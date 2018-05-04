На городской площади кипит весёлая ярмарка. Торговые палатки пестрят всякой всячиной для дома, для желудка и для души. Народ безжалостно трясёт свои кошельки и набивает сумки так, что подгибаются ноги, а руки вытягиваются ниже колен. У кого финансы «поют романсы», тот ходит по ярмарке, как по музею, глотая слюни, утирая нос и печально вздыхая. А кто-то «грустит» во всеуслышание на весь базар! Вот, как пришибленная в бессильном изнеможении от страданий, волочит ноги за бабушкой внучка лет пяти и безутешно ревёт, как корова:

— Ну купи-ии! Ну ку-упи-и-ии!! Купи-и-и-ииии!!!

Очумевшая от её воя, героически сжав губы ниточкой и сведя брови к переносице, бабушка бредёт от палатки к палатке и молча разглядывает товар.

— Ба-абушка, ну купи-ии! — заведённо рыдает сзади внучка, с убитой тоской, глядя вокруг на покупающих: — Вон, все покупают, а ты не покупаешь!

— У меня нету денег, — как можно спокойнее отзывается бабушка.

От таких слов внучка рыдает пуще, гневно топает ногой и категорично заявляет:

— Всё равно покупай! Покупай хоть что-нибудь! — и в довершение изо всех сил толкает бабку в необъятный зад: — Ты меня слышишь?! Покупай, я сказала! Покупай давай!

Убито смотрит в широченную спину бабули, как в молчаливую гигантскую глыбу и отчаянно машет рукой:

— Ничего не слы-ышит! Сейчас всё раскупят и нам не доста-анется!!

Люди начинают смеяться, а девчонка, не замечая ничего на белом свете, уже истерично дрыгается, топоча на одном месте, трясёт руками и хрипло причитает:

— Бабушка, купи! Ну купи, у тебя есть деньги! Все покупают, а ты не покупаешь! ПОКУПАЙ!!!

— Хватит! — под хохот толпы тихо и строго прикрикивает на неё бабушка и добавляет: — У меня очень мало денег!

— Врёшь ты всё! У тебя много денег! — отчаянно обличает внучка.

— Мало! — не уступает бабушка, пребывая в великом терпении.

Видимо, такие психические «атаки» дечонка устраивает периодически, и сейчас своим поведением вызывает новый взрыв смеха у зевак.

— Хватит! — под хохот толпы тихо и строго прикрикивает на неё бабушка и добавляет: — У меня очень мало денег!

— Значит, покупай МАЛО! — орёт она как приказчик и мимоходом вцепляется в мужские брюки на вешалках: — Вот это купи! Или вот это! — дёргает развешенные дорогущие кожаные куртки.

Не обращая на неё внимания, бабуля рассматривает вышитые кружева салфеток, скатёрок, рушников.

— Сколько это стоит? — интересуется она у продавца.

— Восемьсот рублей, — следует ответ.

Сзади бабушки облегчённо вздыхает внучка, прекратив истерику:

— Ну, слава Богу! Наконец-то, купила!

Но увидев, что бабушка молча откладывает товар, вновь взрывается бурными рыданиями и устраивает ей очередную вздрючку:

— Не купи-ии-ила-а-аа!!! Опять ничего не купи-ила-аа!!! Почему не купила?! Покупай сейчас же!!!

Они приближаются к игрушкам пискушкам-попрыгушкам. На живописных веточках-сучочках тюрлюлюкают разноцветные погугайчики, птички. По крутящимся колёсикам-мельничкам журчит настоящая водичка. По коробу бегают заводные котята и щенята. С цветным шариком энергично борется мохнатый скунсик. Бабушка завороженно останавливается около игрушек, а внучка, чуть не теряя сознание, в изнеможении сипит, утираясь мокрыми до локтя рукавами:

— Ой, бабушка, купи! Ой, покупай вот это! — тычет в котёнка: — Или вот это! — тычет в собачонка: — Или вот это! — тычет в дрыгающийся хвост с шариком и воздевает руки к небу, хватаясь за голову: — Ну покупай же хоть что-нибудь!!! Я уже не могу!!! ПОКУПАЙ!!!

Ещё немного и у неё случится падучая! Бабушка берёт в руки дрыгающегося упищавшегося котёнка и смотрит ему в мордочку.

— Вот этого нам продайте-ка, — спокойно звучат её слова, как спасательный круг в ураганный шторм для утопающего.

И этот «шторм» сейчас же стихает, и солнцем на горизонте вспыхивает улыбка до ушей увоевавшейся внучки:

— Купила!!! Купила!!! Ну, вот видишь, купила!! А всё говорила, что денег нет! Всегда мне врёшь!

Таким образом, один горланящий рот закрылся, и обладатель покупки шагает довольный от макушки до пяток с ещё не обсохшими слезами и раскалённым распухшим носом, не в силах оторвать счастливого взгляда от писклявой игрушки! Торговля бойко кипит до позднего вечера, периодически оглашаясь рёвом новых требователей:

— Купи-и-ии! Ну купи-ии вот это-оо!! ПОКУПА-А-ААЙ!!!