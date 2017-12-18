Первое рождество

Павел осторожно вел по заснеженной дороге машину. Щетки-дворники бесперебойно работали из-за усилившегося снегопада. До города оставалось совсем чуть-чуть. Он с любовью посмотрел в зеркало заднего вида, и Лариса улыбнулась ему в отражение. Немного потерпеть, и они будут дома готовиться к Рождеству. Они уже запаслись пряниками и конфетами и завтра будут угощать соседских малышей, славящих рождение Иисуса.

Бродячая собака внезапно выскочила на шоссе. Чтобы не задавить животное, Павел вывернул руль. Автомобиль тут же занесло и выбросило в кювет. Сугроб смягчил удар, но заблокировал пассажирскую дверцу. Накренившись на правый бок, машина глубоко засела в снегу.

Павел взволнованно повернулся к жене:

— Слава Богу! Жива!

Он с трудом приоткрыл водительскую дверцу и протиснулся в узкую щель. Без посторонней помощи вытащить машину из снега Павел не смог.

— Я за подмогой. Накинь на себя плед. Потерпите немножко.

У Ларисы от страха закружилась голова:

— Доченька? Где ты?

— Я с тобой, мамочка, — девочка пнула ее кулачком.

— Слава Богу! Жива! — словно эхо повторила Лариса.

— Мамочка, я не сделала тебе больно?

— Что ты, милая! От твоего прикосновения в душе поют Ангелы. Ты — чудо, которое послал нам Господь.

Снег сыпал сильнее, понемногу заметая застрявший автомобиль. Мороз вытеснял остатки тепла из салона, навевая опасную дремоту.

— Он спасет нас?

— Конечно, мы будем молиться. Завтра Святое Рождество. Разве можно пропустить такой праздник?

Павел тщетно всматривался вдаль на безлюдной дороге, боясь пропустить свет фар случайной попутки. Спасателей он уже вызвал, но время тянулось так медленно. Снег сыпал сильнее, понемногу заметая застрявший автомобиль. Мороз вытеснял остатки тепла из салона, навевая опасную дремоту.

— Мамочка, — девочка снова толкнула Ларису, — расскажи мне про Рождество.

Лариса очнулась:

— Рождество, милая, — это Великая Радость. Родился Спаситель Мира — Иисус Христос. Бабушка научила меня чувствовать Рождество. В этот день огоньки на Новогодней елочке разгораются ярче, колокольчики и шары звенят по-особенному. Их раскачивают порхающие Ангелы, несущие нам Божественный Свет. От этой музыки становится легко и спокойно...

— Не спи, мамочка, я тоже хочу почувствовать Рождество, — девочка толкала маму все сильнее и сильнее. — Обещай, что покажешь мне Елочку Рождества.

— Обещаю, милая...

Сотрудники МЧС осторожно вытягивали машину из снежной ловушки. Врач Скорой помощи передавал по рации:

— Женщина, двадцать четыре года. Переохлаждение. Готовимся к родам. Беременность тридцать восемь недель.

В коридоре родильного дома на столе сестринского поста стояла маленькая искусственная елочка, наряженная крохотными разноцветными шарами. Они красиво переливались в свете люминесцентных ламп и немного покачивались. Лариса вышла из палаты, держа в руках драгоценный сверток. Медсестра на посту забеспокоилась:

— Лариса, вам не трудно? Вы еще так слабы. Куда вы в такую рань?

— Я обещала дочери показать Рождественскую елку. Можно нам постоять возле вашей?

Маленькая Ангелина смотрела на мир затуманенным взглядом новорожденного и непроизвольно улыбалась. Это было первое ее Рождество, а вокруг елки под потолком кружились Ангелы Света.