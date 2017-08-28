Спасибо, море

Помню, как мы зашли в длинный серый вагон. Это был плацкарт. Спёртый воздух и много-много людей вокруг. Одни, торопясь и нервничая, стараются убрать поскорее багаж под полку, другие не могли наговориться с провожающими. Я же оглядывалась вокруг, не понимая ещё, что происходит. Мне было совсем не страшно, наоборот, даже жутко интересно, куда же мы попали и куда направляемся. Моё первое приключение.

Мне было 4 года, когда мы впервые поехали на море. К моему сожалению, я уже смутно помню, что происходило тогда. Лишь небольшие обрывки воспоминаний, да и то уже несколько раз преобразованные и трансформированные внутри серого вещества моей черепной коробки.

Я точно не помню, но мама говорит, что я была на тот момент очень общительная и дружелюбная. По её словам, я тогда подружилась со всем вагоном! Я-то, человек ныне стеснительный и малообщительный, заводила себе друзей, как среди детей, так и среди взрослых.

Вагоны были тесные, старые и душные. Кондиционер работал плохо, поэтому мы спасались от духоты как могли. И на весь вагон проносился запах лапши быстрого приготовления, яиц , курицы и копчёной колбасы. С годами этот набор у путешественников не меняется, так что, думаю, можно назвать это стандартным набором. С той самой моей первой поездки я полюбила спать в поездах. Да-да, это очень странно, но мне безумно нравился этот шум колёс, голос неизвестной тётеньки на вокзале, объявляющей наш прибывающий поезд, свет фонарей, который проникал через окно на станциях. И всегда найдётся человек, который уже поздно ночью всё равно не спит и прогуливается по вагону от скуки. Интересно наблюдать за такими проходимцами с верхней полки, хотя перебралась я туда значительно позже, лет так через 6-7. Вечерние поезда полны своей необыкновенной атмосферой. Помню, как мы остановились во Владимире где-то минут на 30-40. Мы гуляли по ночной станции и слушали, как диспетчер объявлял приезжающие и уезжающие поезда. Ничего особенного, но для меня это было каким-то невероятным приключением. Впоследствии, каждый раз, приезжая во Владимир, я непременно выходила погулять на станции и любовалась местным вокзалом.

Нельзя не сказать про прекрасные виды из окна! Эти солнечные поля подсолнухов, или тёмные непроходимые леса, или мирные зелёные поля просто обязаны сделать поездку более запоминающейся. Причём, каждый год эти поля и леса меняются! Ещё ни разу я не наблюдала одни и те же поля просто потому, что каждый раз они разные: с разным освещением, в разные месяцы они выглядят по-разному, да и дорога не всегда одна и та же. Интересно наблюдать именно за переходом природы: с северной на более южную. Например, в первый вечер ты видишь привычные берёзки да сосны, а на следующее утро ты можешь наблюдать уже подобие кипарисов и пальм.

Вот тогда-то я с ним впервые и познакомилась — из окна поезда. Я не могла оторвать от него глаз. Я просто тихо восхищалась «огромностью» моря.

Часов за 5-6 до приезда в пункт назначения из окна открывается превосходный вид на море. Синее-синее море. Вот тогда-то я с ним впервые и познакомилась — из окна поезда. Я не могла оторвать от него глаз. Я просто тихо восхищалась «огромностью» моря. В то время как все вокруг собирали свои вещи и готовились на выход, я сидела и смотрела. Потом для меня это стало своеобразным ритуалом приветствия синей бездны. Не терпелось уже поскорее пробежаться по берегу в объятия шумных волн.

На вокзале, я помню, сильно испугалась огромного количества незнакомых людей. Торговцы, экскурсоводы, таксисты, арендодатели и просто шастающие приезжие. Было очень шумно и жарко. Как всегда хотелось пить, но воду ты мог купить только втридорога, ибо вокзал, мне кажется, всегда был самым дорогим местом. Таксисты выставляли такой счёт, что легче было бы добраться пешком в горы, чем воспользоваться их услугами. Мы ещё не знали, что и как, поэтому заселились к первому попавшемуся мужчине — дяде Лёне, как я тогда его называла. Добрый, пузатенький мужчина лет пятидесяти, одетый, как и все на юге, в лёгкие шорты и рубашку. К счастью, у него была очень хорошая квартира с множеством комнат. Мы там были не одни — с нами жила ещё одна семья с детьми. В первый же день мы подружились. Но дружить нам пришлось недолго, так как через пару дней они уже уезжали. Уезжая, ребята подарили нам свои комиксы о каких-то суперженщинах.

Вот оно — море. Шумное, живое. Моей радости не было предела! Я с непередаваемым восторгом наблюдала за пенистыми волнами и пролетающими над ними чайками. Я очень долго боялась войти в море. Тогда папа взял меня на руки и пошёл в воду. Визгу было много. Но мне понравилось. Тогда же родители решили, что надо бы научить меня плавать. Долго и упорно я училась, старалась грести руками. И всё-таки научилась! Теперь из воды меня было не вытащить. На берег я выходила исключительно с синими губами. Мама называла меня «русалкой», а я, посидев чуть-чуть на берегу, бросалась обратно в море. /если бы можно было вообще не выходить, то я бы так и осталась в море/

На берег я выходила исключительно с синими губами. Мама называла меня «русалкой», а я, посидев чуть-чуть на берегу, бросалась обратно в море.

