Не торопись
Автор: Алевтина Крепинская
/ 07.05.2018
Огромный магазин был переполнен покупателями. Казалось, люди лихорадочно раскупают все! Оно и понятно: завтра 8-е марта, женский праздник. Это объясняет и то, что среди покупателей гораздо больше мужчин. Они ходили от одного прилавка к другому, не зная, что предпочесть. По лицам большинства из них было понятно, что поиск подарков удовольствия им не доставляет, для них это была необходимая обременительная обязанность. Многие покупали то, что подвернется. Главное подарить! А там... Недаром говорят: «Дареному коню в зубы не смотрят».
Павел же, зайдя в магазин, целенаправленно подошел к нужному прилавку. Он видел, как Даша, жена его, любовалась здесь шкатулкой из опала и сапфира.
— Это настоящий ларец! Я бы его поставила на туалетный столик и положила бы туда всю косметику, — задумчиво говорила она.
Шкатулка и впрямь была необыкновенно красива. Но каждый раз Даша, вздохнув, отходила. А потом, смеясь, говорила:
— Ничего, простая российская учительница может косметику хранить и в тумбочке!
Павел очень хотел купить ей эту шкатулку, но ценник пугал его. И тут, как раз в канун праздника, он узнал, что можно выгодно продать имеющиеся у него акции порта, где он раньше работал. Оформление заняло немного времени, и нужная сумма была найдена. Павел представил, как обрадуется Даша! Решил еще и гравировку сделать.
Гравер уже заканчивал работу, как к Павлу подошел Никита. Когда-то они вместе учились в институте, затем немного поработали на одном предприятии, а дальше их пути разошлись. Как говорили общие знакомые, после того, как от него ушла жена, Никита жил бирюком. Ни с кем не общался, кроме работы и дачи нигде не бывал.
— О-о-о! Павел, привет! Ну, тебя мне сам Бог послал! — воскликнул Никита. — Я уже целый час слоняюсь по магазину и никак не решусь сделать покупку. Помоги выбрать подарок!
Павел обрадовался старому знакомому:
— Привет! А я вот уже купил подарок жене. Вот, гравировку сделал. Нравится? Она давно хотела иметь шкатулку для украшений или косметики.
— Очень нравится! Настоящий ларец, как в сказках! Может, и мне такой купить? Не могу придумать, что подарить. Знаешь, я опыта в таких делах не имею.
— Значит, дама сердца появилась? Это хорошо! Сколько же можно одному быть? — сказал Павел. — Женился?
— Понимаешь, она не жена мне, но мы с ней скоро год вместе. Женщина она замечательная, и хочется, чтобы подарок ей понравился.
— Я думаю, что такой ларец, как я купил, дарить не жене не стоит. Слишком дорогой подарок!
— Это ничего, что дорогой! — воскликнул Никита. — Главное, чтобы понравился! Я очень хочу ей подарить что-то необыкновенное! А ларец мне нравится, и ей понравится. У нее тонкий вкус. Она оценит этот подарок. Показывай, где купил?
Никита без колебаний заплатил нужную сумму и получил покупку. Ларец и впрямь был оригинальный. Без сомнения, он украсит туалетный столик любой женщины.
Они направились в отдел. Никита без колебаний заплатил нужную сумму и получил покупку. Ларец и впрямь был оригинальный. Без сомнения, он украсит туалетный столик любой женщины.
— Спасибо тебе, Павел! Я бы без тебя ничего интересного не нашел бы! Я тоже сделаю гравировку. Пойдем к граверу.
— Что написать? — спросил гравер.
— Напишите, — Никита немного помялся, — «Желаем счастья!»
— Так ты будешь дарить подарок не только от себя? — поинтересовался Павел.
— Дама моего сердца, к сожалению, имеет мужа, — ответил Никита, — и я не хочу, чтобы у нее возникли неприятности в связи с моим подарком. А так, она вполне может сказать, что подарок подарили на работе.
— Но все же ты подумай, как-то не очень хорошо будет выглядеть, как вроде бы ты себя на вы величаешь — мы, Никита Первый, дарим вам с барского плеча подарок.
— Пожалуй, ты прав! Надо подумать над надписью, — согласился Никита.
Остановились на надписи: «С пожеланием счастья!»
Гравер быстро справился с работой, и мужчины вышли из магазина.
— Я сейчас с ней встречаюсь, — сказал Никита. — И сегодня подарю подарок. Мы ведь завтра не увидимся. Знаешь, как трудно осознавать, что она не только моя! В праздник она должна быть дома.
— Так если же у вас все серьезно, то муж — не проблема. Она ведь может развестись. Сейчас это запросто делается. Ты говорил с ней об этом? — спросил Павел.
