Новогоднее настроение

Бесконечная декабрьская ночь никак не сдавалась. Стрелки подобрались к восьми, а небо не посветлело даже с восточной стороны. Если бы не приближающийся Новый год, Лиля ни за что не вышла бы из дома. Но дети ждали Деда Мороза. Дотянув чуть ли не до последнего дня, она выгребла последнюю заначку, решив, что сапоги еще немного подождут, и поехала за подарками. Дождь начался еще вечером. Сейчас он что-то тихонько нашептывал зонтику, а, не дождавшись от того ответа, нехотя стекал, падая крупными каплями. Фонари устало роняли тусклый свет в грязные мутные лужи, а возле дома культуры сияла разноцветными огнями высокая кривобокая елка. Она упрямо убеждала прохожих, что, несмотря на запоздавшую зиму, Новый год наступит в соответствии с календарем.

Лиля вдруг вспомнила, что дождливый декабрь в этих местах случается не впервой. Лет двадцать назад уже такое было. Она бы и не запомнила ту ночь, но уж больно нелепо посреди огромной лужи тогда выглядела елка. Вспомнилось, как дружные соседи трех многоэтажек каждый год наряжали ее в одном общем дворе между домами. Тракторист Васька привозил зеленую красавицу из леса. Мужики с сыновьями-подростками ставили ее, накрепко прикрутив проволокой к одному из столбов для баскетбольной сетки. А потом мамы и бабушки выдавали детворе заготовленные впрок мишуру, дождик и даже игрушки. Девчонки и мальчишки в руках с этим богатством нетерпеливо топтались возле елки, ожидая, когда электрик дядя Коля с сыном Игорьком повесит гирлянду. И только после его слов: «Валяй, мелюзга!» — кидались украшать елочку. Все, что было принесено, развешивалось на нижние ветки, докуда могли дотянуться детские руки. А утром оказывалось, что елка блистает мишурой до самой макушки. Никого это не удивляло — чудеса в Новый год — нормальное явление. И только бабушки, страдающие бессонницей, перешептывались днем между собой:

Девчонки и мальчишки в руках с этим богатством нетерпеливо топтались возле елки, ожидая, когда электрик дядя Коля с сыном Игорьком повесит гирлянду.

— Вот тебе и хулиганье.

— Кто бы подумал, что они так ловко да красиво все сделают.

— А главное тихо, чтоб никто не видел и не слышал.

Дело в том, что как только в домах гасли окна, пацаны постарше притаскивали стремянку и, стараясь не шуметь, распределяли елочные украшения по всей высоте.

В новогоднюю ночь, почти сразу после курантов, народ из квартир стекался к елочке. Несли с собой все, что осталось на праздничных столах. И как только из своего подъезда выходил гармонист Витька, обо всем забывали напрочь. Играть он начинал прямо от дверей, а бабы, не дожидаясь, когда тот подойдет ближе, начинали сначала притопывать, а потом устраивали такой перепляс с частушками, что детвора с хохотом разбегалась. В те годы детей еще смущали откровенные словечки, без которых этот вид народного творчества представить просто невозможно.

В тот Новый год снег так и не выпал. Елку нарядить успели. А вот к праздничной ночи зарядил дождь. И она оказалась в центре огромной лужи. Народ столпился на ее краю в ожидании гармошки. Витька подошел с инструментом под мышкой:

— Ну чо, плясать-то будем?

Посовещавшись, бабы решили начать с песен. Витька развернул меха. Заиграл. Немного попели, но плясать так и не решились. Потихоньку все разбрелись по домам...

Пока Лиля вспоминала давний дождливый Новый год, автобус подъехал к городскому торговому центру. Она нырнула в огромные стеклянные двери и принялась рассматривать игрушки. Ей нравилось все: и машины, и танки, и самолеты. Не нравились цены. От количества нулей настроение испортилось окончательно. Но уйти с пустыми руками было нельзя. Лихорадочно подсчитывала в уме, насколько можно урезать праздничное меню. К ней подошла девушка-продавец с вопросом:

Посовещавшись, бабы решили начать с песен. Витька развернул меха. Заиграл. Немного попели, но плясать так и не решились.

— Вам помочь?

Она разочарованно ответила:

— Боюсь, что не сможете. Пойду, наверное, что-нибудь другое посмотрю.

Но продавцы, видимо, привыкли к тому, что в этом году у народа туго с финансами. Девушка вздохнула:

— Да, здесь дороговато. А Вы вот сюда подойдите, может, что-то подберете, — и подвела Лилю к стеллажу в противоположном конце отдела.

От цен, которые были написаны прямо на коробках, голова перестала кружиться:

— А почему такая разница? Может, это бракованные игрушки, — засомневалась Лиля.

— Упаковки нарушены. Где-то порваны, где-то помяты, — объяснила продавец.

Выбрав то, что было написано сыновьями в письмах Деду Морозу, Лиля поблагодарила за подсказку и довольная отправилась к кассе. А там ждал ее приятный сюрприз. Вместе с чеком перед ней положили двух маленьких обезьянок — символ приближающегося года:

— С наступающим Вас, — мило улыбаясь, сказала кассирша, — пусть обезьяна принесет Вам удачу.

Лиля понимала, что в магазине все выполняют требование своего начальства, но это было так приятно, что настроение сразу улучшилось. Ей тоже захотелось сказать в ответ что-нибудь приятное:

— И Вас с наступающим. Любви Вам и счастья. Спасибо.

На улицу она вышла, улыбаясь. Какая разница, дождь идет или снег? В этом месяце она купит себе сапоги или в следующем году? Главное, что настроение, наконец, стало новогодним. И почему-то вдруг вспомнилась ей частушка, не раз слышанная под той давней елкой:

Не сиди подолгу дома.

Лучше выйди, погуляй.

Даже если денег нету,

Все равно не унывай.