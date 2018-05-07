Не торопись

Огромный магазин был переполнен покупателями. Казалось, люди лихорадочно раскупают все! Оно и понятно: завтра 8-е марта, женский праздник. Это объясняет и то, что среди покупателей гораздо больше мужчин. Они ходили от одного прилавка к другому, не зная, что предпочесть. По лицам большинства из них было понятно, что поиск подарков удовольствия им не доставляет, для них это была необходимая обременительная обязанность. Многие покупали то, что подвернется. Главное подарить! А там... Недаром говорят: «Дареному коню в зубы не смотрят».

Павел же, зайдя в магазин, целенаправленно подошел к нужному прилавку. Он видел, как Даша, жена его, любовалась здесь шкатулкой из опала и сапфира.

— Это настоящий ларец! Я бы его поставила на туалетный столик и положила бы туда всю косметику, — задумчиво говорила она.

Шкатулка и впрямь была необыкновенно красива. Но каждый раз Даша, вздохнув, отходила. А потом, смеясь, говорила:

— Ничего, простая российская учительница может косметику хранить и в тумбочке!

Павел очень хотел купить ей эту шкатулку, но ценник пугал его. И тут, как раз в канун праздника, он узнал, что можно выгодно продать имеющиеся у него акции порта, где он раньше работал. Оформление заняло немного времени, и нужная сумма была найдена. Павел представил, как обрадуется Даша! Решил еще и гравировку сделать.

Гравер уже заканчивал работу, как к Павлу подошел Никита. Когда-то они вместе учились в институте, затем немного поработали на одном предприятии, а дальше их пути разошлись. Как говорили общие знакомые, после того, как от него ушла жена, Никита жил бирюком. Ни с кем не общался, кроме работы и дачи нигде не бывал.

— О-о-о! Павел, привет! Ну, тебя мне сам Бог послал! — воскликнул Никита. — Я уже целый час слоняюсь по магазину и никак не решусь сделать покупку. Помоги выбрать подарок!

Павел обрадовался старому знакомому:

— Привет! А я вот уже купил подарок жене. Вот, гравировку сделал. Нравится? Она давно хотела иметь шкатулку для украшений или косметики.

— Очень нравится! Настоящий ларец, как в сказках! Может, и мне такой купить? Не могу придумать, что подарить. Знаешь, я опыта в таких делах не имею.

— Значит, дама сердца появилась? Это хорошо! Сколько же можно одному быть? — сказал Павел. — Женился?

— Понимаешь, она не жена мне, но мы с ней скоро год вместе. Женщина она замечательная, и хочется, чтобы подарок ей понравился.

— Я думаю, что такой ларец, как я купил, дарить не жене не стоит. Слишком дорогой подарок!

— Это ничего, что дорогой! — воскликнул Никита. — Главное, чтобы понравился! Я очень хочу ей подарить что-то необыкновенное! А ларец мне нравится, и ей понравится. У нее тонкий вкус. Она оценит этот подарок. Показывай, где купил?

Никита без колебаний заплатил нужную сумму и получил покупку. Ларец и впрямь был оригинальный. Без сомнения, он украсит туалетный столик любой женщины.

Они направились в отдел. Никита без колебаний заплатил нужную сумму и получил покупку. Ларец и впрямь был оригинальный. Без сомнения, он украсит туалетный столик любой женщины.

— Спасибо тебе, Павел! Я бы без тебя ничего интересного не нашел бы! Я тоже сделаю гравировку. Пойдем к граверу.

— Что написать? — спросил гравер.

— Напишите, — Никита немного помялся, — «Желаем счастья!»

— Так ты будешь дарить подарок не только от себя? — поинтересовался Павел.

— Дама моего сердца, к сожалению, имеет мужа, — ответил Никита, — и я не хочу, чтобы у нее возникли неприятности в связи с моим подарком. А так, она вполне может сказать, что подарок подарили на работе.

— Но все же ты подумай, как-то не очень хорошо будет выглядеть, как вроде бы ты себя на вы величаешь — мы, Никита Первый, дарим вам с барского плеча подарок.

— Пожалуй, ты прав! Надо подумать над надписью, — согласился Никита.

Остановились на надписи: «С пожеланием счастья!»

