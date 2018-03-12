Хаос и Гармония

Лето уже собиралось уходить, снизив обогрев и включая ветер. Солнце гуляло по небосводу всё меньше, укорачивая световой день. Море остывало, и туристы, как птицы, покидали город стаями. Приближалась осень, и её пока ещё лёгкая поступь золотила первые листья.

Она любила это время. Уже нет изнуряющей жары, но и дождливая непогода не вступила в свои права. Она вообще любила баланс, в чём бы он ни проявлялся. Нет, конечно, все стремятся к тому, чтобы чувствовать себя комфортно — пьют воду в жару или тепло одеваются, когда холодно! Или едят, когда голодны! Но люди, в большинстве своём, думают о себе. Она же искала «золотую середину» там, где растут деревья и зеленеет трава, где живой росток всходит благоухающим цветком, а на кусте зреют ягоды.

— Привет, Гармония! — раскатистый бас огласил побережье.

— Здравствуй, Хаос! — негромко ответила она. — Опять камнепад устроил!

— Скучно мне! А камни кидать — самое занятие для богатыря, силу мерять! — Хаос в подтверждение своих слов зашвырнул огромный булыжник прямо в море, фонтаном брызг разбежавшееся от удара.

— И что намерял? — поинтересовалась Гармония. — Сколько песка взбаламутил или сколько рыб распугал?

— Опять ты за своё! — недовольно пророкотал Хаос. — Можно подумать, от тебя всегда одна польза!

И отправились Хаос с Гармонией спор решать, кто главнее. Гармония стала лёгким облачком, а Хаос — серой тучей.

— Это что, ты сказать хочешь, что я вред приношу? — недоумённо вскинула брови Гармония.

— А давай проверим! — Хаос отыскал два одинаковых камешка и подошёл к Гармонии. — Вот этот камень моим будет, а этот твоим. У того, чья правда, камень перевесит! Эй, Фемида! Одолжи-ка нам твои весы! — прогремел он в небесную высь.

— Ещё чего! — в ответ звоном металла прозвучало с небес. — Вы сначала сами посмотрите, куда приводит хаос и до чего доводит гармония. А потом ко мне с камнями своими и приходите!

И отправились Хаос с Гармонией спор решать, кто главнее. Гармония стала лёгким облачком, а Хаос — серой тучей. Оно, конечно, по небу лететь удобнее, да и вид с высоты лучше! Первым делом заглянули они в рыбацкую деревушку неподалёку. Некрашеные лодки и ржавые катера стояли у причала, сети цвета грязной паутины были развешены повсюду.

— Ужас! Неужели люди не видят, что это некрасиво! Можно покрасить лодки и залатать катера! А эти сети! Неужели нельзя их как-то красиво развесить на одинаковом расстоянии друг от друга, отстирать! — Гармония, любившая порядок и красоту, кипела от возмущения.

Тотчас лодки заблестели свежей краской, а катера стали как новенькие. Сети были аккуратно развешены, да и выглядели они как занавески на окнах.

— Ну вот, так гораздо лучше! Красота и порядок! — Гармония-облако заплясало на небе.

— Зря старалась! — прогремела громом туча-Хаос. — Деревушка-то покинута или не видишь? Рыба перестала здесь ловиться, ушли косяки рыбьи из этих мест. А люди в город перебрались!

— Да ведь и правда, никого на улице не видно! — удивилась Гармония. — Отчего же это?

Тотчас лодки заблестели свежей краской, а катера стали как новенькие. Сети были аккуратно развешены, да и выглядели они как занавески на окнах.

— А здесь в море химзавод отходы сливает, вот и не стало житья в этих краях! — ответил Хаос.

— Вот видишь! Это всё ты виноват! Принёс хаос в природу! — сердито сказала Гармония.

— Ты подумай, для чего люди завод этот построили! Чтобы были у них новые синтетические материалы и пластмасса, из которых потом мебель сделают или посуду. А может, и медицинское оборудование, или даже в космическом корабле материалы эти пригодятся! — рассудительно рокотала туча-Хаос.

— Получается, люди хотели жить лучше, в комфорте и гармонии, а получился хаос! Пострадала природа и жители округи! — облако-Гармония посерело от тяжёлых мыслей. — Ну что же, полетим дальше, в город!

Облако с тучей отправились дальше по воздушным потокам и зависли над городом, наблюдая. По улице шла девушка, одетая по последней моде, ухоженная, с красиво уложенными волосами. Идеально подобранная одежда, гармонирующая с причёской, идеальная фигура и нежная кожа — хотелось просто любоваться на такую красоту! Прохожие оглядывались на неё, улыбаясь.

— Смотри, какая чудесная девушка! Она так гармонично выглядит, аккуратная и ухоженная! Красавица! — восхитилась Гармония.

Девушка зашла в кафе. Она села за столик и улыбнулась сидящему рядом парню. Гармония не могла нарадоваться этой паре, красивой, как принц и принцесса.

— Эй, ты! Два кофе и пирожные! Быстро! — рявкнул «принц» официантке и положил ноги на стол. «Принцесса» хихикнула одобрительно и достала пачку сигарет, закурив прямо в кафе. Посетители недовольно оглядывались.

Девушка зашла в кафе. Она села за столик и улыбнулась сидящему рядом парню. Гармония не могла нарадоваться этой паре, красивой, как принц и принцесса.

— Девушка, у нас не курят! — подошла официантка с заказом.

