из чашки и согласно кивнул.

— Макулатура!

— Можно полюбопытствовать?

Я смотрел на мешок. Несколько записок валялись на полу. Видно, выпали, когда бросали мешок.

— На здоровье! Хотя это вряд ли вам добавит здоровья, — пошутил Дед Мороз.

Я шагнул к мешку и взял письмо, лежавшее сверху.

«Дорогой Дедушка Мороз! Подари мне, пожалуйста, компьютер. У всех уже есть компьютеры. И только я живу как в каменном веке. Перед ребятами стыдно». Понятно! А здесь что у нас? Подари ноутбук, крутой мобильник, игровую приставку, наушники, как у Витьки, музыкальную колонку, велосипед, лыжи, мотоцикл... И даже «порше»! Однако раскатал губешку. Ага! Поездку за границу, морской круиз, особняк с бассейном, миллион долларов, золотую рыбку... Я запихал ворох бумажек назад в мешок. Продолжать чтение не было ни малейшего желания. Вернулся к столу.

— А что вы хотите? — сказал я. — Мы же сами, взрослые, и виноваты в этом. О чем мы в основном говорим: кто и что купил, кто сколько зарабатывает, как у нас воруют миллиардами.

— Да-да! — согласилась Снегурочка. — Включите телевизор! Сплошные «поля чудес», «Как стать миллионером», реклама «купи-купи-купи». Бедная Золушка обязательно встретит прекрасного принца-олигарха. У нас же уже не «человек» говорят, а «потребитель». И первыми словами у ребенка после «мамы» становится «купи», «дай», «хочу». Дети уже в яслях хвалятся друг перед другом дорогими подарками. Получил в школе пятерку, на тебе денежку. Закончил учебный год без троек, получай мокик.

— А что вы хотите? — сказал я. — Мы же сами, взрослые, и виноваты в этом. О чем мы в основном говорим: кто и что купил, кто сколько зарабатывает, как у нас воруют миллиардами.

— Ну, бывают и необычные желания, — проговорил Дед Мороз. — Кто-то хочет стать волшебником, кто-то — чтобы школа сгорела, кто-то, чтобы его семья олигархов усыновила. Девчонки мечтают стать фотомоделями, хотят сниматься в фотосессиях, быть такими же, как Барби, чтобы их снимали в клипах. Вот тут и воскликнешь следом за Гоголем: «Скучно жить на этом свете, господа!» Одно и то же из года в год.

— Меркантильный век, что вы хотите!

Я наклонился, стал подбирать выпавшие из мешка записки и запихивать их в мешок. Мешок был тяжелый. Читать больше не было никакой охоты. И это письмо я тоже должен был отправить в мешок, где оно осталось бы непрочитанным. Как будто кто-то толкнул меня в бок. Я развернул сложенный пополам листок. Красивый крупный почерк.

— А вот послушайте!

Дед Мороз недовольно буркнул:

— Ну, чего там еще? Оставь ты эти бумажки в покое! Личный самолет кто-нибудь просит?

— Да нет же! Можно я всё-таки прочитаю?

— Да зачем?

— Но всё-таки! Слушайте! «Моя мама работает дояркой на ферме. Уходит на утреннюю дойку, когда мы еще с братом спим. Я вообще не знаю, когда она спит. С вечерней дойки возвращается, когда мы уже спим. Я хотела бы почаще видеть маму, не только в редкие выходные. Еще она очень сильно устает. Уже на всех фермах стоят молокопроводы. И только до нашей фермы никак не дойдет молокопровод. Поэтому женщинам приходится носить ведра с молоком, сливать молоко во фляги, потом таскать эти фляги. А каждая фляга по сорок литров. И за день женщины столько тяжестей переносят! Дорогой Дедушка Мороз! Сделай так, чтобы и на нашей ферме был молокопровод, и мама приходила бы домой пораньше и не уставала так, как сейчас. Мне ее очень жалко. Оля».

— Дедушка! — простонала Снегурочка. — У нас же сейчас выход. Ёлочка начнется! Нам нельзя срывать праздник! Да что я тебе говорю!

Я поглядел на Деда Мороза со Снегурочкой. Лица их были печальны. У дедушки шапка сползла набок. Вместо чашки он поднес к лицу сахарницу. А сам глядел в угол. Хорошо хоть не отхлебнул. У Снегурочки такие грустные глаза.

— Первый раз такое! — пробормотал Дед Мороз. — А ну-ка! Ну-ка! Дай-ка сюда! Дай мне это письмо!