Гравер быстро справился с работой, и мужчины вышли из магазина.

— Я сейчас с ней встречаюсь, — сказал Никита. — И сегодня подарю подарок. Мы ведь завтра не увидимся. Знаешь, как трудно осознавать, что она не только моя! В праздник она должна быть дома.

— Так если же у вас все серьезно, то муж — не проблема. Она ведь может развестись. Сейчас это запросто делается. Ты говорил с ней об этом? — спросил Павел.

— Конечно, говорил. Но она не собирается разводиться. Сказала, что у нее есть причины для этого, и если я буду настаивать, то вообще прекратит нашу связь.

— Ну, ладно! Счастливо тебе! А я пошел на работу. Раньше 20 часов, к сожалению, домой не попаду.

В канун праздника в офисе было оживленно, но никто ничего не делал. Была нерабочая обстановка. Павлу не терпелось быстрее попасть домой, хотелось порадовать жену подарком и увидеть на ее лице удивление и восторг. С трудом дождался конца рабочего дня. В 20 часов он уже был в машине. Осталось каких-то полчаса, и он будет дома. Радостное настроение ожидания! Он всегда тщательно выбирал подарки. И всегда дарил только оригинальные, и Даша с восторгом их принимала и очень бережно к ним относилась.

Где же она может быть? Открыл дверь своим ключом и услышал журчание воды в душе. Даша купалась и пела. Она всегда пела, когда принимала душ.

У Павла был свой ключ от квартиры, и обычно он им пользовался. А сейчас ему непременно хотелось позвонить, чтобы Даша открыла дверь. Он нажал на кнопку звонка. Никто не подходил к двери и не открывал. Настроение упало. Где же она может быть? Открыл дверь своим ключом и услышал журчание воды в душе. Даша купалась и пела. Она всегда пела, когда принимала душ. Павел подошел к ванной, немного приоткрыв дверь, спросил:

— Ты скоро, дорогая?

— Да, я сейчас, — услышал ответ.

Павел достал подарок, развернул его и решил поставить на туалетный столик. Открыл дверь в спальню и замер. На туалетном столике уже стоял точно такой же ларец! У Павла помутнело в глазах. Он смотрел на знакомую гравировку на крышке «С пожеланием счастья!» Послышались шаги жены. Он быстро сунул свой подарок под кровать.

— Мой подарок рассматриваешь? — спросила Даша. — Это меня сегодня поздравили с праздником.

— На работе? — с вызовом спросил Павел, он вспомнил, как летел домой, точно на крыльях, как хотелось обрадовать жену. И вот, прилетел! Ну и Никита! Ну и гад!

— А что ты так? Что тебе не нравится? Это же та шкатулка, которой я любовалась в магазине подарков! Помнишь?

Что мог сказать Павел? Конечно, он это помнил. И помнил также, сколько эта шкатулка стоит. Это не тот подарок, который можно получить на работе. Не совсем сознавая, что делает, Павел подошел к шкафу, взял свою куртку, одел и вышел, оставив дверь открытой. Даша в недоумении крикнула: «Павел! Ты куда?» Действительно, куда? Ехать ему было некуда. Но и вернуться он тоже не мог. До утра он ездил по городу. А утром, после бессонной ночи, Даша услышала звонок телефона:

— Новикова Павла Михайловича вы знаете? — спросили в трубке.

— Да, конечно, это мой муж!

— Он в отделении травматологии. Попал в автоаварию. Прооперировали. Опасности для жизни нет, — сказали на другом конце провода и сразу же положили трубку.

А вот на женщин даже не смотрел, словно не Даша его обидела, а все женщины на свете. Иногда думал: «А ведь я как Никита себя веду!»

Даша побежала в больницу. Павел лежал на кровати весь в бинтах. Обе ноги были в гипсе.

— Пашенька! Как же так! — вымолвила Даша.

— Уйди! Я не хочу тебя видеть! — чувствовалось, что каждое слово ему дается с трудом. — Уйди!

— Да что ты такое говоришь? Что с тобой? Я никуда от тебя не уйду! — но Павел не ответил.

Он нажал кнопку вызова медсестры и, когда та пришла, попросил ее проводить жену из палаты. На лице Даши читалось такое недоумение, грусть, обида и такое неприятие случившегося, что медсестра, посмотрев на нее, попыталась убедить Павла оставить ее в палате. Но Павел был настойчив.

