Новогодняя сказка

В преддверии новогодних праздников в вотчине Деда Мороза при уборке терема белочка, протирая пыль, нечаянно открыла серебрённый ларец с волшебным праздничным настроением. Его подхватил мчавшийся мимо ветерок. Он подхватил волшебное праздничное настроение и понес с собой по укутанным заснеженным лесам, по белоснежным полям, по скованным рекам и озерам. Где он пролетал, там оставлял волшебное праздничное настроение. Облетая Землю, он очень устал. Почувствовал, что силы у него заканчиваются. А он еще не успел прилететь в одну деревеньку. Он увидел облако, висящее высоко над горами. Из последних сил он взмыл в небо и передал облаку, состоящего из множества снежинок, волшебное праздничное настроение. На прощание указал место, где стоит деревенька без праздничного настроения.

Облако направилось по указанному пути к единственной деревеньке без праздничного настроения. Снежинки внутри облака начали спорить, к кому они опустятся на домики:

— Я самая красивая из вас. Видите, какие у меня узорные края? Я опущусь к самой красивой девушке, которая скучает по своему возлюбленному. Она станет самой счастливой в эту волшебную ночь. — Говорит снежинка с острыми узорными краями.

— Нет, я самая красивая. Я опущусь к возлюбленному этой девушки, потому что он очень красивый. О нем мечтают многие девушки. — Говорит снежинка с такими же острыми узорными краями с голубым отливом.

— Я полечу к одинокой старушке, которая живет на краю деревни. У нее есть сын, который живет в городе, но он никогда не приезжает к маме на Новый Год. — Быстро сказала снежинка с фиолетовым отливом.

— А я полечу к девочке, которая мечтает о кукле. Но у родителей нет денег, чтобы купить ей куклу. Пусть забудет хоть на одну ночь о своей мечте. — Вслух помечтала с зеленым отливом снежинка.

Снежинки говорили быстро, мечтая о том, как они опустятся на деревенские домики.

«Дед Мороз не приедет к нам, вся деревня погрузилась в темноту. Он не заметит нашу деревню, проедет мимо», — решила девочка, засыпая на теплой печи.

Тем временем в деревеньке в преддверии Нового Года жители собрались поужинать и лечь спать. Все подумали: «Зачем встречать Новый Год? Настроения нет».

Девушка сидит у окна, всматривается в звездное небо. Мечтает о своем любимом. Слезы скатываются по щекам. Она вспоминает о лете, когда они, взявшись за руки с Иваном, бегали по полю. Вместе было так хорошо, что она была уверена, что это навсегда. Сейчас ей так грустно, что она не хочет никого видеть. Сейчас она ляжет спать, надеясь на волшебный сон.

А Иван мечтал о своей Алене, вспоминая лето, когда они, взявшись за руки, бегали по полю. Он мечтает, как придет к Алене и признается ей в любви. Сейчас его обуздал такой страх, что он не может пошевелиться от оцепенения.

Девочка Катя сидит на печи. Она совсем большая, ходит в пятый класс. Поэтому понимает, что сейчас не до куклы, потому что у родителей совсем нет денег. Мама испекла пирог из ягоды. Муку купили на последние деньги. Какая уж там кукла? Разве что еще есть надежда на Деда Мороза. «Дед Мороз не приедет к нам, вся деревня погрузилась в темноту. Он не заметит нашу деревню, проедет мимо», — решила девочка, засыпая на теплой печи.

Когда Новый Год вступил на российскую землю, вся деревенька погрузилась в темноту. Люди заснули, не дождавшись его прихода. Только звездное небо освещало путь облаку к этой грустной деревеньке. Облако спешило и вот наконец достигло границ деревеньки.

Но тут облако встретила ведьма грусти. Она весь вечер колдовала над жителями деревни, чтобы никто не смог повеселиться с приходом праздника. Она окутала деревню в темноту, что даже звездный свет не смог осветить заснеженные дорожки в деревни, окутанные снегом деревья, заснеженные крыши и заледенелую реку. Облако точно знало, что тут должна быть деревенька, но не видело ее. Поэтому кружило вокруг деревеньки, не решаясь опустить на землю снежинки с волшебным праздничным настроением. Новый Год большими шагал по земле, приближаясь к деревеньке, но облако не могло отпустить снежинки на крыши и передать людям волшебное праздничное настроение.

Облако точно знало, что тут должна быть деревенька, но не видело ее. Поэтому кружило вокруг деревеньки, не решаясь опустить на землю снежинки с волшебным праздничным настроением.

Вдруг вдали среди леса засверкали два огонька. Они приближаются к деревеньке, освещая дорогу и заснувший от мороза лес. Наконец-то огоньки приблизились к деревеньке, освещая крыши домов. Облако вздохнуло с облегчением от выполненного слова перед ветерком, и отпустило на крыши снежинки. Снежинки закружились в воздухе, переливаясь разноцветными красками. Их сияние ослепило ведьму грусти. Она вскрикнула, подпрыгнула от яркого света и растворилась в воздухе, превращаясь в дорожную пыль.

