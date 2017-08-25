Приятного путешествия

Это было короткое двухдневное путешествие по Прибалтике, ещё в те далёкие времена, когда в Прибалтику ездили без визы, дешёвые путёвки можно было купить через профсоюз, эскимо стоило 10 копеек, а небольшой батон — 13 копеек.

Поехали!

Суетливые пассажиры заполнили вагон в предвкушении пусть короткого, но такого желанного путешествия, позволяющего оставить на время за окнами купейного вагона привычное однообразие. Воздух в вагоне раскален запоздалым августовским солнцем, окна наглухо закрыты. Кто-то робко приоткрыл окно, стараясь избавиться от вагонной духоты, но это вызывало бурю негодования у проходящего по коридору начальника поезда. Оказывается, нам скоро включат кондиционер. Замираю в ожидании освежающей прохлады. И вот дождались. Прохладный воздух снял усталость и принес ощущение комфорта.

Путешествие началось. Наш групповод, пожилая женщина, радостно сообщила всем желающим, что она внештатный сотрудник экскурсионного бюро и совершила много подобных путешествий, так что все будет в порядке. Только сначала придется немного поработать: каждый должен сообщить о себе сведения чрезвычайной важности в трех экземплярах. Один — для гостиницы, два — для экскурсионного бюро. При этом она вытащила три огромных листа, содержащие порядка 15-20 граф, в которых мы должны были сообщить о себе фамилию, имя, отчество, паспортные данные и много другого прочего, о чем сразу и не вспомнить.

Естественно, что перепись туристов началась с первых купе вагона. Листы добрались до нашего последнего купе около часа ночи вместе с возмущенным групповодом.

— Я же предупреждала вас, чтобы не ложились спать, пока не будут выполнены необходимые формальности, — отчитала она нас.

Пришлось протереть слипающиеся глаза и неверной рукой заполнять заветные листы, выслушивая рассказ о путешествиях за границу, о дальних странах и об опыте, приобретенном в этих поездках.

Поезд вскоре остановился на крупной станции, и, прочитав название, мы с удивлением поняли, что прибыли в первый город, отмеченный в нашей путевке.

Утром мы проснулись сами — и это была первая приятная неожиданность. Поезд вскоре остановился на крупной станции, и, прочитав название, мы с удивлением поняли, что прибыли в первый город, отмеченный в нашей путевке. Некоторые пассажиры уже выскочили на перрон с сумками и чемоданами, предположив, и не без основания, что бюро путешествий и экскурсий нашло новую форму работы — самообслуживание. Последней на перрон, переваливаясь на коротких ножках выбралась наша групповод. Кто-то заботливо предложил ей посмотреть — все ли туристы вышли, и она, недовольно пыхтя, снова забралась в вагон. Минуты через три оттуда выскочили всклокоченные пассажиры, едва успевшие прихватить свои вещи.

У вокзала нас ожидал автобус, отданный в наше распоряжение до 12 часов, так как места в гостинице освобождаются только после 12, и поэтому нас повезли на обзорную экскурсию по городу. Душное тепло автобуса и ночное оформление листов располагало ко сну. Голос экскурсовода убаюкивал, было хорошо и спокойно, только зачем-то иногда нас заставляли выходить из автобуса и удивляться тщательности обработки камней в старой крепости — и я удивлялась, мысленно вместо насыпанной дороги прокопать оборонительный ров — и я прокапывала. А подойдя к воротам, надо было вообразить себя неприятелем и подумать, жив ты или убит. Мысли шевелились лениво, а поэтому радостная подсказка экскурсовода, что мы непременно были бы убиты перекрестным огнем из амбразуры, успокоила. Потом опять заставляли напрягаться внутри крепости, воображая, что видим собор, от которого не осталось даже фундамента.

Под конец экскурсии по плану было обязательное посещение краеведческого музея, расположенного в 3-х залах старинного особняка, где была представлена вся история города, начиная от кремниевых скребков и кончая изделиями народных промыслов.

Экскурсовод, видимо твердо усвоил систему вопрос-ответ из передачи «Что? Где? Когда?», так как на нас градом сыпались вопросы, на которые мы должны были быстро отвечать. Почему орудия труда не имеют металла, почему в народных изделиях преобладают неяркие тона и так далее. Хорошо выспавшиеся туристы из первых купе пытались отвечать, на что экскурсовод радостно улыбалась и усиливала свой допрос.

Организованный турист не был бы туристом, если бы его не увлекали диковинки, лежащие на прилавках чужого города.

Экскурсия закончилась в гостинице, где нас заставили в письменном виде сообщать те же сведения, что и в поезде, за что нам был выдан ключ от гостиничного номера и было объявлено свободное время до конца дня. Лишь несчастная пара: она — беременная на последнем месяце и ее муж или, как позже выяснилось, просто отец ее будущего ребенка, не могли успокоиться и отдохнуть в своем номере. Их не хотели селить вместе, суровые правила гласили, что нельзя селить в одном номере разнополых граждан не имеющих свидетельства о регистрации. Большой живот не убедил администратора, и их поселили в разных номерах.

Организованный турист не был бы туристом, если бы его не увлекали диковинки, лежащие на прилавках чужого города. Все свое свободное время он обходит магазин за магазином, стараясь потратить все оставшиеся деньги. Если это не удается или кто-то видел или купил то, что ты не заметил, то остается надежда на следующий город.

А в следующем городе масса свободного времени, но все магазины закрыты. Но турист и в этой тупиковой ситуации проявляет находчивость и закупает печенье и конфеты, ликеры и бальзамы независимо от цены с одной лишь мыслью — удивить родных или гостей диковинкой, рассказывая при этом все обстоятельства покупки, перемешивая рассказ отрывочными сведениями об истории города и воспоминаниями, рядом с каким диковинным собором находился магазин.

Наконец подошел к концу второй и последний день пребывания в этом городе и нам сообщают, что из-за нехватки бензина трехчасовой автобусный переезд в следующий город заменяется поездкой на поезде, который отправляется в 6 часов 50 минут утра на следующий день с вокзала. Номер в гостинице приказано сдать в 6:00. Значит опять полусонный день и тревога — будут ли свободные места. Перспектива стоять 3-4 часа в поезде и затем ходить целый день по городу никого не радует. О существовании групповода мы вспоминаем только тогда, когда она с мешками, ковыляя, последней заходит в автобус (он пока еще наш), усаживаясь на литерные места. Все остальное делают энтузиасты: узнают, на каком автобусе ехать до вокзала утром, просят у дежурной по этажу разбудить вовремя. Утро прошло, как и следовало ожидать, в суете и волнениях.

Но поезд пришел вовремя, и места, к нашему удивлению, нашлись. Наконец-то со своими потяжелевшими котомками и сумками мы прибываем в последний город нашего путешествия. Нам сообщают, что и здесь с бензином плохо, поэтому на первую экскурсию мы должны ехать на электричке, а вторая экскурсия — пешеходная. «Ну что ж, и не такое переживали» — философски решили все и через час, сдав в камеру хранения свой багаж, отправились на все запланированные экскурсии.

И каким же радостным показалось нам возвращение в родной город. Никто не требовал вписывать себя в листы. Наши сумки были заполнены вещами, которые в родном городе мы могли бы купить в любом магазине, но не покупали по разным причинам: нехватка денег или времени, или просто за ненадобностью. Все стало хорошо и приятно. Видно, поэтому нам в путевке пожелали: «Приятного путешествия».