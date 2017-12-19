Новогоднее чудо

Праздники — это самые лучшие дни в жизни людей! Именно праздники украшают нашу жизнь, дают повод собраться всем вместе, открывают двери в новую жизнь. Непередаваемы те ощущения, которые мы испытываем в праздничные дни. Все как будто становится более красочным, ярким, необычным. Дни пролетают незаметно, и они бы были мрачными о однотонными, если бы не было Пасхи, Дня рождения, Рождества.

У меня самый-самый любимый праздник — Новый год! Я обожаю доставать старинные ёлочные игрушки с чердака и заносить их домой. В старых игрушках как будто есть душа, вот достанешь маленькую стеклянную белочку, и сразу в голову приходят воспоминания, как в далёком прошлом, когда моя мама была ещё совсем крохой, она вешала эту игрушку на ёлку. Были живы бабушка и дедушка, они тоже трогали эту золотистую белочку, и до сих пор эта игрушка хранит их память. Современные игрушки — они нужны только для красоты, в них нет памяти.

Вот, когда ёлка украшена, дело остаётся за малым, надо украсить дом. Это поручают мне. Я беру мишуру и вешаю её на полочки в шкафу, на стену и даже на люстру. Ещё я по всему дому развешиваю новогодний дождик и снежинки. Только при такой атмосфере я готова ждать чуда. Ведь в новогоднюю ночь свершаются все мечты, главное захотеть!

Осталось еще совсем чуть-чуть... Мне, если честно, уже не хочется учиться, я занята приготовлением подарков! Это очень ответственное дело, надо приложить все усилия, чтобы порадовать своих близких. Ну, естественно, самый лучший подарок — сделанный своими руками. Маме я делаю снеговика, у которого будут глазки черные, как угольки, и ручки из веточек. Бабушке и дедушке подарю ёлочки из бисера, а сестрёнке — самоделушную собачку.

Только при такой атмосфере я готова ждать чуда. Ведь в новогоднюю ночь свершаются все мечты, главное захотеть!

В нашей семье есть еще одна интересная традиция. В предновогоднюю ночь мама рассказывает мне одну сказочную историю о девочке. Хотите, я вам тоже поведаю её?

В ночь перед Новым годом одна девочка загадала желание, она всем сердцем верила, что желание сбудется, и легла спать. Ночью к ней в комнату прилетел ангел! Девочка открыла глаза, и тьма пропала, вся комната озарилась ослепительным сиянием. Девочка не видела глаза ангела, не видела его ног и рук, она только смогла разглядеть большие белоснежные крылья у него за спиной и почувствовала горячее доброе сердце. Ангел поцеловал её и исчез. Сразу стало темно, мгла снова опустилась. Девочка уснула сладким, непробудимым сном.

Когда настало утро, девочка почувствовала, что боль с её тела ушла. И она встала на ноги, чего раньше сделать не могла! Она пришла на кухню и увидела, что под ёлкой лежит маленькая в виде ангела, а на обратной стороне написано: «Никогда не болей».

Я тоже верю в чудеса, и я хочу, чтобы все люди, любого возраста верили в чудо, ведь если сильно верить, это обязательно произойдёт! Все люди в новогоднюю ночь должны влиться в атмосферу праздника, загадать желания и просто наслаждаться прекрасным днём!

Ну, конечно же, не забудьте посмотреть старые советские фильмы, они наполнят ваш дом волшебством!