— Конечно, говорил. Но она не собирается разводиться. Сказала, что у нее есть причины для этого, и если я буду настаивать, то вообще прекратит нашу связь.
— Ну, ладно! Счастливо тебе! А я пошел на работу. Раньше 20 часов, к сожалению, домой не попаду.
В канун праздника в офисе было оживленно, но никто ничего не делал. Была нерабочая обстановка. Павлу не терпелось быстрее попасть домой, хотелось порадовать жену подарком и увидеть на ее лице удивление и восторг. С трудом дождался конца рабочего дня. В 20 часов он уже был в машине. Осталось каких-то полчаса, и он будет дома. Радостное настроение ожидания! Он всегда тщательно выбирал подарки. И всегда дарил только оригинальные, и Даша с восторгом их принимала и очень бережно к ним относилась.
Где же она может быть? Открыл дверь своим ключом и услышал журчание воды в душе. Даша купалась и пела. Она всегда пела, когда принимала душ.
У Павла был свой ключ от квартиры, и обычно он им пользовался. А сейчас ему непременно хотелось позвонить, чтобы Даша открыла дверь. Он нажал на кнопку звонка. Никто не подходил к двери и не открывал. Настроение упало. Где же она может быть? Открыл дверь своим ключом и услышал журчание воды в душе. Даша купалась и пела. Она всегда пела, когда принимала душ. Павел подошел к ванной, немного приоткрыв дверь, спросил:
— Ты скоро, дорогая?
— Да, я сейчас, — услышал ответ.
Павел достал подарок, развернул его и решил поставить на туалетный столик. Открыл дверь в спальню и замер. На туалетном столике уже стоял точно такой же ларец! У Павла помутнело в глазах. Он смотрел на знакомую гравировку на крышке «С пожеланием счастья!» Послышались шаги жены. Он быстро сунул свой подарок под кровать.
— Мой подарок рассматриваешь? — спросила Даша. — Это меня сегодня поздравили с праздником.
— На работе? — с вызовом спросил Павел, он вспомнил, как летел домой, точно на крыльях, как хотелось обрадовать жену. И вот, прилетел! Ну и Никита! Ну и гад!
— А что ты так? Что тебе не нравится? Это же та шкатулка, которой я любовалась в магазине подарков! Помнишь?
Что мог сказать Павел? Конечно, он это помнил. И помнил также, сколько эта шкатулка стоит. Это не тот подарок, который можно получить на работе. Не совсем сознавая, что делает, Павел подошел к шкафу, взял свою куртку, одел и вышел, оставив дверь открытой. Даша в недоумении крикнула: «Павел! Ты куда?» Действительно, куда? Ехать ему было некуда. Но и вернуться он тоже не мог. До утра он ездил по городу. А утром, после бессонной ночи, Даша услышала звонок телефона:
— Новикова Павла Михайловича вы знаете? — спросили в трубке.
— Да, конечно, это мой муж!
— Он в отделении травматологии. Попал в автоаварию. Прооперировали. Опасности для жизни нет, — сказали на другом конце провода и сразу же положили трубку.
А вот на женщин даже не смотрел, словно не Даша его обидела, а все женщины на свете. Иногда думал: «А ведь я как Никита себя веду!»
Даша побежала в больницу. Павел лежал на кровати весь в бинтах. Обе ноги были в гипсе.
— Пашенька! Как же так! — вымолвила Даша.
— Уйди! Я не хочу тебя видеть! — чувствовалось, что каждое слово ему дается с трудом. — Уйди!
— Да что ты такое говоришь? Что с тобой? Я никуда от тебя не уйду! — но Павел не ответил.
Он нажал кнопку вызова медсестры и, когда та пришла, попросил ее проводить жену из палаты. На лице Даши читалось такое недоумение, грусть, обида и такое неприятие случившегося, что медсестра, посмотрев на нее, попыталась убедить Павла оставить ее в палате. Но Павел был настойчив.
Выздоровев, Павел уехал в Мурманск. Его давно приглашали на работу в Мурманский порт. Развод оформлять не стал. Надо Даше, пусть сама подает на развод. В работу погрузился с головой. Стремительно поднимался по карьерной лестнице. За два года работы уже стал начальником одного из погрузрайонов. А вот на женщин даже не смотрел, словно не Даша его обидела, а все женщины на свете. Иногда думал: «А ведь я как Никита себя веду!»
За все время в Москве не был ни разу. И вот сейчас его направляют в Минтранс, в командировку, а он всячески старается вместо себя послать кого-то другого. Но нет, пришлось ехать. Всю дорогу в Москву только и думал о Даше. Как она там? Наверное, живет вместе с Никитой. А как все было замечательно! Любил ее так, что никаких других женщин даже не замечал. Был уверен, что и она его также любила. Ревности даже в мыслях не было. Поэтому так и ранила глубоко ее измена. А Никита! Вот тебе и бирюк!
