Новогодний штурм

Почти до последнего никаких планов на Новогоднюю ночь мы не строили. Посидим дома, выпьем шампанского, муж в костюме Деда Мороза поздравит сынишку. Уютно, по-домашнему и никакой суеты.

Неожиданный телефонный звонок Марины внёс некоторые коррективы:

— Соня, Игоря срочно отозвали на корабль. Как всегда, он самый незаменимый. А мы с Данилкой расстроены и не хотим оставаться в квартире на праздники. Как вы смотрите на встречу Нового года у нас на даче?

Мы дружим семьями уже много лет, у нас создалась своя ячейка под кодовым названием «МОИ» — Моисеевы, Осиповы, Исаевы. Муж Марины служит корабельным механиком, а люди моря, они же — «нынче здесь, завтра там». Марину с Данилкой мы не оставим скучать одних, да и сама возможность собраться тесным кругом друзей в новогоднюю ночь просто отличная. Жаль, что без Игоря.

Сердце радостно стучало в предвкушении необыкновенных чудес, а в голове заевшей, но пока ещё не надоевшей пластинкой крутилось: «...Это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима!».

Марину с Данилкой мы не оставим скучать одних, да и сама возможность собраться тесным кругом друзей в новогоднюю ночь просто отличная.

Утро уходящего года.

Дачный посёлок встретил заснеженной целиной. Машины пришлось оставить, не доезжая около сотни метров до дома, преодолевая этот путь пешком по рыхлому сугробу. Впереди с увесистыми сумками шли, торя путь, мужчины — Миша и Жора (муж нашей с Мариной общей подруги Светы). Вслед за ними отчаянно ринулась детвора, на каждом шагу они увязали в снегу и визжали от удовольствия. Я, Марина и Света, прихватив каждая для себя посильные ноши, направились вслед за первопроходцами.

Марина посетовала, что если бы муж не уехал так неожиданно, было бы здесь всё почищено, топилась банька, а во дворе уже сверкала бы ёлка. Игорь заядлый рыбак и любитель бани, к тому же мастер на все руки, на даче он создал все условия, чтобы в любое время года чувствовать себя здесь комфортно.

Миша и Жора, добравшись до цели, взялись за лопаты и расчистили площадку перед домом. Дети развлекались, прыгая с высоких снежных насыпей. Женская половина компании дружно взялась за приготовления к праздничному столу.

Я вышла на веранду вдохнуть морозного воздуха и залюбовалась зимним солнцем, оно закатывалось за горизонт, оставляя на небе причудливые полоски облаков, размалёванных в стиле Ван Гога. Дети и мужчины резвились — умилительное и забавное зрелище.

Посторонний звук где-то неподалёку заставил меня прислушаться: похоже на ворчание. Тишина. Нет, точно не показалось! Заглянула под стол — никого. В углу стояла огромная коробка, судя по торчащим из неё фрагментам цветного пластика, с детскими игрушками. Я проползла между нагромождением садовой мебели к заинтересовавшей меня коробке. Отчего-то оробела и почувствовала, как мелкой дрожью пробивает всё моё тело — неудивительно, куртка свалилась с плеч, и я во флисовой тунике ползаю на коленях по ледяному полу. Добравшись до объекта, прислушалась — тихо.

Посторонний звук где-то неподалёку заставил меня прислушаться: похоже на ворчание. Тишина. Нет, точно не показалось!

— Сонь, ты чего там делаешь? — поинтересовалась Света, тоже вышедшая подышать воздухом и заставшая меня в интересной позе под столом.

— А-аа... смотрю игрушки детям поиграть.

Пугать подругу своими подозрениями я не решилась.

— Ой, да эта коробка на выброс стоит, Игорь так и не успел после лета до конца порядок здесь навести, — появилась на террасе Марина и принялась оправдывать мужа.

Так и не обследовав содержимое коробки, мне пришлось вернуться к подругам.

Марина готовила самый ответственный новогодний салат — «оливье». А между делом заметно нервничала и не сводила глаз с телефона, в ожидании звонка от Игоря. Света ловко расправлялась с селёдкой и рассказывала забавные истории, чтобы хоть чуть-чуть развеять Маринину печаль. У меня из головы не выходило содержимое коробки.

Настежь распахнулась дверь, и вместе с потоком морозного воздуха, топоча, словно табун необузданных скакунов, поочередно входили дети, Жора и Миша.

Воспользовавшись всеобщим возвращением с улицы, я прошмыгнула за дверь. На веранду забрались густые сумерки, а я, уже по проторённому пути под столом вдоль окна, поползла к заветной коробке. Не успокоюсь, пока не исследую её содержимое. В момент, когда вожделенная коробка была совсем рядом, снова открылась дверь, и на веранду вышел Миша, вопрошая в темноту, словно ёжик в тумане:

— Со-ня...

Одновременно, откуда-то со стороны коробки, раздалось отчётливое «ууурррр». Я вздрогнула и мгновенно научилась ползать задом наперёд на сверхскорости.

На веранду забрались густые сумерки, а я, уже по проторённому пути под столом вдоль окна, поползла к заветной коробке.

— Ты чего? — Миша непонимающе уставился на меня.

Ворчание повторилось.

— Что это? — теперь уже насторожённо спросил он.

— Вот и я не знаю, что это, — прошептала я и с перепугу одной рукой вцепилась в мужа, а другой нервно указывала под стол, — слышишь?

Кто-то сопел.

Мишины габариты не позволяли пробраться к цели под столом, он отодвинул его, надо сказать совсем не бесшумно, и смело постучал ногой по коробке. Реакции от коробки не последовало. Подсвечивая мобильником, он заглянул внутрь. И чтобы окончательно убедиться в отсутствии чего-либо подозрительного, вытряхнул содержимое на пол.