На небе появились звезды. Снег, лежащий на мохнатых лапах елей, на крышах, вокруг домов засиял снег. Два огонька промчались в конец деревни, поднимая и унося за собой снежный сверкающий вихрь. Огоньки остановились в последнем домике на краю деревни, как раз в тот момент, когда на крышу опустилась снежинка с фиолетовым отливом. Крыша домика засверкала фиолетовым цветом.

Старушка выглянула в окно. Свет от крыши упал на ее седые волосы и передал ей волшебное праздничное настроение. Накидывая на плечи пуховый платок, она выскочила на крыльцо. Распахнув руки, она протянула их к двум огонькам со словами:

— Сынок приехал! Вот так праздник!

Сын открыл двери большого автомобиля, откуда вышла жена и трое внуков. Они достали сумки с продуктами и подарками и направились в дом.

— Мама, заходи, простынешь, — сказал нежно сын. — Почему праздник не встречаете? Новый год уже на подходе, и Деда Мороза видели. Он на санях развозит детям подарки. Скоро приедет к нам.

Внуки достали искусственную елку, нарядили ее конфетами, апельсинами, бумажными игрушками. Жена сына накрыла стол продуктами, привезенными из города. Сын включил музыку. В домике на краю деревни стало весело и празднично.

В деревне услышали шум и музыку. Люди вышли на улицу в то время, когда снежинки уже достигали земли. Они опустились к ним на голову, передавая праздничное настроение. Только девочка оставалась спать на печи. Вышедшие на улицу люди услышали шум на краю деревни. Подумав, что у бедной старушки случились неприятности, пошли к ее дому. Но, подойдя к ее дому, они увидели праздник и веселье. Так как их посетило волшебное праздничное настроение, они постучались в дом. Сын открыл дверь и пригласил всех встретить Новый Год и Деда Мороза.

Наступило веселье. Все радуются предстоящей встрече с главными гостями, только девочка спит на печи, потому что она маленькая. А маленьким детям ночью нужно спать.

Вышедшие на улицу люди услышали шум на краю деревни. Подумав, что у бедной старушки, случились неприятности пошли к ее дому. Но, подойдя к ее дому, они увидели праздник и веселье.

Иван набрался смелости и признался в любви Алене. Алена ответила ему взаимностью. Молодые взялись за руки, так и стояли до приезда Деда Мороза. Вдруг гости услышали нежно звенящий колокольчик. Все вышли на улицу встречать Деда Мороза. Подъехала тройка с санями, в которой сидел старичок в полушубке. Все ожидали увидеть высокого в красном кафтане с большой бородой Деда Мороза, а тут приехал маленький щупленький старичок в обыкновенном тулупе. Дети разочарованно вздохнули, пока не увидели большой яркий сверкающий мешок с подарками. Дед Мороз, видя разочарование детей, сказал:

— Не то золото, что блестит. Знаете, такую поговорку?

— Знаем, — закричали все.

— Я устал, замерз. Вот одел тулуп, чтобы согреться. Сейчас раздам вам подарки и домой на покой. Только вы должны мне стихи рассказать и песни спеть. — Загадочно улыбаясь, продолжал Дед Мороз.

Все по очереди пели и рассказывали стихи. Дед Мороз раздавал подарки. У него остался один подарок, состоящий из большой коробки и маленького пакета. Он спросил:

— Ах! Кого вы забыли привести на праздник? Мне кажется, что это девочка.

— Она спит на печи, — сказали виновато родители.

— Ну, ничего страшного. Вот подарок, передайте ей обязательно. Я не могу идти к печи, а ребенка будить нельзя. Старый уже совсем, то мерзну, то в жар кидает. Боюсь, подойду к печи и растаю. Она на следующий год пусть напишет мне письмо. Пусть напишет, понравился ли ей мой подарок.

Родители пообещали все передать девочке. Когда подарки были розданы, сын старушки зажег фейерверк. Разноцветные огни поднялись высоко в небо, осветив всю деревню. Попрощавшись, Дед Мороз сел в сани и уехал в темный лес.

Рано утром девочка, проснувшись, увидела, лежащую возле нее коробку и маленький пакетик. В коробке лежала большая кукла, а в маленьком пакете — сладости. Родители рассказали ей, как приезжал Дед Мороз, как он попросил передать ей подарок, попросив написать письмо ему. Девочка очень обрадовалась и угостила родителей сладостями из маленького пакетика.

Веселье продолжалось еще всю неделю. Дети со взрослыми катались на санях с горки, водили хороводы вокруг елки, играли в снежки. Так в деревню пришел веселый праздничный Новый Год.