— А у нас курят! — «принцесса» пустила колечко дыма прямо в лицо официантке. Та от неожиданности отпрянула, уронив поднос на пол. — Косорукая! Пошли отсюда, тут и кофе не выпьешь! — погасив окурок прямо об стол, «принцесса» вместе с «принцем» покинули кафе, оставив плачущую официантку, разбитые чашки и тарелки на полу в луже кофе и остатках пирожных, и стол с дымящимся вонючим окурком и следами грязных ботинок. Полный хаос!

— Но она же такая красивая! Как красота и гармония может быть такой... такой... — облачко-Гармония заплакало лёгким дождиком.

— Не расстраивайся, полетели дальше! — успокоил Хаос.

Они полетели над улицами города, а Гармония всё не могла успокоиться, проливая слёзы-дождинки. Так Хаос и Гармония долетели до парка, где гуляли малыши с мамами и папами, радуясь пока ещё тёплым дням.

— Погоди, кажется, я нашла покой и гармонию! — зависла над парком Гармония, прекращая лить слёзы. — Давай отдохнём здесь!

— Смотри, какая красивая бабочка! — мама показывала на бабочку-махаона трёхлетнему сыну. — У неё есть разноцветные крылышки, и она умеет летать!

Малыш с улыбкой глядел на бабочку. Он направился к цветку, чтобы её получше рассмотреть.

— Фу! Какая гадость! — мама раздавила ногой дождевого червяка, который оказался на дороге малыша. Тот недоумённо посмотрел на маму, соображая, что люди решают сами, что красиво, а что отвратительно.

— Смотри, какая красивая бабочка! — мама показывала на бабочку-махаона трёхлетнему сыну. — У неё есть разноцветные крылышки, и она умеет летать!

— Но как же... — у Гармонии опять не нашлось, что сказать. — Ведь если уничтожать то, что кажется некрасивым, это нарушит баланс в природе! Каждое насекомое, каждый цветок нужны планете! Если не будет какого-то вида животных или уничтожат растение, издавна растущее на Земле, это приведёт...

— Ко мне и приведёт! — пробасил Хаос. — А потом снег пойдёт в Африке или дожди затопят Европу! Кстати, твоя гармония и баланс в природе давно нарушены, как ты знаешь!

Гармония печально вздохнула. Уже совсем нерадостно было ей смотреть на резвящихся малышей и родителей, которые с детства учат своих детей уму-разуму так, как понимают это сами. Но она всё-таки понеслась вслед за Хаосом, который уже был по пути в университетский городок.

На столе царил бардак. Стопки листов с расчётами разваливались, неровно сложенные, карандаши выглядывали из-под мятых папок, а по контуру компьютерного экрана были приклеены десятки записок кусочками клейкой ленты. Да ещё рядом с клавиатурой красовалась банка колы и коробка с остатками пиццы.

— Ну и балаган! Вот где настоящий хаос! — поморщилась Гармония. — И зачем ты меня сюда притащил!

— А ты посмотри, понаблюдай! — подмигнул Хаос.

В кабинет вошёл молодой учёный, неряшливо одетый, с очками в толстой оправе, старящими его лет на десять. Он сел за стол и отпил колу.

— Так, где у меня эти выкладки? — задумчиво почесал он затылок. — Ага, в третьем ящике слева, под коробкой с леденцами! Вот они! О, оказывается, вот где теннисный мячик и запасные шнурки от кроссовок! — он с интересом держал в руке шнурки. Но тут же, вспомнив о найденных листах, бросил шнурки опять в ящик и задвинул его. Просмотрев бумаги, он тут же начал печатать что-то на клавиатуре, попутно «откапывая» на столе только ему ведомо где спрятанные листы с расчётами. Наконец-то, закончив печатать, он удовлетворённо потёр руки. Формула была готова! Теперь мир получит новое лекарство от страшной болезни!

Гармония уважительно глянула на Хаоса. А тот усмехался, но смотрел на Гармонию по-доброму, как давний друг.

Гармония удивлённо наблюдала за процессом. На её глазах из хаоса рождался порядок, из непонятного набора чего-то, откопанного в бардаке неряшливым учёным, получилось спасение для миллионов жизней! Гармония уважительно глянула на Хаоса. А тот усмехался, но смотрел на Гармонию по-доброму, как давний друг.

А потом они полетели за город. Там, на пустыре, возвышались горы щебня и песка, лежали выструганные доски и блоки кирпичей. Экскаваторы и бульдозеры рыли котлованы, пыль кружилась столбом над стройкой. Сновали строители, как муравьи, подъёмные краны переносили плиты и сваи, грузовики постоянно что-то перевозили. Было совершенно непонятно в этом беспорядке строительной площадки, что и где находится.

— Совсем скоро здесь будут дома, в которых будет тепло и уютно. Люди поселятся там, где сейчас строительная суета и балаган, — проговорил задумчиво Хаос-туча, светлея на глазах.

— И наступит порядок там, где сейчас хаос! — закончила мысль Гармония.

Они вернулись на побережье тихие и задумчивые. Гармония размышляла о том, так ли уж идеальна красота и сколько пользы в порядке. Хаос раздумывал о том, что даже из самого большого беспорядка может получиться что-то путное. Приняв привычный облик, Хаос и Гармония шли к своим камням.

На побережье их уже ждала Фемида, Богиня правосудия. А на её древних весах, которые существовали ещё со дня возникновения мира, лежали камни Хаоса и Гармонии. И чаши весов были совершенно на одном уровне, ведь мир и должен находиться в равновесии! Баланс добра и зла, чёрного и белого, хаоса и гармонии. Гармония может привести к хаосу, а из хаоса рождается гармония.