Я вскрикнула от неожиданно резко открывшейся двери. Вышел Жора:

— Вы чё тут гремите?

— Тихо, — призвал Миша.

Со стороны коробки, в которой ничего подозрительного обнаружено не было, послышался как будто протяжный стон: «Гыыы».

— Кто это? — теперь уже насторожился Жора.

Именно — «кто»! Сомнений не оставалось, кто-то живой находился под полом. И этот «кто-то» подтвердил своё присутствие глухим ворчанием.

Миша, не церемонясь, втолкал меня, бьющуюся в нервно-морозных конвульсиях, в дом, и предупредил, чтобы не смела пугать детей и девчонок.

Ага! А они, можно подумать, глупые. Увидев меня, Марина и Света в первую очередь обеспокоенно поинтересовались, что случилось. Пришлось поведать, что кроме нас на даче есть ещё кто-то. Скорее всего, дикий... И, может, даже это...

Жора и Миша, вооружившись лопатой, обходили веранду. Стояла мёртвая тишина, нарушаемая лишь скрипом снега под их шагами.

— Медведь!

Понимание пришло одновременно сразу ко всем.

Марина встревоженно посмотрела на мобильник.

Мы со Светой переглянулись, схватили с вешалки первые попавшиеся куртки и выбежали на улицу. Жора и Миша, вооружившись лопатой, обходили веранду. Стояла мёртвая тишина, нарушаемая лишь скрипом снега под их шагами.

— Может, показалось? — с надеждой пропищала Света.

Мужчины выяснили, что с одной стороны под верандой есть открытый проём. Там реально мог пробраться медведь и устроить себе уютную берлогу. На безумную идею наших мужей пролезть посмотреть, кто там зимует, мы со Светой отреагировали агрессивно-отрицательно. Нас сравнили с разъярёнными медведицами, но всё же послушали.

Дети на втором этаже смотрели мультики, мы им сказали, чтобы сидели тихо, иначе не услышат, когда придёт Дед Мороз. Предстоящая новогодняя ночь отошла на задний план. Музыку выключили. Передвигались исключительно на цыпочках и шёпотом обсуждали — что делать дальше. Самое разумное было бы потихоньку собраться и уехать в город. Но чёртова сотня метров до машин не давала покоя, ведь можно и не успеть добраться до них. Тем более с детьми.

Все дружно погрузились в свои гаджеты, добывая информацию. Так сказать, кто ею владеет... тому и флаг в руки.

За несколько минут я о медведях узнала столько, сколько не знала никогда.

— Гугл сообщает, медведь способен бежать со скоростью больше 50 километров... — поделился Миша.

— Представляете, отдельные особи могут достигать высотой под три метра! И имеют десятисантиметровые когти. А средний медведь одним ударом лапы способен перебить хребет быку, — раздобыл ценную информацию Жора.

Все дружно погрузились в свои гаджеты, добывая информацию. Так сказать, кто ею владеет... тому и флаг в руки.

Марина, пребывая в состоянии шока, невпопад высказывала свои мысли вслух:

— А если бы мы сюда всё-таки вдвоём с Данилкой приехали...

— Ой, как интересно! Оказывается, медведицы рожают во время спячки. А когда просыпаются, медвежатки уже почти самостоятельные, — умилялась Света, — а ещё, у мишки маленькие ушки и глазки.

— Ха, он и с такими ушками жужжание пчёл слышит за пять километров. И видеть ему совсем необязательно, у него чуйка — ого-го! А вот сон чуткий... — парировал жене Жора и обратился к хозяйке дома: — Марин, у Игорёхи ружья случайно нет?

— Не-ет... Удочки есть... Ну там, ещё паяльники всякие...

Все посмотрели на Марину, которая в оцепенении теребила телефон.

Итак, в моём воображении вырисовывалась картинка дикого животного, свирепого и беспощадного, как оказалось, вовсе не увальня, а ловкого и стремительного. И очень опасного. Слава богу, пока это чудовище мирно спит под полом веранды.

Последующие несколько часов мы по телефону общались с представителями различных служб, от которых поочерёдно получали строгие инструкции. Периодически высовывали руку со смартфоном за дверь, чтобы на том конце «провода» абонент мог услышать и идентифицировать звуки спящего зверя. Наконец, нас оповестили о начале операции по спасению медведя (чтобы перебазировать его в безопасное место). Ближе к полуночи дачный посёлок засверкал огнями спецтехники. Мы столпились возле окон (нам было строго запрещено выходить на улицу). К дому направлялись егеря, вооружённые ружьями со снотворным, их сопровождали спасатели с приспособлениями для транспортировки мишки, полицейские (наверное, для подстраховки). По периметру зоны действий натянули сетку, на случай, если медведь, проснувшись, вздумает бежать. Бригада «скорой помощи» заняла наблюдательную позицию. Дай бог, чтобы им только наблюдать пришлось!

Включились прожектора, осветив наш дом, словно десятками солнц.

Маринин телефон неожиданно ожил.

— Игорёк, наконец-то! С наступающим тебя, милый!.. — нежно пролепетала она. — А мы на даче... Нет, слава богу, не одни, с ... — Марина на полуслове замолчала. Слушая собеседника, она внимательно разглядывала каждого из нас.

— Что выключить? Какой плеер? Динамик... под полом веранды?.. Кого отпугивать? Воров???

Теперь все мы в упор разглядывали Марину. Точнее, её телефон. И в этот момент каждому было что сказать её абоненту, включая тех, кто в новогоднюю ночь шёл на штурм плеера с записью звуков дикого зверя.