Он стал перечитывать, шевеля еле слышно губами. То и дело останавливался и задумывался.

— Я должен, — сказал он. — В общем, я к Оле в деревушку должен. На ферму.

— Дедушка! — простонала Снегурочка. — У нас же сейчас выход. Ёлочка начнется! Нам нельзя срывать праздник! Да что я тебе говорю!

— Я должен помочь Оле, ее маме, братику и вообще всем женщинам, которые работают на этой ферме. Разве это непонятно?

— Как-нибудь в следующий раз! Ну, пора! Пора, дедушка! Соберись! Выходим!

Он поднялся. Решительно стукнул посохом в пол.

— Я к Оле! Я должен! Вот и всё!

— Дедушка!

— Постой! Я кое-что придумал. Всё будет хорошо!

Он развязал пояс, сбросил красную шубу, шапку, стянул валенки. И взял мою курточку.

— Ты чего?

Дед Мороз строго посмотрел на меня и прорычал:

Он помог мне надеть шубу. Прицепил бороду. Его напору невозможно было противиться. Да и где наша не пропадала?

— Надевай быстрей!

— Я?

— Ну, не я же? Чего ты застыл?

— Но я же...

— Вон там в коробке я видел ватную бороду. Нацепишь ее!

Я махал руками.

— Да я никогда! У меня ничего не получится! Я не умею!

— Получится! Выручай, сынок! Там внучка подскажет, где что говорить. Есть такое слово: «надо».

Он помог мне надеть шубу. Прицепил бороду. Его напору невозможно было противиться. Да и где наша не пропадала?

***

Небольшая комнатка. На табуретке елочка. На ней мигает дешевая китайская гирлянда. Несколько стеклянных шаров, маленькая собачка. На столе праздничный салат, толченая картошка с котлетами, ваза с фруктами и конфетами, несколько бутылок с напитками. Брат и сестра молча сидят за столом. Изредка поглядывают на настенные часы. Мальчик берет яблоко. Обкусывает его с разных сторон. Яблоко большое. Ему хватит надолго. Смотрят телевизор. Там поют, танцуют, стреляют пробками шампанского в потолок, поздравляют друг друга и зрителей с приближающимся Новым годом. Все ярко и богато одеты.

— Мамка опять придет под самый Новый год, — недовольно говорит мальчик.

Ему надоело уже яблоко. И он положил его на край стола.

— Что же поделаешь? Раз у нее такая работа! — вздыхает сестра. — Да и ждать уже не так-то долго.

— Не всем же работать бухгалтерами и продавцами. Кому-то надо и коров доить. Молоко-то все любят.

— Ну, работала бы лучше бухгалтером или продавцом. Они рано приходят домой.

— Не всем же работать бухгалтерами и продавцами. Кому-то надо и коров доить. Молоко-то все любят.

Девочка опять глядит на часы. Маленькая стрелка приближается к девяти. Рано она достала картошку с котлетами. Мама еще не скоро. Только она так подумала, как услышала хлопанье дверей и стук оббиваемой от снега обуви. Кто это мог быть? Кто-то решил поздравить их с уходящим годом и с наступающим Новым годом? Может быть, соседка? Оля выпрямилась, одернула праздничное платье.

На пороге стояла мама. Она быстро дышала. В дом она занесла запах снега и силоса.

— Мама? Так рано? — удивились дети. — А что ты так сегодня рано? Что-то случилось?

— Не поверите! Я и сама не поверила сначала! — весело говорила мама.

Она убрала куртку в шкаф. У нее было счастливое лицо. Такой дети ее видели редко.

— Какой-то розыгрыш, подумала. Ведь еще утром ничего не было. Вот кто-то и решил пошутить. Пришли на вечернюю дойку, заходим в коровник, а там у нас молокопровод. Самый настоящий!

— Как молокопровод?

— Вот и мы удивились? Откуда он взялся? И как это его быстро установили? Просто чудо какое-то!

Она уже разулась, пошла на кухню. А потом в спальню, чтобы надеть праздничное. В доме запахло духами.

— Какая ты у меня самостоятельная! — проговорила мама, оглядывая праздничный стол. — Как вкусно пахнет! Давайте проводим старый год.

Они налили напиток в бокалы, которые им достались еще от бабушки, и звонко чокнулись. Стрелки часов убыстрили ход.

Может быть, чудес и не бывает. Но на Новый год непременно должно случиться что-то чудесное.

С наступающим Новым годом! Счастья всем!