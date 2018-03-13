«Как это обидно — быть горбатым!» — подумал Олег Козловский. И его душу затопила жалость к себе. Ему смертельно надоели разные насмешки и оскорбления, которые он получал из-за своего физического недостатка. Успокаивало его лишь одно — природа. Вот и сейчас он направлялся к лесу.

На опушке компания бритоголовых детин играла в футбол.

Заметив Олега, «спортсмены» оставили своё увлекательное занятие и стали пялиться на него.

— Что это у него на спине? Рюкзак? — ехидно спросил один.

— Нет. Ранец. Он в школу идёт, — ответил другой.

«Футболисты» дружно разразились хохотом.

Когда Козловский проходил мимо них, то услышал противный писклявый голос:

— Смотри, не получи двойку, урод!

От такого оскорбления Олег даже слегка вздрогнул, как от увесистой пощёчины.

Тяжело вздохнув, Козловский зашёл в лес.

Бредя по тропинке, он увидел мчащегося к нему маленького человечка, ростом с пол-литровую бутылку.

— Помоги мне! За мной гонится великан! — подбежав к Олегу, попросило странное создание.

Козловский остановился.

Он уже собрался было двинуться дальше, как вдруг из-за деревьев и кустов вышло человекоподобное существо в звериной шкуре.

— Как же я тебе помогу?

— Спрячь меня.

После секундного размышления Олег взял человечка и сунул его в боковой карман пиджака.

Он уже собрался было двинуться дальше, как вдруг из-за деревьев и кустов вышло человекоподобное существо в звериной шкуре. В высоту оно было не меньше трёх метров.

— Тут козявка на двух лапках не пробегала? — грубо спросил великан, обращаясь к Олегу.

— Какая козявка? — притворился непонимающим Козловский.

— Ну, человечек. Только очень маленький.

— Не видел я никаких человечков.

— Точно?

— Точно.

Преследователь чертыхнулся и повернул назад.

Выждав минуту, Козловский извлёк из кармана беглеца и поставил его на землю.

— Что это был за великан? — спросил Олег.

— Это злой волшебник.

— А почему он за тобой гнался?

— Чтобы меня убить.

Очутившись внутри, Олег заметил, что земляной пол весь усыпан большими лепестками цветов, голубых, как глаза одной девочки...

— За что?

— За то, что я — волшебник добрый.

Человечек почесал голову и добавил:

— За то, что ты меня спас, я исполню любое твоё желание.

— Я желаю...

— Только не здесь. Пойдём в моё жилище.

— Что ж, пойдём.

Через пару минут они дошли до входа в пещеру, возле которой росла крошечная тоненькая берёзка.

Очутившись внутри, Олег заметил, что земляной пол весь усыпан большими лепестками цветов, голубых, как глаза одной девочки, с которой он когда-то учился в школе и в которую был влюблён.

— Так чего ты желаешь? — поинтересовался хозяин.

— Я желаю, чтобы у меня исчез горб. Можешь это сделать?

— Конечно. Но для этого тебе придётся лечь на лепестки и поспать. Когда же проснёшься, то никакого горба у тебя не будет.

— Серьёзно?

— Да.

Козловский тут же лёг.

Вскоре он заснул.

Когда Олег пробудился, то первым делом пощупал свою спину. Проклятого горба у него больше не было!

Он поднялся на ноги и горячо поблагодарил маленького волшебника. Затем спросил:

Козловский повернул голову ко входу в пещеру — тоненькое дерево превратилось в невероятно толстое.

— Сколько времени я спал?

— Пятьдесят лет.

— Ты шутишь?

— Нет. Если не веришь, посмотри на берёзу.

Козловский повернул голову ко входу в пещеру — тоненькое дерево превратилось в невероятно толстое.

«Значит, действительно прошло полвека! — испугался Олег. — Я, наверно, превратился в дряхлого старика!»

И он начал внимательно разглядывать свои руки, отыскивая на них глубокие морщины и коричневые пятнышки. Но таковых не оказалось.

— Не бойся, ты остался таким же молодым, — словно прочитав его мысли, успокаивающе проговорил волшебник.

Козловский облегчённо вздохнул.

— А ты тоже не постарел.

— Я никогда не старею.

— Ну, ладно, я пойду. Ещё раз — спасибо тебе.

— Подожди. Я хочу тебя кое о чём предупредить.

— О чём?

— Помнишь того великана, от которого ты меня спас?

— Помню.

— Так вот, он, непонятно почему, превратил всех людей на земле в горбунов.

«Значит, действительно прошло полвека! — испугался Олег. — Я, наверно, превратился в дряхлого старика!»

— Не обманываешь?

— Не имею такой привычки.

— Он сделал это тогда, когда я спал?

— Да. Сорок пять лет назад. А теперь можешь идти.

Олег покинул пещеру и направился к тропинке.

«Это даже хорошо, что все сделались горбунами, — говорил он сам себе. — Теперь люди будут мне завидовать... И уважать!»

Выйдя из леса, он увидел на опушке целую толпу горбатых людей, внимание которых привлекла плывущая в небе туча — ни дать ни взять чернильная клякса, сбежавшая из ученической тетради и многократно увеличившаяся в размерах.

Вдруг один из толпы заметил Козловского. И толкнул в бок другого:

— Ты видел когда-нибудь ходячую палку? — насмешливо спросил он.

— Какая же это палка? Это телеграфный столб.

— Эй! — крикнул третий Олегу. — Смотри, тучу головой не задень, урод!

Послышался оглушительный смех толпы.

И тут полил дождь.

Люди бросились к ближайшим серым зданиям, которых раньше не было, а Олег неподвижно стоял под этим дождём и смешивал с небесной водой свои слёзы.