Выздоровев, Павел уехал в Мурманск. Его давно приглашали на работу в Мурманский порт. Развод оформлять не стал. Надо Даше, пусть сама подает на развод. В работу погрузился с головой. Стремительно поднимался по карьерной лестнице. За два года работы уже стал начальником одного из погрузрайонов. А вот на женщин даже не смотрел, словно не Даша его обидела, а все женщины на свете. Иногда думал: «А ведь я как Никита себя веду!»

За все время в Москве не был ни разу. И вот сейчас его направляют в Минтранс, в командировку, а он всячески старается вместо себя послать кого-то другого. Но нет, пришлось ехать. Всю дорогу в Москву только и думал о Даше. Как она там? Наверное, живет вместе с Никитой. А как все было замечательно! Любил ее так, что никаких других женщин даже не замечал. Был уверен, что и она его также любила. Ревности даже в мыслях не было. Поэтому так и ранила глубоко ее измена. А Никита! Вот тебе и бирюк!

И надо же! Первый, кого встретил в аэропорту, был он! Павел отвернулся и хотел пройти мимо, но Никита дернул его за рукав.

— Привет, старина! Давно не виделись! Знакомься, это Марина, дама моего сердца и вот уже месяц как моя жена! Мы с ней сейчас на Кипр улетаем, отдыхать. Так сказать, свадебное путешествие!

— Как? — удивился Павел. — А как же Даша?

— Даша? Какая еще Даша? — спросил Никита. — Ты что-то путаешь, старина.

— Милый, что он такое говорит? — вмешалась в разговор спутница Никиты.

— Та Даша, которой ты шкатулку покупал, — перебив Марину, воскликнул Павел.

— Я Марине покупал шкатулку. И подарил ее ей. Так ведь, Марина? — обратился Никита к спутнице.

— Ту, что ты дарил к Женскому дню два года назад? — переспросила Марина.

— Да! Два года назад! Я ему помогал выбрать подарок! — вместо Никиты ответил Павел.

— Ну, ты даешь, Павел! — рассердился Никита. — Откуда ты Дашу взял? У меня даже среди знакомых нет никаких Даш.

— Так ты Марине шкатулку подарил? — переспросил Павел.

— Ну, ты даешь, Павел! — рассердился Никита. — Откуда ты Дашу взял? У меня даже среди знакомых нет никаких Даш.

— Конечно, Марине! Кому же еще!

— А где она сейчас? Где? Где сейчас эта шкатулка?

— А, правда, где она? Я что-то не видел ее, — тоже спросил Никита.

— Дома, конечно, — несколько колеблясь, ответила Марина.

— Да что ты пристал с этой шкатулкой? — сказал Никита и, обращаясь к Марине, добавил: — Дорогая, я отойду на минутку, там ребята с работы стоят, надо переговорить.

— Да, конечно, я здесь подожду, — сказала Марина.

— Так что же со шкатулкой? Где она? — опять спросил Павел.

Марина посмотрела в сторону, куда ушел Никита, и, убедившись, что тот не слышит, сказала:

— Да, история некрасивая вышла. Я тогда еще жила с первым мужем. Никита с такой радостью мне подарок подарил! Ему так хотелось, чтобы этот подарок мне понравился! А я... — женщина остановилась, словно раздумывая, продолжать или нет.

— Говорите дальше! — потребовал Павел. — У меня это не праздное любопытство!

— Я пришла домой с этим подарком, а муж оказался дома, устроил сцену ревности, и мне пришлось сказать, что я ходила в магазин для покупки подарка репетиторше. Как раз в это время с нашими детьми занималась учительница английского языка. И мы с мужем прошли в комнату для занятий и подарили ей полученную от Никиты шкатулку. Я сожалею.

— Как... — Павел запнулся, — как звали репетитора?

— Дарья Николаевна, Даша. Я поняла, почему вы спрашиваете об этом. Это ваша жена?

— Да... — тихо ответил Павел, — была жена.

— Я вам проблемы создала? — спросила Марина.

Но Павел уже не слушал ее. Он повернулся и, больше ничего не сказав, направился к выходу.