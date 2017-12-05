Подготовка ко дню рождения

На часах ровно 7:00 часов утра. Солнце уже встало и вовсю светило в глаза. После долгого назойливого звонка будильника я наконец встала. Вдруг дверь резко открылась и в комнату как ошпаренный влетел Саймон. Он запрыгнул ко мне на кровать и начал громко лаять, давая понять, что его пора выгулять.

Я сходила в душ, умылась, причесалась и пошла одеваться. Несмотря на яркое солнце, на улице было холодно. Поэтому я надела джинсы, кеды и свою любимую толстовку. Я спустилась вниз, выпила стакан сока и пошла на улицу. Пока Саймон носился по двору, я видела как Алек забирал почту. Он тоже заметил меня и, улыбнувшись, помахал мне рукой. Когда он зашёл в дом, а Саймон уже сделал своё дело, я завела его домой, насыпала корм, взяла рюкзак и ушла в школу. По дороге меня догнал Алек на мотоцикле, и я, конечно, поехала с ним.

***

В школу мы зашли держась за руки. Пока мы шли, все смотрели только на нас. А когда мы проходили мимо Карен, я заметила её холодный, полный зависти и ненависти взгляд, на который я ответила ухмылкой. С моего лица ещё долго не сходила счастливая улыбка. Неужели у меня теперь есть парень? Даже как-то не верится. Зайдя в класс, мы поймали на себе взгляды наших друзей, полные любопытства и непонимания.

— Ну неужели вы сошлись! — крикнул на весь класс Эван.

— Эван! — крикнула ему Тереза и толкнула его в бок.

— А что? — обидчиво спросил он. — Они же теперь вместе, значит есть повод порадоваться, — всё ещё не унимался Эван.

— Значит, вы всё-таки объяснились? — спросила Милиса.

— Да! — с гордостью сказал Алек. — Теперь уж мы больше никогда не расстанемся.

Он покрепче обнял меня, и мы сели на место.

***

Первый и второй уроки пролетели так быстро, что я и не заметила, как нам надо было идти в столовую. Сегодня мы с ребятами сели за один столик.

— Даже не верится! — начала Скарлет. — Выпускной уже через месяц! А надо столько ещё сделать! А мне ещё предложили подготовить речь.

— Да... столько предстоит ещё сделать, — продолжила Хельга. — Надо придумать причёску, макияж, а самое трудное — подобрать нужное платье!

— Да, действительно. Самое трудное — это платье, — подхватила Сара.

— Да... столько предстоит ещё сделать, — продолжила Хельга. — Надо придумать причёску, макияж, а самое трудное — подобрать нужное платье!

— Слушайте, у меня отличная идея. А давайте платья вместе выбирать? — предложила я.

— Хорошая идея, Вэнди! Так и поступим, да? — обратилась Милиса к девочкам.

— Мы «за»! — хором сказали девочки, и мы засмеялись.

Мы решали, когда и во сколько встретимся. Когда решили, я обратилась к ребятам:

— Ребят, у меня завтра день рождения, и я вас всех приглашаю. Придёте?

— Конечно, придём! — ответил за всех Эван. — Мы никогда не пропускаем вечеринки, ну кроме тех, что устраивает Карен. А уж вечеринку в честь твоего дня рождения не пропустим тем более.

— Так что жди нас завтра к себе, Ди! — сказала Тереза.

— Буду ждать! — ответила я, и мы все вместе посмеялись.

***

— Милиса, достань, пожалуйста, шарики из пакета! — попросила её я.

— Сейчас! — ответила она.

Сразу после школы мы с Милисой заглянули в магазин и купили всё, что нужно для праздника: шары, хлопушки, свечки и другие принадлежности. Сейчас всё это лежало на полу в гостиной. Вдруг неожиданно раздался звонок в дверь..

— Кто это? Ты кого-то ждёшь? — спросила Милиса.

— Нет. Родители должны приехать только через неделю, им продлили командировку.

— Пойду открою, — сказала Милиса и пошла к двери.

— О, Алек, привет! Проходи! — весело сказала Милиса, раскрывая перед ним дверь.

— Привет, Милиса! Ты помогаешь Вэнди?

— Да, а ты чего пришёл?

— Привет, Алек! — поприветствовала я его, когда подошла к двери.

— Привет! Я тут вам диски принёс, как и обещал. Для вечеринки.

— Спасибо! — сказала я и взяла диски из рук Алека.

— Ты проходи на кухню, а то в зале бардак. Будешь что-нибудь? Мы как раз собирались перекусить.

Мы сели за стол. Я сделала бутерброды и налила ребятам лимонад.

Через 20 минут Алек сказал, что ему пора на тренировку, и ушёл. А потом ещё через час ушла и Милиса. Я закрыла за ней входную дверь и поднялась к себе.