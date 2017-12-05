Подготовка ко дню рождения
Автор: Элизабет Уилсон
/ 05.12.2017
На часах ровно 7:00 часов утра. Солнце уже встало и вовсю светило в глаза. После долгого назойливого звонка будильника я наконец встала. Вдруг дверь резко открылась и в комнату как ошпаренный влетел Саймон. Он запрыгнул ко мне на кровать и начал громко лаять, давая понять, что его пора выгулять.
Я сходила в душ, умылась, причесалась и пошла одеваться. Несмотря на яркое солнце, на улице было холодно. Поэтому я надела джинсы, кеды и свою любимую толстовку. Я спустилась вниз, выпила стакан сока и пошла на улицу. Пока Саймон носился по двору, я видела как Алек забирал почту. Он тоже заметил меня и, улыбнувшись, помахал мне рукой. Когда он зашёл в дом, а Саймон уже сделал своё дело, я завела его домой, насыпала корм, взяла рюкзак и ушла в школу. По дороге меня догнал Алек на мотоцикле, и я, конечно, поехала с ним.
***
В школу мы зашли держась за руки. Пока мы шли, все смотрели только на нас. А когда мы проходили мимо Карен, я заметила её холодный, полный зависти и ненависти взгляд, на который я ответила ухмылкой. С моего лица ещё долго не сходила счастливая улыбка. Неужели у меня теперь есть парень? Даже как-то не верится. Зайдя в класс, мы поймали на себе взгляды наших друзей, полные любопытства и непонимания.
— Ну неужели вы сошлись! — крикнул на весь класс Эван.
— Эван! — крикнула ему Тереза и толкнула его в бок.
— А что? — обидчиво спросил он. — Они же теперь вместе, значит есть повод порадоваться, — всё ещё не унимался Эван.
— Значит, вы всё-таки объяснились? — спросила Милиса.
— Да! — с гордостью сказал Алек. — Теперь уж мы больше никогда не расстанемся.
Он покрепче обнял меня, и мы сели на место.
***
Первый и второй уроки пролетели так быстро, что я и не заметила, как нам надо было идти в столовую. Сегодня мы с ребятами сели за один столик.
— Даже не верится! — начала Скарлет. — Выпускной уже через месяц! А надо столько ещё сделать! А мне ещё предложили подготовить речь.
— Да... столько предстоит ещё сделать, — продолжила Хельга. — Надо придумать причёску, макияж, а самое трудное — подобрать нужное платье!
— Да, действительно. Самое трудное — это платье, — подхватила Сара.
— Да... столько предстоит ещё сделать, — продолжила Хельга. — Надо придумать причёску, макияж, а самое трудное — подобрать нужное платье!
— Слушайте, у меня отличная идея. А давайте платья вместе выбирать? — предложила я.
— Хорошая идея, Вэнди! Так и поступим, да? — обратилась Милиса к девочкам.
— Мы «за»! — хором сказали девочки, и мы засмеялись.
Мы решали, когда и во сколько встретимся. Когда решили, я обратилась к ребятам:
— Ребят, у меня завтра день рождения, и я вас всех приглашаю. Придёте?
— Конечно, придём! — ответил за всех Эван. — Мы никогда не пропускаем вечеринки, ну кроме тех, что устраивает Карен. А уж вечеринку в честь твоего дня рождения не пропустим тем более.
— Так что жди нас завтра к себе, Ди! — сказала Тереза.
— Буду ждать! — ответила я, и мы все вместе посмеялись.
***
— Милиса, достань, пожалуйста, шарики из пакета! — попросила её я.
— Сейчас! — ответила она.
Сразу после школы мы с Милисой заглянули в магазин и купили всё, что нужно для праздника: шары, хлопушки, свечки и другие принадлежности. Сейчас всё это лежало на полу в гостиной. Вдруг неожиданно раздался звонок в дверь..
— Кто это? Ты кого-то ждёшь? — спросила Милиса.
— Нет. Родители должны приехать только через неделю, им продлили командировку.
— Пойду открою, — сказала Милиса и пошла к двери.
— О, Алек, привет! Проходи! — весело сказала Милиса, раскрывая перед ним дверь.
— Привет, Милиса! Ты помогаешь Вэнди?
— Да, а ты чего пришёл?
— Привет, Алек! — поприветствовала я его, когда подошла к двери.
— Привет! Я тут вам диски принёс, как и обещал. Для вечеринки.
— Спасибо! — сказала я и взяла диски из рук Алека.
— Ты проходи на кухню, а то в зале бардак. Будешь что-нибудь? Мы как раз собирались перекусить.
Мы сели за стол. Я сделала бутерброды и налила ребятам лимонад.
Через 20 минут Алек сказал, что ему пора на тренировку, и ушёл. А потом ещё через час ушла и Милиса. Я закрыла за ней входную дверь и поднялась к себе.