И надо же! Первый, кого встретил в аэропорту, был он! Павел отвернулся и хотел пройти мимо, но Никита дернул его за рукав.
— Привет, старина! Давно не виделись! Знакомься, это Марина, дама моего сердца и вот уже месяц как моя жена! Мы с ней сейчас на Кипр улетаем, отдыхать. Так сказать, свадебное путешествие!
— Как? — удивился Павел. — А как же Даша?
— Даша? Какая еще Даша? — спросил Никита. — Ты что-то путаешь, старина.
— Милый, что он такое говорит? — вмешалась в разговор спутница Никиты.
— Та Даша, которой ты шкатулку покупал, — перебив Марину, воскликнул Павел.
— Я Марине покупал шкатулку. И подарил ее ей. Так ведь, Марина? — обратился Никита к спутнице.
— Ту, что ты дарил к Женскому дню два года назад? — переспросила Марина.
— Да! Два года назад! Я ему помогал выбрать подарок! — вместо Никиты ответил Павел.
— Ну, ты даешь, Павел! — рассердился Никита. — Откуда ты Дашу взял? У меня даже среди знакомых нет никаких Даш.
— Так ты Марине шкатулку подарил? — переспросил Павел.
— Ну, ты даешь, Павел! — рассердился Никита. — Откуда ты Дашу взял? У меня даже среди знакомых нет никаких Даш.
— Конечно, Марине! Кому же еще!
— А где она сейчас? Где? Где сейчас эта шкатулка?
— А, правда, где она? Я что-то не видел ее, — тоже спросил Никита.
— Дома, конечно, — несколько колеблясь, ответила Марина.
— Да что ты пристал с этой шкатулкой? — сказал Никита и, обращаясь к Марине, добавил: — Дорогая, я отойду на минутку, там ребята с работы стоят, надо переговорить.
— Да, конечно, я здесь подожду, — сказала Марина.
— Так что же со шкатулкой? Где она? — опять спросил Павел.
Марина посмотрела в сторону, куда ушел Никита, и, убедившись, что тот не слышит, сказала:
— Да, история некрасивая вышла. Я тогда еще жила с первым мужем. Никита с такой радостью мне подарок подарил! Ему так хотелось, чтобы этот подарок мне понравился! А я... — женщина остановилась, словно раздумывая, продолжать или нет.
— Говорите дальше! — потребовал Павел. — У меня это не праздное любопытство!
— Я пришла домой с этим подарком, а муж оказался дома, устроил сцену ревности, и мне пришлось сказать, что я ходила в магазин для покупки подарка репетиторше. Как раз в это время с нашими детьми занималась учительница английского языка. И мы с мужем прошли в комнату для занятий и подарили ей полученную от Никиты шкатулку. Я сожалею.
— Как... — Павел запнулся, — как звали репетитора?
— Дарья Николаевна, Даша. Я поняла, почему вы спрашиваете об этом. Это ваша жена?
— Да... — тихо ответил Павел, — была жена.
— Я вам проблемы создала? — спросила Марина.
Но Павел уже не слушал ее. Он повернулся и, больше ничего не сказав, направился к выходу.
Обсуждение 4
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НинаНу, вот! Здесь история есть, со всеми нужными компонентами. Непропорционально скомпонована, это да. Уж очень долго выбирают шкатулки и пишут надпись. Язык слабенький. Однако, умение выдумать собственно историю будет потруднее, чем красиво написать бессюжетный поток сознания. Мой плюс до кучи.
07.05.18 18:20
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КотяНеразумие искоренять, недоразумения прояснять, с любимыми не расставаться. Ревности не до смеха. Интересный рассказ. +
07.05.18 14:13
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Обмен шкатулками я предвидела, сразу поняла, что покупка Никиты попадет к Павлу. Но обыграть бы рассказ комичнее и более неожиданно, без аварии Павла, его длительной поездки, измены Марины... послевкусие не очень. Так что пока без оценки.
07.05.18 00:54
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DearА я думала (во время чтения), что измена на самом деле есть, что после того как "Он быстро сунул свой подарок под кровать" и ушёл, она найдёт шкатулку и испытает соответствующие чувства (сожаления и т.д.), потому что любит. Но рассказ был развит дальше, не совсем естественно (простите, Автор!). Мне кажется, что любая жена донесёт до мужа откуда подарок, это не тот случай, когда играет роль его величество Случай. И всё таки вполне интересный мне показался рассказ. Плюсик.
07.05.18 08:16
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