Помню этот манящий запах чурчхелы и других сладостей, которые местные торговцы без особых проблем продавали приезжим, для которых всё было в диковинку. Люди, приехавшие на море впервые, готовы скупать всё без разбора, даже то, что спокойно можно купить в любом городе страны. /поэтому их сразу видно среди других отдыхающих/ Особой популярностью пользовались аптеки, как и до сих пор. Сразу же после волны заезда новичков в аптеках не протолкнуться. Отравления, ожоги, аллергия. Не повезло тем, кто смог собрать весь этот набор. /хотелось бы дать какой-нибудь суперприз за это, но увы/

Буквально на каждом шагу тебя подлавливают экскурсоводы. Они готовы отвезти тебя куда угодно, хоть на край света, лишь бы ты заплатил. /как говорится, любой каприз за ваши деньги/ Но бывают экскурсии и достаточно интересные, которые обязательно следует посетить. Только тяжело угадать с погодой: пять минут назад грозные тучи надвигались со стороны гор, а уже сейчас жарит солнце и температура выше среднего. /прогнозы погоды не помогают/

Помню, как-то раз мы поехали на экскурсию по горе Ахун. Сказать, что мне понравилось, ничего не сказать! Я была в полнейшем восторге. Казалось, что я в каком-то сказочном сне, что такого просто не может быть на самом деле. Этот вид на горы и море навсегда остался в моей памяти. Хотелось уловить взглядом каждый уголочек прекраснейших гор, запечатлеть на плёнку каждый лучик уходящего солнца. Я стояла у самого края, несмотря на боязнь высоты, настолько была я поглощена процессом. /в последующие разы мы обязательно посещали гору, чтобы вновь насладиться местными пейзажами/ Устрашающе выглядит сама дорога к горе: узкая-узкая дорога под наклоном, наверное, в сорок пять градусов, ведущая сквозь ещё и деревья с домиками. Мой детский ужас сложно передать словами: я сижу у окна и смотрю далеко-далеко вниз, почти что пропасть, а мы ещё и начинаем поворачивать так, что автобус наклоняется на один бок. Не дорога, а аттракцион. /с годами, кстати, по моим ощущениям, дорога лучше не стала/

Этот вид на горы и море навсегда остался в моей памяти. Хотелось уловить взглядом каждый уголочек прекраснейших гор, запечатлеть на плёнку каждый лучик уходящего солнца.

Помню, как ездили на юг на машине. В этом случае надо сказать, что сама дорога была интереснее, чем отдых на месте. Колорит всевозможных деревушек, встречающихся на нашем пути, и придорожные кафе придают романтики путешествию на колёсах. Ночные остановки где-то на трассе и сон в положении полусидя — навсегда в моей памяти. Ближе к пункту назначения встречались многочисленные серпантины, от которых приятно кружилась голова, горные тоннели, кажущиеся бесконечными, и высокие мосты над местными дикими речками.

Думаю, что река Мзымта должна быть удостоена отдельного упоминания. Какая же она дикая и необузданная, как и вся природа вокруг. Её потоки могли запросто унести потерявшего бдительность путника, зашедшего в её воды. Вокруг неё массивные скалы, как отдельные произведения искусства. Их рельефы, словно узор на ткани, украшали местный пейзаж. В самой реке огромные булыжники, по которым с лёгкостью может прогуляться ловкий странник. На память мы взяли с собой несколько небольших булыжничков, которые теперь пылятся на одной из полок, как, наверное, и у многих отдыхавших на море.

Очень интересно происходит переход от вечера к ночи в плане освещения и захода солнца. Не так, например, как в моём родном городе. Солнце здесь садится довольно-таки быстро, спектр цветов достаточно разнообразен. Каждую минут оттенки меняются: сначала они очень сочные, затем происходит переход в более пастельные. Минут через пять-десять после захода резко темнеет, будто где-то выключили лампочку, или же она перегорела сама по себе. Резко наступает ночь, хотя время всего девять вечера.

Позволю себе вернуться снова к морю. Оно необычайно прекрасно во время шторма. В такие моменты мы шли на берег и всматривались вдаль, где были совсем крошечные ураганчики, в спешке уплывали дельфины. Волны были настолько шумные, что их было слышно далеко за пределами пляжа. Бурлящая белая пена почти полностью накрывала полупустой пляж и тех безалаберных людей, которые, по неведомым мне причинам, пытались загореть под хмурым небом. Они же, не ожидая волны, что было бы весьма странно, ошарашенные, старались поймать свои уплывшие вещички и уйти подальше от волн как можно скорее. К слову, не у многих это получалось с первого раза.

Приехать легко, уезжать всегда было тяжело. Хотелось ещё остаться погостить, надышаться морским бризом, налюбоваться колоритными горами и двориками. Хотелось ещё немного побыть «дикаркой» прежде, чем вернуться в строевой ритм жизни. Казалось, что ты ещё не всё увидел, посмотрел, потрогал, сфотографировал. На глазах частенько бывали слёзы в последний день. С утра мы шли к морю и разговаривали с ним, словно со старым другом, вспоминали о прошлых переделках и забавных моментах. Море, бездонное и необъятное, готовое принять всех в свои воды, кто готов отдаться его волнам безоговорочно. Раствориться и наслаждаться каждым мгновением. Вдыхать солёный воздух и греться в лучах тёплого солнца так, будто это твой последний день. Удивительно, но такая смена обстановки даёт возможно перезагрузиться, обновить свои цели и задачи, взглянуть на жизнь с другого ракурса. Спасибо, море.