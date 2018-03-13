Олег
Автор: Александр Тяпкин
/ 13.03.2018
«Как это обидно — быть горбатым!» — подумал Олег Козловский. И его душу затопила жалость к себе. Ему смертельно надоели разные насмешки и оскорбления, которые он получал из-за своего физического недостатка. Успокаивало его лишь одно — природа. Вот и сейчас он направлялся к лесу.
На опушке компания бритоголовых детин играла в футбол.
Заметив Олега, «спортсмены» оставили своё увлекательное занятие и стали пялиться на него.
— Что это у него на спине? Рюкзак? — ехидно спросил один.
— Нет. Ранец. Он в школу идёт, — ответил другой.
«Футболисты» дружно разразились хохотом.
Когда Козловский проходил мимо них, то услышал противный писклявый голос:
— Смотри, не получи двойку, урод!
От такого оскорбления Олег даже слегка вздрогнул, как от увесистой пощёчины.
Тяжело вздохнув, Козловский зашёл в лес.
Бредя по тропинке, он увидел мчащегося к нему маленького человечка, ростом с пол-литровую бутылку.
— Помоги мне! За мной гонится великан! — подбежав к Олегу, попросило странное создание.
Козловский остановился.
Он уже собрался было двинуться дальше, как вдруг из-за деревьев и кустов вышло человекоподобное существо в звериной шкуре.
— Как же я тебе помогу?
— Спрячь меня.
После секундного размышления Олег взял человечка и сунул его в боковой карман пиджака.
Он уже собрался было двинуться дальше, как вдруг из-за деревьев и кустов вышло человекоподобное существо в звериной шкуре. В высоту оно было не меньше трёх метров.
— Тут козявка на двух лапках не пробегала? — грубо спросил великан, обращаясь к Олегу.
— Какая козявка? — притворился непонимающим Козловский.
— Ну, человечек. Только очень маленький.
— Не видел я никаких человечков.
— Точно?
— Точно.
Преследователь чертыхнулся и повернул назад.
Выждав минуту, Козловский извлёк из кармана беглеца и поставил его на землю.
— Что это был за великан? — спросил Олег.
— Это злой волшебник.
— А почему он за тобой гнался?
— Чтобы меня убить.
Очутившись внутри, Олег заметил, что земляной пол весь усыпан большими лепестками цветов, голубых, как глаза одной девочки...
— За что?
— За то, что я — волшебник добрый.
Человечек почесал голову и добавил:
— За то, что ты меня спас, я исполню любое твоё желание.
— Я желаю...
— Только не здесь. Пойдём в моё жилище.
— Что ж, пойдём.
Через пару минут они дошли до входа в пещеру, возле которой росла крошечная тоненькая берёзка.
Очутившись внутри, Олег заметил, что земляной пол весь усыпан большими лепестками цветов, голубых, как глаза одной девочки, с которой он когда-то учился в школе и в которую был влюблён.
— Так чего ты желаешь? — поинтересовался хозяин.
— Я желаю, чтобы у меня исчез горб. Можешь это сделать?
— Конечно. Но для этого тебе придётся лечь на лепестки и поспать. Когда же проснёшься, то никакого горба у тебя не будет.
— Серьёзно?
— Да.
Козловский тут же лёг.
Вскоре он заснул.
Когда Олег пробудился, то первым делом пощупал свою спину. Проклятого горба у него больше не было!
Он поднялся на ноги и горячо поблагодарил маленького волшебника. Затем спросил:
Козловский повернул голову ко входу в пещеру — тоненькое дерево превратилось в невероятно толстое.
— Сколько времени я спал?
— Пятьдесят лет.
— Ты шутишь?
— Нет. Если не веришь, посмотри на берёзу.
Козловский повернул голову ко входу в пещеру — тоненькое дерево превратилось в невероятно толстое.
«Значит, действительно прошло полвека! — испугался Олег. — Я, наверно, превратился в дряхлого старика!»
И он начал внимательно разглядывать свои руки, отыскивая на них глубокие морщины и коричневые пятнышки. Но таковых не оказалось.
— Не бойся, ты остался таким же молодым, — словно прочитав его мысли, успокаивающе проговорил волшебник.
Козловский облегчённо вздохнул.
— А ты тоже не постарел.
— Я никогда не старею.
— Ну, ладно, я пойду. Ещё раз — спасибо тебе.
— Подожди. Я хочу тебя кое о чём предупредить.
— О чём?
— Помнишь того великана, от которого ты меня спас?
— Помню.
— Так вот, он, непонятно почему, превратил всех людей на земле в горбунов.
«Значит, действительно прошло полвека! — испугался Олег. — Я, наверно, превратился в дряхлого старика!»
— Не обманываешь?
— Не имею такой привычки.
— Он сделал это тогда, когда я спал?
— Да. Сорок пять лет назад. А теперь можешь идти.
Олег покинул пещеру и направился к тропинке.
«Это даже хорошо, что все сделались горбунами, — говорил он сам себе. — Теперь люди будут мне завидовать... И уважать!»
Выйдя из леса, он увидел на опушке целую толпу горбатых людей, внимание которых привлекла плывущая в небе туча — ни дать ни взять чернильная клякса, сбежавшая из ученической тетради и многократно увеличившаяся в размерах.
Вдруг один из толпы заметил Козловского. И толкнул в бок другого:
— Ты видел когда-нибудь ходячую палку? — насмешливо спросил он.
— Какая же это палка? Это телеграфный столб.
— Эй! — крикнул третий Олегу. — Смотри, тучу головой не задень, урод!
Послышался оглушительный смех толпы.
И тут полил дождь.
Люди бросились к ближайшим серым зданиям, которых раньше не было, а Олег неподвижно стоял под этим дождём и смешивал с небесной водой свои слёзы.